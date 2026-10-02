पंजाब : BSF की कार्रवाई में दो संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिये मारे गए, तीसरा वापस भागा
पंजाब में बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया. वहीं तीसरा वापस भाग गया.
Published : October 2, 2026 at 8:00 PM IST
तरन तारन (पंजाब) : भारत-पाकिस्तान सीमा के तरन तारन सेक्टर में बीती रात को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया. इस दौरान दो संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि एक घुसपैठिया वापस भागने में सफल रहा.
यह घटना दोपहर में तरनतारन जिले में हुई. इस बारे में जांच अधिकारी अतुल सोनी ने बताया, "यह घटना गुरुवार रात करीब 12:30 बजे बीओपी राजोके इलाके में घटी. इस दौरान बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के चट्टनवाला इलाके से भारतीय सीमा की ओर बढ़ते तीन संदिग्ध व्यक्तियों को देखा. इस पर बीएसफ जवानों ने उनको बार-बार रुकने और वापस जाने की चेतावनी दी, लेकिन घुसपैठिए नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे. सुरक्षा खतरे को भांपते हुए बीएसएफ की गोलीबारी में दो घुसपैठिए मौके पर ही मारे गए और तीसरा घुसपैठिया भाग गया."
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मारे गए दोनों व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक थे. पिछले सात महीनों में तरन तारन में घुसपैठ की यह दूसरी घटना है.
सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई
घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी हैऔर इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, बीएसएफ द्वारा मृतकों से किसी हथियार या अन्य सामग्री की बरामदगी के संबंध में अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है.
मामले की जांच जारी
घटना के बारे में और अधिक जानकारी और मृतकों की पहचान की प्रतीक्षा है। बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.
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