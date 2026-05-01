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जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को हुई ज्ञान की प्राप्ति, उस पेड़ के पत्ते से दानों तक का है विशेष महत्व

बोधि वृक्ष के पौधे खास तरीके से उपजाया जाता है. इसकी विधि की गोपनीयता रखी जाती है. जबकि, माला की कीमत एक लाख है. पढ़ें..

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महाबोधि वृक्ष के पत्तों की पूजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 1, 2026 at 4:55 PM IST

11 Min Read
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गयाजी: बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष अध्यात्म ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. यही वजह है कि इस प्राचीन वृक्ष का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है. बौद्ध धर्म के अनुयायी जीवन में कम से कम एक बार जरूर इसका दर्शन करना चाहते हैं. इसकी पत्ती से लेकर फल के बीज तक पर बौद्ध धर्म के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है.

जिन देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बड़ी संख्या है, वहां वो अपने देश में वो भारत सरकार के माध्यम से बोधि वृक्ष के पौधे लेकर लगाते हैं. बिहार एवं केंद्र सरकार की ओर से भी बोधि वृक्ष की महत्ता को प्रकाशित किया जाता रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बुद्धिस्ट देशों में जाते हैं तो वहां के राजनयिकों के लिए बुद्ध के संदेश के रूप में अपने साथ बोधि वृक्ष का पौधा लेकर जाते हैं. बोधि वृक्ष के पत्ते से लेकर उसके फल के दानों तक का उपयोग होता है. इसीलिए बोधि वृक्ष को बेहद खास माना जाता है.

बोधि वृक्ष के पत्ते से लेकर फल के दानों तक का महत्व (ETV Bharat)

सिर्फ वृक्ष नहीं, अध्यात्म का प्रतीक: इतिहास 585 ईसा पूर्व का है. बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बिहार के गयाजी के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे कड़ी तपस्या करते हुए सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. इसके बाद ही वो भगवान बुद्ध कहे गए. ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष के तिनकों से लेकर उसके हर कण-कण को उसके फल के बीज को ज्ञान आध्यात्मिकता, सभी प्राणियों से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है.

गोपनीयता का रखा जाता है ख्याल: बोधगया टेंपल प्रबंधन समिति की सचिव महाश्वेता महारथी बताती हैं कि बोधि वृक्ष के पौधे तैयार करने के पुराने तौर तरीके बदल चुके हैं. अब पेड़ की टहनियों से कलमी पौधे तैयार नहीं होते हैं. पौधे तैयार करने का बीटीएमसी का अपना एक गोपनीय तरीका है. उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो, इसलिए पौधे तैयार करने की विधि किसी को नहीं बताते हैं लेकिन इतना जरूर है कि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में यहां के माली जो प्रशिक्षित हैं, वो तैयार करते हैं.

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बोध गया स्थित बोधि वृक्ष (ETV Bharat)

ऐसे तैयार होता है बोधि वृक्ष का पौधा: दरअसल, बोधि वृक्ष से निकले फल के बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं. इसके लिए बीटीएमसी के सफाई कर्मचारियों और माली के द्वारा फल से बीज निकाला जाता है, फिर उसे गड्ढे में डाल कर पानी डाला दिया जाता है. जो पौधे बीज से तैयार हो कर उगते हैं, बीटीएमसी के लोगों के अनुसार पौधे बरसात में तैयार किए जाते हैं और फिर उसको एक हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है.

पौधे उतने तैयार होते हैं, जितने का आदेश बिहार सरकार के माध्यम से या भारत सरकार से मिलता है. बीटीएमसी सचिव महाश्वेता महारथी बताती हैं, 'जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उस को हर तरह से सुरक्षित रखने की व्यवस्था है. वो ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं कि वहां तक सिर्फ संबंधित कर्मचारी ही जा सकते हैं.'

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बोधि के पत्तों का भी महत्व (ETV Bharat)

कांकण में बसी है आस्था: महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष की आस्था कंकण में बसी है. यहां आने वाले श्रद्धालु बोधि वृक्ष का दर्शन नजदीक से करना चाहते हैं लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह और उसकी सुरक्षा को लेकर हर कोई वज्र आसन तक नहीं पहुंच सकता. ये स्थान प्रतिबंधित है लेकिन यहां पर अगर गिरे हुए पत्ते या फिर उसका फल मिलता है तो वो उसे उठा कर खुद को खुशकिस्मत समझते हैं. हालांकि सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई वृक्ष में हाथ नहीं लगा सकता है, इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे पुलिस जवान और बीटीएमसी के कर्मचारी लगे होते हैं.

