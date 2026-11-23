ETV Bharat / bharat

बांग्लादेशी मवेशी तस्करों का पीछा करते हुए बराक नदी में कूदा BSF जवान, लापता

असम के बराक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. ( ETV Bharat )

तेजपुर: असम के कछार जिले में सोमवार तड़के भारत-बांग्लादेश सीमा के पास संदिग्ध मवेशी तस्करों का पीछा करते समय सीमा सुरक्षा बल (BSF) का एक जवान कथित तौर पर बराक नदी में कूदने के बाद लापता हो गया. लापता जवान की पहचान के. वेणु के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. उनकी तलाश के लिए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की मदद से एक खोज अभियान शुरू किया गया है.

सूत्रों के अनुसार, यह घटना हरिनगर सीमा क्षेत्र में हुई. BSF को यह खास खुफिया जानकारी मिली थी कि चार से पांच अज्ञात लोग सीमा पार मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, BSF के दो जवान- हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव और कांस्टेबल के. वेणु - संदिग्ध तस्करों को रोकने के लिए आगे बढ़े.