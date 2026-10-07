अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे BSNL कर्मचारी, सरकार को दिया अल्टीमेटम, जानें क्या है मांग
BSNL यूनियंस ने कहा कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर वे पहले 20 नवंबर को एक दिन की सांकेतिक देशव्यापी हड़ताल करेंगे.
Published : October 7, 2026 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB) ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी. AUAB ने कहा है कि अगर 20 नवंबर तक BSNL के कर्मचारियों और अधिकारियों का वर्षों से लंबित वेतन संशोधन (wage revision) लागू नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.
AUAB के महासचिव महादेव अडसुल (Mahadev Adsul) ने कहा कि यूनियंस पहले 20 नवंबर को एक दिन की सांकेतिक देशव्यापी हड़ताल करेंगी. अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.
बीते सोमवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में BSNL की बड़ी यूनियनों और एसोसिएशनों की राज्यव्यापी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अडसुल ने कहा कि BSNL कर्मचारी करीब 20 साल पुराने वेतनमान (Pay Scale) पर काम कर रहे हैं. हजारों कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि भी रुक गई है.
अडसुल ने कहा, "अधिकारियों के वेतन संशोधन की सिफारिशें करीब 10 साल पहले भेजी गई थीं. कर्मचारियों के लिए, यूनियनों और प्रबंधन के बीच अक्टूबर 2025 में वेतन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसे मंजूरी के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) को भेजा गया था. हालांकि, DoT इस पर फैसला लेने में देरी कर रहा है, जिससे व्यापक असंतोष फैल रहा है."
अडसुल ने कहा कि कंपनी के राजस्व पर असर डालने वाली सेवाओं से जुड़ी दिक्कतों के लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा, "खराब परिस्थितियों में भी, कर्मचारियों ने राजस्व को 18,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने में मदद की, लेकिन उनके योगदान को कमतर आंका जा रहा है."
AUAB के बैनर तले यूनियनों ने पहले ही देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है. इसमें प्रदर्शन, भूख हड़ताल और सोशल मीडिया कैंपेन शामिल हैं.
अडसुल ने कहा, "सांसदों, मंत्रियों और राज्यपालों को ज्ञापन दिए जाएंगे, इसके बाद देश भर में आंदोलन होगा और 20 नवंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल होगी. अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी.
AUAB के स्टेट प्रेसिडेंट रंजन दानी ने कहा कि BSNL की वित्तीय स्थिति की वजह से कर्मचारियों का वेतन संशोधन रोका नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "BSNL के घाटे का हवाला देकर वेतन संशोधन रोकना गलत है. BSNL सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि डिजिटल डिवाइड को कम करके और सिर्फ 10-20 घरों वाले दूरदराज के गांवों में भी टावर लगाकर देश की सेवा कर रहा है."
AUAB का कहना है कि मौजूदा समझौता दिसंबर में खत्म हो रहा है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए.
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