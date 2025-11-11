ETV Bharat / bharat

बडगाम उपचुनाव: NC बोली- सभी शक्तियां उन्हें हराने के लिए एकजुट, PDP का सरकार पर वादा नहीं पूरा करने का आरोप

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद वोट डालने के बाद ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

बडगाम (जम्मू कश्मीर) : कश्मीर में चल रहे बडगाम उपचुनाव के मंगलवार को मतदान चल रहा है. वहीं चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं कि मतदाता मतपत्र के माध्यम से बदलाव का संदेश देंगे, जबकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक दलों पर उन्हें हराने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने कहा कि यह वोट केवल विकास के लिए नहीं है, बल्कि उन शक्तियों के खिलाफ है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया. अपनी जीत पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा, "ये सभी शक्तियां इस चुनाव में एनसी के खिलाफ लड़ने के लिए फिर से एकजुट हो गई हैं. लेकिन हमें विश्वास है कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे." जम्मू-कश्मीर में दो सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए उमड़ रहे हैं. बडगाम सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट बरकरार रखने के लिए खाली कर दिए जाने के बाद खाली हुई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबला है, जहां 17 उम्मीदवार मैदान में हैं. प्रभावशाली शिया परिवारों से आने वाले आगा महमूद और आगा सैयद मुंतज़िर ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला.