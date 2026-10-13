चार दशक में बुलंदियों को छूने वाली BSP फिर सड़क पर...देखें हाथी की MRI रिपोर्ट....
42 साल की बीएसपी के उफान और हाशिए पर जाने पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में अखिल पाण्डेय की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 4:18 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी बन गई है, जिसकी मुखिया चार बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुखिया रही हों. और चार दशक में ही पार्टी उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों से लेकर देश के दोनों सदनों से वापस सड़क पर आ गई हो. अपनी स्थापना के समय पार्टी जहां पर खड़ी थी, अब वहीं पर आ खड़ी हुई है.
जिस पार्टी का यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में दबदबा रहा हो, वही पार्टी अब इस स्थिति में आ गई है कि किसी भी सदन में उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं बचा है. पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम थे. उनका भी कार्यकाल समाप्ति के कगार पर है. अगले माह यहां भी पार्टी का नेतृत्व शून्य हो जाएगा. ऐसा पहली बार होगा, जब 1989 में संसद में दाखिल होने के बाद पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही बाहर हो जाएगी.
एक तरफ, जहां विभिन्न राजनीतिक दल कुर्सी पर काबिज़ होने के लिए जोड़-तोड़ गठजोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं, गठबंधन करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की जुगत में हैं. वहीं बीएसपी के अपने बलबूते चुनाव लड़ने की जिद के चलते पार्टी दिन-ब-दिन गर्त में जा रही है.
वर्तमान हालात के अनुसार, पार्टी के उज्जवल भविष्य की भी उम्मीद समर्थकों को भी अब कम नज़र आने लगी है. बहुजन समाज पार्टी की स्थापना चार दशक से कुछ समय पहले वर्ष 1984 में हुई थी, तब पार्टी का एक भी जन प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन पांच साल में ही पार्टी ने राजनीति के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए. साल 1989 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने चार सीटें जीत लीं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 13 विधायक जीतने में पार्टी सफल हो गई.
एक दशक में ही पार्टी की स्थिति इतनी मज़बूत हुई कि साल 1995 में पहली बार बसपा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सिंहासन पर काबिज हो गई. भले ही सत्ता के शिखर पर वह अकेले दम न पहुंची हो, बीजेपी की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा हो, लेकिन राजनीति के शिखर पर पहुंचने के बाद पार्टी की स्थिति साल दर साल मज़बूत होती चली गई.
धीरे-धीरे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में पार्टी के जनप्रतिनिधि पहुंचने लगे. एक समय सभी सदनों में बसपा का वर्चस्व कायम हो गया, लेकिन धीरे-धीरे ग्राफ ऐसा गिरा कि अब पार्टी किसी भी सदन में जनप्रतिनिधि पहुंचा पाने में भी सफल नहीं हो पा रही है.
चार दशक पहले गठित बीएसपी 1996 में बनी थी राष्ट्रीय पार्टी
42 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को गठित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 1996 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा देकर 'हाथी' चुनाव चिह्न आवंटित किया था. बसपा संस्थापक कांशीराम के बाद इस दल की बागडोर मायावती को मिली.
मायावती ने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग समय पर चार बार बीएसपी की सरकारें भी बनाईं. हालांकि शिखर पर पहुंचने वाली बसपा अब पूरी तरह से धरातल पर आ गई है. अब स्थिति यह है कि अगर निर्वाचन आयोग जब समीक्षा करेगा, तो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की मान्यता पर भी खतरा हो सकता है.
यूपी विधानसभा में कब रहा बसपा का कैसा प्रदर्शन
1989 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटें जीती थीं. पार्टी का वोट शेयर 9.4 फीसद रहा था. दो साल बाद हुए 1991 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक सीट कम हो गई. 12 विधानसभा सीटें जीतकर बसपा अपना वोट प्रतिशत कायम रखने में कामयाब हुई. इस बार भी पार्टी को 9.4% वोट प्राप्त हुए.
दो साल बाद 1993 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पार्टी ने लंबी छलांग मारी और 67 सीटें जीतने में कामयाब हो गई. वोट प्रतिशत बढ़कर 11.5% हो गया. 1996 के विधानसभा चुनाव में फिर पार्टी ने 67 विधानसभा सीटें जीतीं, लेकिन वोट प्रतिशत में ज़बरदस्त उछाल हुआ. 19.6 फीसद पार्टी का वोट प्रतिशत पहुंच गया.
