BSF से बर्खास्त जवानों का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, PM मोदी से लगायी गुहार
रोजगार मेला के जरिए भर्ती हुए 400 ट्रेड्समैन को फर्जी स्किल सर्टिफिकेट के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 3:15 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले उपेंद्र कुमार के लिए, जो 10 सदस्यों के अपने पूरे परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की नौकरी जाने के बाद अब जिंदगी जीवन यापन के लिए एक बड़ा संघर्ष बन चुकी है. उपेंद्र उन करीब 400 ट्रेड्समैन (रसोइये और पानी ढोने वाले) में शामिल हैं, जिनकी सेवाएं इस आरोप के बाद समाप्त कर दी गई हैं कि उन्होंने भर्ती के लिए आवश्यक 'फर्जी कौशल विकास प्रमाणपत्र' जमा किए थे.
सरकार की 'रोजगार मेला' पहल के माध्यम से भर्ती किए गए ये बर्खास्त कर्मचारी अब अपनी सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि वे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के नाम पर जारी किए गए सर्टिफिकेट से जुड़े एक कथित ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने ये दस्तावेज ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त किए थे और उनका इरादा कोई जाली या फर्जी दस्तावेज जमा करने का बिल्कुल नहीं था.
'एलायंस ऑफ ऑल एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन' ने सरकार के सामने उनका यह पक्ष रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने, प्रभावित कर्मियों को राहत देने और उनकी नौकरी में दोबारा बहाली का रास्ता साफ करने का आग्रह किया है.
बर्खास्त किए गए ट्रेड्समैन अपनी मांगों को लेकर बीएसएफ मुख्यालय के बाहर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए हैं. उपेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं साल 2024 में एक रसोइये के रूप में बीएसएफ में शामिल हुआ था. पिछले साल 21 मार्च तक अपनी सेवाएं दीं. इसके बाद अचानक बीएसएफ अधिकारियों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया."
भर्ती प्रमाणपत्रों की जांच
प्रभावित कर्मचारियों के अनुसार, रसोइये और पानी ढोने वाले के रूप में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए 'फूड प्रोडक्शन' या 'किचन ऑपरेशंस' में NSQF लेवल-1 की योग्यता का सर्टिफिकेट देना जरूरी था. यह सर्टिफिकेट राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) या उससे मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य था.
बर्खास्त कर्मियों का दावा है कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन हासिल किए थे और इन दस्तावेजों को असली और वैध मानकर ही जमा किया था. उनका आरोप है कि सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के लिए बाद में उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया. जबकि, उन्होंने भर्ती की सभी तय औपचारिकताएं पूरी की थीं और उन्हें बकायदा नियुक्ति पत्र भी मिले थे.
एसोसिएशन द्वारा बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार को सौंपे गए एक मांग पत्र में इन बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर मानवीय आधार पर विचार करने की मांग की गई है. मांग पत्र में तर्क दिया गया है कि ये उम्मीदवार जानबूझकर जाली दस्तावेज बनाने वाले अपराधी नहीं हैं, बल्कि वे खुद साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं.
इस मांग पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से मिली जानकारी का भी हवाला दिया गया है. एसोसिएशन के अनुसार, आरटीआई के जवाब में कहा गया था कि साल 2015 से 2023 की अवधि के दौरान 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' पोर्टल पर इन संबंधित कोर्स के लिए कोई भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था.
एसोसिएशन ने इस जवाब के आधार पर उन ऑनलाइन माध्यमों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं, जहां से उम्मीदवारों ने अपने दस्तावेज हासिल करने का दावा किया है. एसोसिएशन ने अधिकारियों से इस बात की जांच करने का आग्रह किया है कि ये सर्टिफिकेट आखिर कैसे जारी किए गए, क्या उम्मीदवारों को धोखाधड़ी करने वाले ऑपरेटरों द्वारा गुमराह किया गया था और क्या इस कथित गड़बड़ी के लिए इन नए भर्ती हुए जवानों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.
मानवीय आधार पर राहत की मांग
एसोसिएशन ने अपने मांग पत्र में दो ऐसे मामलों का हवाला दिया है, जिनमें उसका दावा है कि अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कर्मचारियों को नौकरी पर बने रहने की अनुमति दी गई थी. पत्र में पूजा शर्मा का जिक्र है, जिन्हें कथित तौर पर सफाई कर्मचारी के रूप में सेवा करने का मौका दिया गया था. प्रानज्योति बर्मन का हवाला दिया गया है, जिन्हें असम सरकार के हस्तक्षेप के बाद नौकरी पर बनाए रखा गया था.
इन उदाहरणों का हवाला देते हुए, एसोसिएशन ने बर्खास्त किए गए बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए भी इसी तरह के विचार की अपील की है. एसोसिएशन का तर्क है कि सरकार को जानबूझकर जाली दस्तावेज जमा करने वाले मामलों और उन मामलों के बीच अंतर करना चाहिए जहां उम्मीदवारों ने अनजाने में धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त किए थे.
एसोसिएशन ने आगे कहा है कि प्रभावित कर्मचारियों ने लगभग दो साल तक अपनी सेवाएं दी थीं और उनमें से कुछ को उनके काम के लिए सराहना भी मिली थी. पत्र में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान दी गई उनकी सेवाओं का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि उनकी नौकरी में दोबारा बहाली पर विचार करते समय उनके इस योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने बढ़ाईं मुश्किलें
एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह के अनुसार, नौकरी जाने से कई प्रभावित कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने बताया कि कुछ नए भर्ती हुए जवानों ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद इसे एक सुरक्षित और स्थायी रोजगार मानकर 5 लाख से 7 लाख रुपये तक का पर्सनल या बैंक लोन ले लिया था. अब जब उनकी सैलरी बंद हो चुकी है, तो इन कर्जों को चुकाना उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है.
एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह के अनुसार, उपेंद्र कुमार जैसे नए भर्ती हुए जवानों के लिए इसके परिणाम सिर्फ एक सरकारी सैलरी खोने से कहीं बढ़कर हैं. उनके वेतन पर एक बड़ा परिवार निर्भर था, इसलिए नौकरी से निकाले जाने के बाद घर के खर्चों, लोन की किश्तों और परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर बहुत भारी दबाव आ गया है.
इससे पहले, एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने और नौकरी में दोबारा बहाली का फैसला कराने के लिए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी. रणबीर सिंह ने कहा, "देश की राजधानी में हालिया अशांति और तनाव के कारण हमें जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई. इसलिए, हम यहां सीजीओ (CGO) कॉम्प्लेक्स में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं."
इसे भी पढ़ेंः