BSF ने घुसपैठिए को गोली मारी, बांग्लादेशियों ने मेखलीगंज के जीरो पॉइंट से किसान को किया किडनैप
आरोप है कि, बदला लेने के लिए 400 बांग्लादेशियों की भीड़ ने एक शख्स को किडनैप कर लिया.
Published : April 6, 2026 at 7:45 PM IST
कूच बिहार (पश्चिम बंगाल): एक भारतीय किसान को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर किडनैप कर लिया गया. खबर के मुताबिक, वह जीरो पॉइंट पर अपने खेतों में काम कर रहा था. उसी समय अचानक, बिना किसी उकसावे के हमला करके उसे कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया.
यह घटना कूच बिहार जिले के मेखलीगंज में बागडोकरा फुलकाडाबरी ग्राम पंचायत के तहत कंगलाटाली के पास, कांटेदार तार वाली बॉर्डर बाड़ के गेट नंबर 6 के पास के इलाके में हुई.
आरोप है कि करीब 400 बांग्लादेशियों की भीड़ ने भारतीय किसानों पर अचानक हमला कर दिया. उस समय खेतों में मौजूद पुरुष किसान वहां काम कर रही महिला खेत मजदूरों को बचाने के लिए दौड़े. इस अफरा-तफरी के बीच, बांग्लादेशी बदमाशों के एक ग्रुप ने सहदेव रॉय नाम के एक भारतीय किसान को घसीटकर ले गए. हालांकि, अगवा किए गए किसान के रिश्तेदारों ने इस घटना को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि पास में तैनात दो BSF जवानों को अलर्ट किया गया था और उनसे मदद मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया.
खास बात यह है कि मेखलीगंज के बागडोकरा इलाके में, जीरो पॉइंट जो भारत और बांग्लादेशी बॉर्डर के बीच है, कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. जिस खास जगह पर हमला हुआ, वह सबसे पास की भारतीय बॉर्डर चौकी से लगभग एक किलोमीटर दूर है. इसलिए, भारतीय किसानों को जीरो पॉइंट एरिया में अपनी खेती की जमीन तक पहुंचने के लिए, उन्हें मुख्य कांटेदार तार वाली बॉर्डर फेंस से काफी अंदर जाना पड़ता है. अपना काम पूरा करने के बाद, उन्हें वापस आना पड़ता है. इसलिए, किसानों का आरोप है कि अगर जीरो पॉइंट एरिया में कोई अनहोनी होती है, तो अक्सर तुरंत मदद नहीं मिल पाती है.
रिपोर्ट से पता चलता है कि रविवार को एक बांग्लादेशी नागरिक ने गैर-कानूनी तरीके से कांटेदार तार वाली बॉर्डर फेंसिंग पार करके भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी. घुसपैठिए को रोकने की कोशिश में, बीएसएफ के जवानों ने गोली चलाई. खबर है कि बीएसएफ की गोली से घुसपैठिया घायल हो गया. किसानों का आरोप है कि उन पर किया गया हमला पिछली घटना का बदला लेने के लिए किया गया था.
इस बीच, बीएसएफ ने किडनैप हुए भारतीय किसान को बचाने की कोशिश में अपनी ताकत लगा दी है. बीएसएफ ने आधिकारिक तौर पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) को पूरी घटना की जानकारी दे दी है. इसके अलावा, बीएसएफ अभी हालात से निपटने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ 'फ्लैग मीटिंग' करने की तैयारी कर रही है.
इस घटना के बारे में, किडनैप हुए किसान के रिश्तेदार कौशिक बर्मन ने कहा, "कल, कांटेदार तार की बाड़ के पार घुसपैठ की कोशिश हुई थी. जब बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे BSF के जवानों ने जवाब में गोली चलाई, तो एक आदमी घायल हो गया. इसके बाद आज सहदेव को किडनैप कर लिया गया. उन्होंने सहदेव की वापसी की मांग की. इसके अलावा उन्होंने आग्रह किया कि, जब तक वे 'जीरो पॉइंट' एरिया में काम करते हैं, BSF उन्हें सुरक्षा प्रदान करे.
हालांकि BSF ने इस मामले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन कूच बिहार जिला पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि, पुलिस वाले मौके पर गए हैं. BSF के साथ अभी बातचीत चल रही है, और वे हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. इससे पहले, कूच बिहार में सीतलकुची बॉर्डर पर, उकील बर्मन नाम के एक किसान को किडनैप करने के मामले में बांग्लादेशी नागरिकों पर आरोप लगे थे. उस मौके पर, उसे बांग्लादेशी पुलिस को सौंप दिया गया था. लंबी लड़ाई के बाद, आखिरकार उसे बांग्लादेशी जेल से रिहा कर दिया गया. तब से, वह अपनी जमीन पर खेती करने के लिए कांटेदार तार की बाड़ पार करने से बच रहा है.
इसके बाद, सीतलकुची में एक और किसान को किडनैप कर लिया गया. हालांकि, उसे किडनैप करने के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने छोड़ दिया. मेखलीगंज के लोग अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह मौजूदा स्थिति कैसे आगे बढ़ती है.
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