2002 में पार्टी की सीटों में और भी बढ़ोतरी हुई. 98 सीटें जीतकर पार्टी ने अपना मत प्रतिशत 23.5 फीसद पहुंचा दिया. इसके बाद 2007 में तो बहुजन समाज पार्टी ने कमाल ही कर दिया. अपने बलबूते पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 206 सीटों जीत लीं और पार्टी का फीसद 30.4 पहुंच गया. पहली बार अपने बलबूते मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुईं, लेकिन यही से पार्टी का यूपी विधानसभा चुनाव में ग्राफ गिरना शुरू हो गया.
2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सीधे 206 सीटों से 80 सीट पर आ गई. मत प्रतिशत भी 25.9 फीसद रह गया. इसके बाद तो स्थिति और खराब हुई. 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई और मत प्रतिशत घटकर 22.2 फीसद रह गया. 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी स्थापना से लेकर अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन से गुजरी. यूपी में पार्टी का सिर्फ एक ही प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुआ.
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बसपा की स्थिति
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की विधान परिषद में स्थिति की बात की जाए तो 2018 में भीमराव अंबेडकर विधान परिषद सदस्य बने थे. 2024 में भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल समाप्त हो गया. इसके बाद विधान परिषद में बसपा का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया था. पार्टी इस सदन में शून्य है.
लोकसभा में पार्टी की स्थिति
लोकसभा में पार्टी की स्थिति की बात की जाए, तो साल 1989 में 245 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी चार सीटें जीतने में सफल हुई. इनमें से उत्तर प्रदेश में तीन और पंजाब में एक सीट जीती.
1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 231 सीटों पर मैदान में ताल ठोकी तीन सीटें जीतने में पार्टी सफल हो गई. पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पार्टी को एक-एक सीट मिली.
पांच साल बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 270 सीटों पर चुनाव लड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली. इनमें से उत्तर प्रदेश में पार्टी को छह लोकसभा सीटें मिलीं, जबकि पंजाब में तीन और मध्य प्रदेश में दो सीटें पार्टी के खाते में आईं.
1998 में पार्टी ने देश की 251 सीटों पर ताल ठोकी और पांच सीटें जीतीं. इनमें उत्तर प्रदेश में पार्टी को चार सीटें मिलीं, जबकि हरियाणा में भी बसपा का खाता खुला.
1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 225 प्रत्याशी खड़े किए और 14 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से ही जीतने में सफल हो गए. 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 435 प्रत्याशी उतारे इनमें से 19 प्रत्याशी चुनाव जीते. उत्तर प्रदेश से ही सभी प्रत्याशियों को जीत मिली.
2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने देश भर में 500 प्रत्याशी खड़े किए इनमें से 21 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुए. अकेले 20 प्रत्याशी यूपी से थे, जबकि मध्य प्रदेश से एक प्रत्याशी चुनाव जीता.
2014 में पार्टी ने 503 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए और पहली बार ऐसा हुआ कि बसपा का खाता ही नहीं खुला. 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया. 383 सीटों पर देश भर में प्रत्याशी उतारे जिनमें से यूपी में पार्टी के 10 सांसद जीतने में सफल हुए. 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में पार्टी ने 488 प्रत्याशी उतारे लेकिन खाता नहीं खुला.
राज्यसभा में बसपा की कब कैसी रही स्थिति
बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार अपने स्थापना के 10 साल बाद राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. साल 2010 में बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा में सात सांसद थे और पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जिसके राज्यसभा में इतने सांसद पहुंचे थे. वर्तमान में पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं, जिन्हें बसपा से गठबंधन के चलते सपा ने अपने कोटे से भेजा था. उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगा.
