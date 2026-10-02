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पंजाब : BSF की कार्रवाई में दो संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिये मारे गए, तीसरा वापस भागा

बीएसएफ की कार्रवाई में दो संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिये मारे गए. ( ुप्रतीकात्मक फोटो-ANI )

तरन तारन (पंजाब) : भारत-पाकिस्तान सीमा के तरन तारन सेक्टर में बीती रात को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया. इस दौरान दो संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि एक घुसपैठिया वापस भागने में सफल रहा.