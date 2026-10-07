ETV Bharat / bharat

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे BSNL कर्मचारी, सरकार को दिया अल्टीमेटम, जानें क्या है मांग

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे BSNL कर्मचारी, सरकार को दिया अल्टीमेटम, जानें क्या है मांग ( ANI )

हैदराबाद: ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB) ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी. AUAB ने कहा है कि अगर 20 नवंबर तक BSNL के कर्मचारियों और अधिकारियों का वर्षों से लंबित वेतन संशोधन (wage revision) लागू नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.