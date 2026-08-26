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जयपुर में बीटेक छात्र ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में की खुदकुशी, दो दिन से क्लासेज में नहीं जा रहा था...

मृतक छात्र आदित्य तिवारी ( ETV Bharat Jaipur )