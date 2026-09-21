IIT बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई, डीन निलंबित, डायरेक्टर बोले- जांच के बाद लिया जाएगा बड़ा एक्शन
इस मामले को लेकर चर्चा करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के बोर्ड की आज मीटिंग होनी है.
Published : September 21, 2026 at 1:51 PM IST
मुंबई: आईआईटी बॉम्बे में एक स्टूडेंट की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ लिया है. छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर शिरीष बी. केदारे ने डीन (एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स) प्रो. सूर्यनारायण डूला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट की आत्महत्या पर हो रहे विरोध को देखते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीष केदारे ने कहा कि वह सोमवार को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें प्रक्रिया का पालन करना होगा. इस मामले को लेकर शिरीष बी. केदारे ने कुछ देर पहले एक्स पर कहा,' डीन (प्रशासनिक मामले) प्रो. सूर्यनारायण डूला को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है. आगे कोई भी एक्शन जांच के बाद लिया जाएगा.'
IIT Bombay Dean (Administrative Affairs) Prof. Suryanarayana Doolla, has been suspended with immediate effect. Any further action will be taken following an investigation: IIT Bombay Director Shirish B. Kedare pic.twitter.com/tVaxzJLcUM— IANS (@ians_india) September 21, 2026
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे के बोर्ड की आज मीटिंग होनी है. प्रोफेसर केदारे ने रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों से कहा, 'मैं इस्तीफा दे दूंगा, हालांकि मुझे प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और सोमवार को मीटिंग के बाद अपना फैसला बताऊंगा.' इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग के दौरान प्रदर्शनकारियों की 18 मांगों पर सहमति जताई है.
अधिकारियों के मुताबिक साहिल रवींद्र वाकोडे (22) जो एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, शुक्रवार शाम को आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस में अपने होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला. कुछ घंटे पहले ही उसे मिड-सेमेस्टर एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन और चैटजीपीटी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था.
उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रहने वाले वाकोडे को इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट और जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि उन्होंने यह खतरनाक कदम उठाया. इसके बाद कैंपस में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया. विरोध-प्रदर्शन करने वालों ने दावा किया कि वाकोडे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उन्हें एकेडमिक सस्पेंशन की धमकियां भी दी गई.
छात्र के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक प्रोफेसर को आरोपी बनाया गया है, जिसकी जांच अपराध शाखा कर रही है.
आईआईटी बॉम्बे के एक बयान के मुताबिक वाकोडे ने कथित तौर पर एग्जाम के दौरान जवाब मांगने के लिए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चैटजीपीटी पर अपलोड किया था. हालांकि, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा कहा गया.
बयान में कहा गया कि इस मामले पर इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के हेड ने स्टूडेंट से भी बात की, जिन्होंने उसकी काउंसलिंग की और उसे भरोसा दिलाया कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. इसके बाद स्टूडेंट अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आया. बाद में उसी शाम वह अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया.