बॉर्डर पर तैनात BSF जवान को बांग्लादेशी पशु तस्करों ने अगवा किया

कोलकाता : बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेशी पशु तस्करों ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान का अगवा कर लिया.

बताया जाता है कि जवान पशु तस्करों का पीछा करते हुए अनजाने में बांग्लादेश की सीमा मे प्रवेश कर गया था. इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना रविवार सुबह जिले के मेखलीगंज इलाके में हुई.

हालांकि बीएसएफ के द्वारा इस मामले को ‘बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश’ (BGB) के सामने उठाए जाने के बाद जवान शाम को सुरक्षित भारत लौट आया. अधिकारी के मुताबिक 174वीं बटालियन का जवान वेद प्रकाश तस्करों का पीछा करते हुए घने कोहरे के बीच अनभिज्ञता में सीमा पार चले गए जिसके बाद बांग्लादेशी पशु तस्करों ने उनको अगवा कर लिया. बीएसएफ अधिकारी ने कहा, ‘‘इस मामले को बीजीबी के समक्ष उठाया गया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘बीएसएफ और बीजीबी अफसरों के बीच बैठकों के बाद वेद प्रकाश शाम को अपने शिविर में सकुशल लौट आए.’’ घटना के बाद, बीएसएफ ने कूच बिहार जिले में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी है. अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसमें तेज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, बेहतर निगरानी और ट्रांस-बॉर्डर क्राइम को रोकने के लिए कमजोर हिस्सों में तैनाती बढ़ाना शामिल है.

अपराधियों और बदमाशों को कोहरे का फायदा उठाने से रोकने के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. एक अधिकारी ने कहा, “सर्दियों के मौसम में बॉर्डर पार से आने-जाने और स्मगलिंग की कोशिशों को रोकने के लिए और कोशिशें की जा रही हैं.”