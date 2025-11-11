बडगाम उपचुनाव: NC बोली- सभी शक्तियां उन्हें हराने के लिए एकजुट, PDP का सरकार पर वादा नहीं पूरा करने का आरोप
जम्मू कश्मीर की बडगाम सीट पर मतदान का दौर जारी है. यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला है.
Published : November 11, 2025 at 1:40 PM IST
बडगाम (जम्मू कश्मीर) : कश्मीर में चल रहे बडगाम उपचुनाव के मंगलवार को मतदान चल रहा है. वहीं चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं कि मतदाता मतपत्र के माध्यम से बदलाव का संदेश देंगे, जबकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक दलों पर उन्हें हराने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने कहा कि यह वोट केवल विकास के लिए नहीं है, बल्कि उन शक्तियों के खिलाफ है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया.
अपनी जीत पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा, "ये सभी शक्तियां इस चुनाव में एनसी के खिलाफ लड़ने के लिए फिर से एकजुट हो गई हैं. लेकिन हमें विश्वास है कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे." जम्मू-कश्मीर में दो सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए उमड़ रहे हैं. बडगाम सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट बरकरार रखने के लिए खाली कर दिए जाने के बाद खाली हुई थी.
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबला है, जहां 17 उम्मीदवार मैदान में हैं. प्रभावशाली शिया परिवारों से आने वाले आगा महमूद और आगा सैयद मुंतज़िर ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला.
इस चुनाव को उमर अब्दुल्ला सरकार की पहली लोकप्रियता परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने ही सरकार ने अपना पहला वर्ष पूरा किया है. चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने पर 32 वर्षीय मुंतजिर ने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग एनसी द्वारा लोगों के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ संदेश भेजें.
बडगाम निर्वाचन क्षेत्र पर 2002 से एनसी के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का कब्जा था, लेकिन कई मतदाता विकास की कमी की शिकायत करते हैं. उन्होंने कहा, "चुनाव लोगों के साथ हुए अन्याय के लिए न्याय दिलाएगा. किए गए वादे जमीनी स्तर पर कभी पूरे नहीं हुए और इसी वजह से मतदाताओं ने मतपत्रों के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है."
मुंतजिर के अनुसार, लोगों ने तय कर लिया है कि उनके साथ स्टेपनी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं. दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी (आप) की दीबा खान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग बदलाव के लिए ठंड में वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘बडगाम में सभी मानकों पर विकास की कमी है और इसमें बदलाव की जरूरत है.’’
ये भी पढ़ें- MCD उपचुनाव 2025: अनुभव बनाम नए चेहरे, क्या है पार्टियों का दांव, जानिए सब कुछ