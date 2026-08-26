ETV Bharat / bharat

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: मायावती का बड़ा ऐलान, नहीं करेंगी किसी से गठबंधन

चुनावी गठबंधनों की वजह से बीएसपी को सीटों और वोट प्रतिशत, दोनों में नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और हमें इससे बचना चाहिए. ऐसे हालात में विरोधियों की सभी चालों, धमकियों, सजाओं और गुप्त साजिशों का सामना करते हुए बेहतर नतीजे लाने के लिए पूरी तैयारी जारी रखनी चाहिए.'

बैठक के दौरान आगामी चुनावों की रणनीति पर बात करते हुए मायावती ने कहा, 'अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों को चुनने पर खास जोर दिया जाना चाहिए.'

उन्होंने भरोसा जताया कि अकेले चुनाव लड़ने पर पार्टी बेहतर नतीजे हासिल करेगी. पंजाब में पार्टी के संगठन और आधार को मजबूत करने के लिए लखनऊ में बीएसपी के सेंट्रल कैंप ऑफिस में एक अहम और लंबी समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में पंजाब के वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता शामिल हुए.

चंडीगढ़: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा, 'बीएसपी पंजाब में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह ही बिना किसी गठबंधन या समझौते के अकेले चुनाव लड़ेगी.'

पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर तीखा कटाक्ष करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा, 'राज्य की जनता सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस व बीएसपी जैसी पार्टियों के जन-विरोधी रवैये से दुखी और परेशान है. ऐसे हालात में जनता को गरीबी, बेरोजगारी आदि से राहत सिर्फ बीएसपी के माध्यम से ही मिल सकती है और वे आत्म-सम्मान के साथ 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की अंबेडकरवादी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे.'

बैठक में मायावती ने पोलिंग बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा, 'बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि (9 अक्टूबर) को पिछले साल के निर्देशों के अनुसार पूरी तैयारी के साथ सफल बनाया जाना चाहिए.'

इसके साथ ही उन्होंने अगले साल 15 जनवरी, 2027 को आने वाले 'जनकल्याणकारी दिवस' के बारे में कहा, 'इस मौके पर बीएसपी के आर्थिक सहयोग को पिछली बार से बेहतर बनाना होगा, जो अंबेडकरवादी कार्यों और बीएसपी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है.'

पंजाब की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का लंबा इतिहास रहा है. पार्टी ने सबसे पहले 1992 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर 9 सीटें जीती थी. इसके बाद बीएसपी ने 1996 के लोकसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल के साथ एक ऐतिहासिक गठबंधन किया. इसमें इस गठबंधन ने पंजाब की 13 में से 11 सीटों पर शानदार जीत हासिल की और बीएसपी को 3 सीटें मिली.

हालांकि, यह गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चला और बीएसपी ने 1997 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े, लेकिन पार्टी को इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा. लगभग ढाई दशकों तक अकेले चुनाव लड़ने के बाद बीएसपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया, जिसके तहत बीएसपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और नवांशहर से सिर्फ 1 सीट जीती. हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान यह गठबंधन टूट गया और बीएसपी ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा.