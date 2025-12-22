बॉर्डर पर तैनात BSF जवान को बांग्लादेशी पशु तस्करों ने अगवा किया
बांग्लादेशी पशु तस्करों के द्वारा बीएसएफ के एक जवान को अगवा कर लिया गया. हालांकि बातचीत के बाद उसकी सकुशल वापसी हो गई.
कोलकाता : बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेशी पशु तस्करों ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान का अगवा कर लिया.
बताया जाता है कि जवान पशु तस्करों का पीछा करते हुए अनजाने में बांग्लादेश की सीमा मे प्रवेश कर गया था. इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना रविवार सुबह जिले के मेखलीगंज इलाके में हुई.
हालांकि बीएसएफ के द्वारा इस मामले को ‘बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश’ (BGB) के सामने उठाए जाने के बाद जवान शाम को सुरक्षित भारत लौट आया. अधिकारी के मुताबिक 174वीं बटालियन का जवान वेद प्रकाश तस्करों का पीछा करते हुए घने कोहरे के बीच अनभिज्ञता में सीमा पार चले गए जिसके बाद बांग्लादेशी पशु तस्करों ने उनको अगवा कर लिया. बीएसएफ अधिकारी ने कहा, ‘‘इस मामले को बीजीबी के समक्ष उठाया गया.’’
उन्होंने कहा, ‘‘बीएसएफ और बीजीबी अफसरों के बीच बैठकों के बाद वेद प्रकाश शाम को अपने शिविर में सकुशल लौट आए.’’ घटना के बाद, बीएसएफ ने कूच बिहार जिले में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी है. अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसमें तेज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, बेहतर निगरानी और ट्रांस-बॉर्डर क्राइम को रोकने के लिए कमजोर हिस्सों में तैनाती बढ़ाना शामिल है.
अपराधियों और बदमाशों को कोहरे का फायदा उठाने से रोकने के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. एक अधिकारी ने कहा, “सर्दियों के मौसम में बॉर्डर पार से आने-जाने और स्मगलिंग की कोशिशों को रोकने के लिए और कोशिशें की जा रही हैं.”
वहीं भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर मवेशियो की स्मगलिंग एक लगातार चुनौती बनी हुई है, खासकर सर्दियों में जब स्मगलर सुबह-सुबह घने कोहरे की वजह से कम विज़िबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं. बीएसएफ को 4,096 किलोमीटर लंबे भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा का काम सौंपा गया है. इस दौरान स्मगलिंग और दूसरे बॉर्डर पार के अपराधों को रोकने के लिए रेगुलर तौर पर तेज़ ऑपरेशन चलाता है.
वर्तमान में बांग्लादेश के हालात को देखते बीएसएफ को भारत से लगती सीमा पर विशेष रूप से अलर्ट रहने के लिए कहा है. इसी क्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी न केवल सीमा का दौरा कर चुके हैं, बल्कि सतर्कता बनाए हुए हैं.
भारत से लगी बांग्लादेश की सीमा में कई स्थानों पर आसानी से आ जा सकते हैं. इसको देखते हुए बीएसएफ ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि वह किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं या उनको पता चलता है तो वह तुरंत सुरक्षा बलों को अवगत कराएं. बांग्लादेश से तनाव के बाद भारत से लगी विभिन्न राज्यों की सीमा पर विशेष निगरानी बरती जा रही है.
