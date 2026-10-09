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BSF से बर्खास्त जवानों का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, PM मोदी से लगायी गुहार

सीजीओ कॉप्लेक्स में प्रदर्शन कर रहे BSF से बर्खास्त जवान. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले उपेंद्र कुमार के लिए, जो 10 सदस्यों के अपने पूरे परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की नौकरी जाने के बाद अब जिंदगी जीवन यापन के लिए एक बड़ा संघर्ष बन चुकी है. उपेंद्र उन करीब 400 ट्रेड्समैन (रसोइये और पानी ढोने वाले) में शामिल हैं, जिनकी सेवाएं इस आरोप के बाद समाप्त कर दी गई हैं कि उन्होंने भर्ती के लिए आवश्यक 'फर्जी कौशल विकास प्रमाणपत्र' जमा किए थे.

सरकार की 'रोजगार मेला' पहल के माध्यम से भर्ती किए गए ये बर्खास्त कर्मचारी अब अपनी सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि वे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के नाम पर जारी किए गए सर्टिफिकेट से जुड़े एक कथित ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए हैं. उनका कहना है कि उन्होंने ये दस्तावेज ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त किए थे और उनका इरादा कोई जाली या फर्जी दस्तावेज जमा करने का बिल्कुल नहीं था.