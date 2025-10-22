ETV Bharat / bharat

पंजाब: BSF ने पाकिस्तान से हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम की, सीम पर ड्रोन बरामद

पंजाब के अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF जवानों ने एक ड्रोन को बरामद किया. जिसके साथ एक ग्लॉक पिस्तौल और दो मैगजीन थीं.

BSF foiled cross-border smuggling attempt recovered drone with weapon near IB in Amritsar
पंजाब: BSF ने पाकिस्तान से हथियार तस्करी की कोशिश नाकाम की, सीम पर ड्रोन बरामद (ANI)
By ANI

Published : October 22, 2025 at 1:57 PM IST

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF जवानों ने सीमा पार हथियार तस्करी के एक और प्रयास को विफल कर दिया. बीएसएफ जवानों ने अमृतसर में सीमा के पास हथियार ले जा रहे एक ड्रोन को बरामद किया. बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जवानों ने अमृतसर सेक्टर के नेस्टा गांव के पास एक डीजेआई माविक 3 क्लासिक ड्रोन बरामद किया, जिसके साथ एक ग्लॉक पिस्तौल और दो मैगजीन थीं.

बयान में कहा गया है, "यह बरामदगी एक बार फिर सीमा पार तस्करी के प्रयासों को रोकने और देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बीएसएफ जवानों की बेजोड़ सतर्कता, सत्यनिष्ठा और समर्पण को दर्शाती है."

इससे पहले बीते शनिवार को बीएसएफ के जवानों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर फिरोजपुर के टिंडीवाला गांव के पास तलाशी अभियान के दौरान हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया था. बीएसएफ के जनसंपर्क अधिकारी (पंजाब फ्रंटियर) ने एक बयान में कहा, "विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सतर्क बीएसएफ जवानों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया और फिरोजपुर के टिंडीवाला गांव के पास एक खेत से हेरोइन का एक पैकेट (कुल वजन - 602 ग्राम) बरामद किया."

इसके अलावा, अमृतसर सीमा पर, बीएसएफ खुफिया विंग के एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर बीएसएफ जवानों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और भैणी राजपुताना गांव के पास एक खेत से आईसीई ड्रग (कुल वजन - 3.675 किलोग्राम) युक्त एक बड़ा पैकेट बरामद हुआ. पीले चिपकने वाले टेप में लिपटा यह पैकेट, जिस पर एक मेंटल रिंग और रोशन करने वाली पट्टियां लगी हुई हैं, ड्रोन द्वारा गिराए जाने का संकेत देता है."

पीआरओ ने कहा, "बीएसएफ जवानों द्वारा चलाए गए एक और तलाशी अभियान में अमृतसर के रोरनवाला खुर्द गांव के पास एक खेत से पीले रंग के चिपकने वाले टेप से लिपटी एक पिस्तौल बरामद हुई. लगातार हो रही ये बरामदगी एक बार फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा और पवित्रता सुनिश्चित करने के प्रति बीएसएफ के दृढ़ समर्पण को दर्शाती है."

इससे पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने अमृतसर सीमा पर भारी मात्रा में हेरोइन, आईसीई और गोला-बारूद बरामद किया था.

यह भी पढ़ें- पंजाब में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, रॉकेट लॉन्चर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

