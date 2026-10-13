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चार दशक में बुलंदियों को छूने वाली BSP फिर सड़क पर...देखें हाथी की MRI रिपोर्ट....

चार दशक में बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. ( ETV Bharat )

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी बन गई है, जिसकी मुखिया चार बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुखिया रही हों. और चार दशक में ही पार्टी उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों से लेकर देश के दोनों सदनों से वापस सड़क पर आ गई हो. अपनी स्थापना के समय पार्टी जहां पर खड़ी थी, अब वहीं पर आ खड़ी हुई है.

जिस पार्टी का यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में दबदबा रहा हो, वही पार्टी अब इस स्थिति में आ गई है कि किसी भी सदन में उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं बचा है. पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम थे. उनका भी कार्यकाल समाप्ति के कगार पर है. अगले माह यहां भी पार्टी का नेतृत्व शून्य हो जाएगा. ऐसा पहली बार होगा, जब 1989 में संसद में दाखिल होने के बाद पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही बाहर हो जाएगी.

बुलंदियों को छूने वाली BSP फिर सड़क पर. (ETV BHARAT) एक तरफ, जहां विभिन्न राजनीतिक दल कुर्सी पर काबिज़ होने के लिए जोड़-तोड़ गठजोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं, गठबंधन करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की जुगत में हैं. वहीं बीएसपी के अपने बलबूते चुनाव लड़ने की जिद के चलते पार्टी दिन-ब-दिन गर्त में जा रही है. वर्तमान हालात के अनुसार, पार्टी के उज्जवल भविष्य की भी उम्मीद समर्थकों को भी अब कम नज़र आने लगी है. बहुजन समाज पार्टी की स्थापना चार दशक से कुछ समय पहले वर्ष 1984 में हुई थी, तब पार्टी का एक भी जन प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन पांच साल में ही पार्टी ने राजनीति के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए. साल 1989 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने चार सीटें जीत लीं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 13 विधायक जीतने में पार्टी सफल हो गई. चार दशक में बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. (ETV Bharat) एक दशक में ही पार्टी की स्थिति इतनी मज़बूत हुई कि साल 1995 में पहली बार बसपा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सिंहासन पर काबिज हो गई. भले ही सत्ता के शिखर पर वह अकेले दम न पहुंची हो, बीजेपी की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा हो, लेकिन राजनीति के शिखर पर पहुंचने के बाद पार्टी की स्थिति साल दर साल मज़बूत होती चली गई. धीरे-धीरे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में पार्टी के जनप्रतिनिधि पहुंचने लगे. एक समय सभी सदनों में बसपा का वर्चस्व कायम हो गया, लेकिन धीरे-धीरे ग्राफ ऐसा गिरा कि अब पार्टी किसी भी सदन में जनप्रतिनिधि पहुंचा पाने में भी सफल नहीं हो पा रही है. चार दशक में बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. (ETV Bharat) चार दशक पहले गठित बीएसपी 1996 में बनी थी राष्ट्रीय पार्टी 42 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को गठित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 1996 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा देकर 'हाथी' चुनाव चिह्न आवंटित किया था. बसपा संस्थापक कांशीराम के बाद इस दल की बागडोर मायावती को मिली. बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. (ETV BHARAT) मायावती ने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग समय पर चार बार बीएसपी की सरकारें भी बनाईं. हालांकि शिखर पर पहुंचने वाली बसपा अब पूरी तरह से धरातल पर आ गई है. अब स्थिति यह है कि अगर निर्वाचन आयोग जब समीक्षा करेगा, तो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की मान्यता पर भी खतरा हो सकता है. यूपी विधानसभा में कब रहा बसपा का कैसा प्रदर्शन बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. (ETV BHARAT) 1989 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटें जीती थीं. पार्टी का वोट शेयर 9.4 फीसद रहा था. दो साल बाद हुए 1991 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक सीट कम हो गई. 12 विधानसभा सीटें जीतकर बसपा अपना वोट प्रतिशत कायम रखने में कामयाब हुई. इस बार भी पार्टी को 9.4% वोट प्राप्त हुए. दो साल बाद 1993 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पार्टी ने लंबी छलांग मारी और 67 सीटें जीतने में कामयाब हो गई. वोट प्रतिशत बढ़कर 11.5% हो गया. 1996 के विधानसभा चुनाव में फिर पार्टी ने 67 विधानसभा सीटें जीतीं, लेकिन वोट प्रतिशत में ज़बरदस्त उछाल हुआ. 19.6 फीसद पार्टी का वोट प्रतिशत पहुंच गया. बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. (ETV BHARAT) 2002 में पार्टी की सीटों में और भी बढ़ोतरी हुई. 98 सीटें जीतकर पार्टी ने अपना मत प्रतिशत 23.5 फीसद पहुंचा दिया. इसके बाद 2007 में तो बहुजन समाज पार्टी ने कमाल ही कर दिया. अपने बलबूते पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 206 सीटों जीत लीं और पार्टी का फीसद 30.4 पहुंच गया. पहली बार अपने बलबूते मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुईं, लेकिन यही से पार्टी का यूपी विधानसभा चुनाव में ग्राफ गिरना शुरू हो गया. 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सीधे 206 सीटों से 80 सीट पर आ गई. मत प्रतिशत भी 25.9 फीसद रह गया. इसके बाद तो स्थिति और खराब हुई. 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई और मत प्रतिशत घटकर 22.2 फीसद रह गया. 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी स्थापना से लेकर अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन से गुजरी. यूपी में पार्टी का सिर्फ एक ही प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुआ. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बसपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की विधान परिषद में स्थिति की बात की जाए तो 2018 में भीमराव अंबेडकर विधान परिषद सदस्य बने थे. 2024 में भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल समाप्त हो गया. इसके बाद विधान परिषद में बसपा का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया था. पार्टी इस सदन में शून्य है. लोकसभा में पार्टी की स्थिति बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. (ETV BHARAT) लोकसभा में पार्टी की स्थिति की बात की जाए, तो साल 1989 में 245 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी चार सीटें जीतने में सफल हुई. इनमें से उत्तर प्रदेश में तीन और पंजाब में एक सीट जीती. 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 231 सीटों पर मैदान में ताल ठोकी तीन सीटें जीतने में पार्टी सफल हो गई. पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पार्टी को एक-एक सीट मिली. बुलंदियों को छूने वाली BSP सड़क पर. (ETV BHARAT) पांच साल बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 270 सीटों पर चुनाव लड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली. इनमें से उत्तर प्रदेश में पार्टी को छह लोकसभा सीटें मिलीं, जबकि पंजाब में तीन और मध्य प्रदेश में दो सीटें पार्टी के खाते में आईं.