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पंजाब : होशियारपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में BSF जवान गिरफ्तार

पत्नी की हत्या के आरोप में BSF जवान गिरफ्तार ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

होशियारपुर (पंजाब) : पंजाब के होशियारपुर में बीएसएफ के एक जवान को शनिवार को अपनी पत्नी की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी देते हुए पुलिस ने बयाया कि आरोपी बीएसएफ जवान अमरजीत सिंह, जो शेखमट्टा गांव का रहने वाला है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह मामला पीड़िता रमा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया. रमा की शादी अमरजीत सिंह से करीब 12 साल पहले हुई थी. एफआईआर के मुताबिक, शादी के बाद रमा को उसके पति ने परेशान किया और उसके साथ मारपीट की. वहीं 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात, लगभग 4 बजे, पीड़िता के पिता राम चंद को सूचना मिली कि अमरजीत सिंह ने फोन करके बताया कि रमा घर की छत से गिर गई है और उसे हाजीपुर के सिविल अस्पताल ले जाया गया है.