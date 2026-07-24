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पश्चिम बंगाल: BSF जवान ने कैंप में की फायरिंग, दो साथियों की मौत, एक घायल

पश्चिम बंगाल में एक बीएसएफ के जवान ने कैंप में की फायरिंग जिससे उसके दो साथियों की मौत हो गई ( ETV Bharat )

मालदा: कोर्ट-मार्शल की कार्रवाई के तहत हिरासत में लिए गए एक बीएसएफ जवान ने कथित तौर पर एक गार्ड से राइफल छीन ली और बैरक में अंधाधुंध फायरिंग कर दी. घटनास्थल पर तीन बीएसएफ जवान खून से लथपथ हो गए. मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाने पर, डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है. यह चौंकाने वाली घटना गुरुवार शाम को मालदा के वैष्णवनगर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में हुई. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ऐसी खूनी घटना से इलाके में हलचल मच गई है. इस बात पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट-मार्शल की कार्रवाई का सामना कर रहा एक जवान मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद एक संतरी से हथियार कैसे छीनने में कामयाब रहा. जिला पुलिस के एक प्रेस बयान के अनुसार आरोपी जवान शिवम कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ का रहने वाला है. उस पर कुछ खास आरोपों के लिए कोर्ट-मार्शल की कार्रवाई चल रही थी और उसे वैष्णवनगर बीएसएफ हेडक्वार्टर में सुरक्षा के बीच रखा गया था. आरोप है कि गुरुवार शाम को शिवम ने अचानक ड्यूटी पर तैनात एक संतरी से राइफल छीन ली और पास के बैरक पर बार-बार फायरिंग शुरू कर दी. अचानक गोलियों की आवाज से कैंप में दहशत फैल गई. जवान बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कुछ ही पलों में बीएसएफ के तीन जवान अजय कुमार (बिहार के रहने वाले), अंबादार सुरेश (महाराष्ट्र के रहने वाले), और विकास ब्रह्मा—खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े. गोलियों की आवाज सुनकर कैंप में मौजूद दूसरे जवानों ने तुरंत हथियार डालकर आरोपी को पकड़ लिया. गंभीर रूप से घायल तीन जवानों को तुरंत मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने अजय कुमार और अंबादार सुरेश को मृत घोषित कर दिया. विकास ब्रह्मा अभी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. हॉस्पिटल के सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत गंभीर है.