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मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को फिर पार्टी से निकाला, कहा-कतई वापस नहीं लेंगे

इससे पहले फरवरी 2025 में निष्कासित किया था, रामजी गौतम को पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया है.

मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला.
मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 12:59 PM IST

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Updated : August 2, 2026 at 1:09 PM IST

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लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने लिखा है कि जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोआर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गईं, वहां इन्होंने इसे सही से नहीं निभाया. अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापिस नहीं लिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले मायावती ने फरवरी 2025 में अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित किया था, जिसके बाद सितंबर 2025 में इन्हें वापस पार्टी में लिया था.

बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट किया है- जैसा कि सर्वविदित है कि अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे. साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं, बल्कि केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी.

आगे लिखा है- लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी कोआर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई, वहां इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया. केवल कर्नाटक ही नहीं, बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात पार्टी के दिशा-निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था.

इसके बाद यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षडयंत्र है. अतः पार्टी व मूवमेन्ट के हित में अशोक सिद्धार्थ को आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापिस नहीं लिया जाएगा.

मायावती ने कुछ अन्य पदाथिकारियों पर भी एक्शन लिया है. लिखा है- इसी प्रकार रणधीर सिंह बेनीवाल (निवासी जिला सहारनपुर) को बीएसपी कोआर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कशमीर की भी कुछ ज़िम्मेदारी दी गई थी. उनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रही हैं. अब रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेन्ट के हित के मद्देनजर आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

यहां यह भी अवगत कराना है कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किये गए फेरबदल में रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया है जो पंजाब के आगामी विधानसभा आमचुनाव तक ही नहीं, बल्कि आगामी लोकसभा आमचुनाव तक भी अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाते रहेंगे.

इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी नेतृत्व का वर्तमान में यह नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोआर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों की अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जाएगा.

मायावती ने कहा है- साथ ही पार्टी के लोगों को खास तौर से यह अपील है कि वे ऐसे सभी शरारती व षडयंत्रकारी तत्वों से पूरी तरह से जरूर सावधान रहें, जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी बीएसपी सरकार बनाने के पूरे जिद के साथ लगे अभियान को किसी ना किसी बहाने से ध्यान भटकाने अर्थात हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं तथा मीडिया से भी विशेष अपील है कि वे ग़रीबों, दलितों, शोषितों, उपेक्षितों आदि की अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी के विरुद्ध, विरोधी पार्टियों के षडयंत्र का हथियार बनने से अपने आपको जरूर बचाएं अर्थात मिथ्या एवं गलत तथ्यों को प्रचारित ना करें.

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Last Updated : August 2, 2026 at 1:09 PM IST

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