कब-कब यूपी की मुख्यमंत्री रहीं मायावती
तीन जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक भाजपा के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बनीं
साल 1997 में दूसरी बार मायावती मुख्यमंत्री बनीं. हालांकि कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा था. 21 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और 21 सितंबर को छह माह के अंदर ही उनका कार्यकाल समाप्त भी हो गया
बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की सुप्रीमो तीसरी बार साल 2002 में बनीं. हालांकि यह भी कार्यकाल बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा. तीन मई को उन्होंने कार्यभार संभाला और 29 अगस्त 2003 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया. इस बार भी मायावती भाजपा के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनी थीं.
चौथा कार्यकाल मायावती के लिए हमेशा यादगार रहेगा. पहली बार बीएसपी ने अपने दम पर यूपी में सरकार बनाई. 206 सीटें लाकर मायावती पूर्ण बहुमत के साथ 13 मई 2007 को यूपी के मुख्यमंत्री बनीं और 15 मार्च 2012 तक कुर्सी पर काबिज रहीं. पांच साल लगातार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया.
क्या कहते हैं बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे
बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 2012 तक रही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे अब कांग्रेस पार्टी में हैं. बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति हुई है उसे लेकर नकुल दुबे का कहना है कि सब समय का फेर है.
आप देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अपने ढोल पीट रही है .मुझे याद है कि 2007 से पहले भारतीय जनता पार्टी का अता-पता नहीं था, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो गई है. हर जगह उनके कार्यालय हो गए. समय के चक्र को कोई कुछ कह नहीं सकता.
आज बसपा का समय नहीं है तो वह कहीं नहीं है. अब मैं तो बसपा में हूं नहीं तो इसलिए मुझसे कांग्रेस के बारे में पूछ सकते हैं. बसपा के बारे में जानना है तो यहां से कुछ कदम की दूरी पर जाइए. पता लग जाएगा. जहां तक बसपा और कांग्रेस के गठबंधन की 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात है तो यह भी दिल्ली के लेवल की बात है.
उत्तर प्रदेश के सवाल के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना कह सकता हूं कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना कोई भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बन सकती.
क्या कहते हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा का कहना है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है लोकतंत्र के लिए, ख़ासतौर से दबे-कुचले और दलित समाज के लिए, ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए और जो लोग सोशल इंजीनियरिंग पर यकीन करते हैं उन सबके लिए.
बसपा के पीछे सिर्फ मायावती को नहीं देखना चाहिए. कांशीराम को भी देखना चाहिए. बसपा के पीछे आंबेडकर को भी देखना चाहिए. अगर उन सारे लोगों को हम देखते हैं और सारे लोगों की मनोवृत्ति आचार-विचार को देखते हैं, तो वह अपने समाज का उत्थान चाहते थे. वह उत्थान अब रुक जाएगा और रुकने का श्रेय मायावती के हिस्से ही जाएगा, क्योंकि मायावती ने इस पूरी पॉलीटिकल पार्टी को पार्टी रहने ही नहीं दिया.
मिश्रा का कहना है कि "वह देश की पहली लीडर हैं जो अपने समाज के लोगों से नहीं मिलतीं. किसी से नहीं मिलती हैं. वह पहली लीडर हैं जो कमरे में ही रहती हैं और सिर्फ रैली करती हैं. वह पहली लीडर हैं जो सिर्फ ट्वीट करके पॉलिटिक्स करती हैं. वह पहली लीडर हैं जिनके समाज में कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो वह नहीं जाती हैं. एक ऐसे समय जब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे तमाम बड़े नेता जनता से लगातार सीधे संवाद कर रहे हैं, तब आप एब्सेंट हैं. दूसरा जिस तरह उनके पीछे माहौल बना दिया गया है कि उनका टिकट, उनकी पार्टी एक आर्थिक साम्राज्य है इसे वे काउंटर नहीं करतीं. यह मायावती को भारी पड़ रहा है. इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि पारिवारिक कलह सामने आ रही है. बार-बार भतीजे आकाश को निकालती हैं और फिर अंदर करती हैं. इससे लग रहा है कि आप पॉलिटिकल फ्रंट पर नहीं, समाज के फ्रंट पर नहीं, आप परिवारिक फ्रंट पर इतनी उलझी हुई हैं कि इससे ऊपर उठ नहीं पा रही हैं, इसलिए शून्य की इबारत का ठीकरा मायावती के ऊपर ही फूटेगा."