पहले बनती थी माला: बोधि वृक्ष जो भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया मंदिर के परागण में है, उसके फल के बीज से मालाएं भी बनाई जाती थी और फिर उस माला से श्रद्धालु जाप करते हैं. हालांकि साल 2000 के बाद यहां के बीज से मालाएं बनाई जानी बंद हो चुकी है, क्योंकि अब इस वृक्ष का बीज या पत्ता कोई संख्या बल में नहीं उठा सकता है. इसलिए इसकी माला भी नहीं बनाई जाती है.

हालांकि इसका दाना 'बीज' काफी छोटा होता है. जिसकी वजह से इससे माला बनाने में कठिनाई भी होती है. स्थानीय लोगों के अनुसार बोधि वृक्ष में जिस समय फल लग कर गिरता है और लोग उसे उठाकर अपने पास जमा करते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से उसकी माला बना लेते हैं और खुद ही उसका उपयोग करते हैं.

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दुकान पर विभिन्न तरह की मालाएं (ETV Bharat)

बोधि वृक्ष की टहनी और पत्तों का उपयोग प्रसाद संदेश उपहार के रूप में होता है. वैज्ञानिकों के द्वारा मृत घोषित की गई टहनियों से ही बीटीएमसी द्वारा उसका बारीक महीन चूर्ण पीस कर बनाया जाता है. फिर उसी की लकड़ी से पत्थर कट्टी के शिल्पकारों के द्वारा स्तूप और डिब्बी बनवाई जाती है, जिसमें चूर्ण भर कर विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है. इसके पत्ते को भी अच्छे से लैमिनेट करके रखा जाता है और विशिष्ट अतिथियों को दिया जाता है.

"जहां तक माला बनाने की बात है तो अभी वर्तमान में बोधि वृक्ष दानों की माला नहीं बनती है. आगे इस पर विचार किया जाएगा, यह अच्छा आईडिया भी है. इसकी माला बनाकर विशिष्ट अतिथियों को संदेश के रूप में दिया जा सकता है."- महाश्वेता महारथी, सचिव, बीटीएमसी

बोधि माला के नाम पर बिकती है माला: बोधगया में बोधि माला के नाम पर माला बिकती है, उसकी कीमत 400 से लेकर 100000 या उससे अधिक तक होती है. हालांकि ये बोधि वृक्ष बीज की माला नहीं होती है. महाबोधी टेंपल मुख द्वारा के रास्ते पर माला बेच रहे ब्रह्मदेव यादव कहते हैं, 'ये बोधि माला बोधगया बोधि वृक्ष की नहीं होती है. बोधि एक और पेड़ होता है, जो श्रीलंका नेपाल और बिहार के राजगीर में पाया जाता है. इसी बोधि फल से माला बनती है और ये कीमती होती है.'

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स्थानीय व्यापारी अशोक यादव (ETV Bharat)

बोधि वृक्ष ने बदली किस्मत: भिक्षु प्रज्ञादीप कहते हैं कि ये हकीकत है कि बोधि वृक्ष ने हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा है, उसके पत्ते के नाम पर भी लोगों का रोजगार चल रहा है. इस नाम पर श्रद्धालु खरीदते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं. वो उसे अपनी आस्था के अनुरूप उपयोग करते हैं. बोधि वृक्ष आस्था का केंद्र है और यह रहती दुनिया तक बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र ही रहेगा. हमने ऐसे लोगों को देखा है, जो पहले कुछ नहीं थे लेकिन वो बोधि वृक्ष के पत्तों और अन्य चीजों के नाम पर बड़े हो गए हैं.

