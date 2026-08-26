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जयपुर में बीटेक छात्र ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में की खुदकुशी, दो दिन से क्लासेज में नहीं जा रहा था...

हादसे के दौरान छात्र के दोनों रूम पार्टनर कमरे में नहीं थे. मृतक छात्र यूपी के लखनऊ का रहने वाला था.

Deceased student Aditya Tiwari
मृतक छात्र आदित्य तिवारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 11:16 AM IST

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जयपुर: राजधानी के चंदवाजी थाना इलाके में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र ने खुदकुशी कर ली. छात्र यूनिवर्सिटी के बहुमंजिला हॉस्टल के नीचे जमीन पर पाया गया. सूचना पर थाना पुलिस पहुंची एवं शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. छात्र की पहचान यूपी के लखनऊ निवासी आदित्य तिवारी (18) के रूप में हुई. आत्महत्या की वजह अभी पता नहीं चली.

चंदवाजी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार रात निम्स यूनिवर्सिटी के छात्र के आत्महत्या करने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची. हॉस्टल के नीचे जमीन पर पड़े छात्र को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. छात्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी.

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दोनों पार्टनर बाहर थे: पुलिस के अनुसार, मृतक निम्स यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था. हॉस्टल में अपने दो साथियों के साथ रहता था. हादसे के दौरान छात्र के दोनों रूम पार्टनर कमरे में नहीं थे. मृतक छात्र 2 दिन से कॉलेज भी नहीं जा रहा था. पुलिस ने मृतक का मोबाइल कब्जे में ले लिया. मोबाइल लॉक होने के कारण जांच नहीं की जा सकी. छात्र के जान देने की वजह अभी पता नहीं चल पाई. पुलिस हॉस्टल में अन्य छात्रों से जानकारी जुटा रही है.

खंगाल रहे सीसीटीवी: पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज सामने आया है. इसमें छात्र जमीन पर गिरा दिख रहा है. मौके पर अन्य छात्रों की भीड़ है.

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DIED IN PRIVATE UNIVERSITY HOSTEL
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