"नेपाल और भारत के राजगीर में यह पाया जाता है, सीजन में इसकी कीमत अधिक होती है. नेपाल के बोधि माला की कीमत अधिक होती है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब जन्म लिए थे, तब उनकी आशीर्वाद से एक पौधा जन्म लिया था. जिसको बाद में बोधि चिता के नाम से जाना गया. इस बोधि चिता के फल से यह माल बनती है और इस माला की बोली 10000 से लेकर 100000 तक की लगती है. इसमें साइज और आकर अलग-अलग होते हैं."- ब्रह्मदेव यादव, माला विक्रेता

दुकानदार अशोक यादव कहते हैं, 'बोधि माला हम बेचते हैं, पर्यटन सीजन में हम लोग इसको 10000 से 50000 के रेट तक बेच लेते हैं. अभी ऑफ सीजन है, इसलिए 400 से लेकर 3000 तक में यह माल बिकती है. बोधि वृक्ष माला के नाम से ही ये बिकती है लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है ये बोधगया के बोधि वृक्ष वाले वृक्ष का नहीं है. पहले इस वृक्ष के फल का बनाया जाता था.'

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माला दुकानदार (ETV Bharat)

क्यों खास है बोधि वृक्ष?: पीपल के पेड़ में वैसे भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है. यहां पर जो बुद्ध हुए, इसका श्रेय इसी बोधि वृक्ष को जाता है. इसी बोधि वृक्ष का महत्व और विशेषताएं हैं. बोधि वृक्ष के पत्ते से लेकर इसकी लकड़ी उसका छिल्कन और उसके दाने सब आस्था के केंद्र हैं. यह सुख देने वाला बौद्ध अनुयायियों के लिए होता है. शांति ज्ञान का प्रतीक माना जाता है.

"लोग अपने स्तर से माला बनाते हैं लेकिन यह काफी कठिन काम होता है और इसकी माला काफी नाजुक होती है. अगर इसको थोड़ा सा भी कस के पकड़ लिया जाए या दब जाए तो यह टूट कर बिखर जाती है. इसलिए इससे माला बना कर उपयोग नहीं होता है."- भिक्षु प्रज्ञादीप, महामंत्री, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ

चिता बोधि का भी महत्व: वहीं, प्रिय पाल भंते कहते हैं कि बोधि वृक्ष तो ज्ञान और आस्था का तो केंद्र है. यहां पर बौद्ध अनुयायियों की आस्था है. जहां तक बोधि चिता की बात है तो वो भी एक महत्व का केंद्र है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उन्होंने फूल को आशीर्वाद दिया और वही आगे चल कर बोधि कहलाया और उसकी भी माला बनती है.

वे बताते हैं कि ये परंपरा भगवान बुद्ध के समय से शुरुआत हुई थी. सम्राट अशोक के समय श्रीलंका में भी बोधि वृक्ष को लगाया गया था. अब भी यहां से देश दुनिया में बोधि वृक्ष का पौधा भेजा जाता है. लोग तो इसके फल को भी श्रद्धा से खालेते हैं.

"बोधि वृक्ष के पत्ते और उसके फल श्रद्धा का विषय है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो इंसानों को संभालता है. ज्ञान ही अंधेरे से निकालता है, समाज को भी एक दिशा देता है. यह श्रद्धा का विषय हो जाता है. बोधि वृक्ष का पौधा बौद्ध देशों में ले जाकर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है."- प्रिय पाल भंते

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बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष आयोजन (ETV Bharat)

हाई लेवल की होती सुरक्षा: चूंकि इस पेड़ से जुड़ी हर चीज पर आस्था है. इसलिए बोधि वृक्ष की सुरक्षा हाई लेवल की होती है और इसकी देखरेख के लिए देहरादून के वैज्ञानिक लगे होते हैं. उनकी ही देखरेख में पूरा ख्याल रखा जाता है. सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है. इसके रखरखाव पर लगभग हर साल 10 लाख से अधिक का खर्च होता है और ये सारा खर्च बीटीएमसी के द्वारा किया जाता है.

क्या है ऐतिहासिक अहमियत: बोधगया में वर्तमान बोधि वृक्ष, जिसे 1881 में ब्रिटिश पुरातत्वविद् अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा श्रीलंकाई वृक्ष की एक शाखा से लगाया गया था. बौद्ध धर्म में सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां से दुनिया भर के कई देशों में बौद्ध वृक्ष से तैयार किए हुए पौधे भेजे जाते हैं. पहले इस पेड़ के पौधे उस की डालियों से तैयार होते थे लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज घोषित होने के बाद से ऐसा नहीं होता है, बल्कि बोधि वृक्ष के फल के बीज से पौधे तैयार होते हैं.

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