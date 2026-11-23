बांग्लादेशी मवेशी तस्करों का पीछा करते हुए बराक नदी में कूदा BSF जवान, लापता
BSF को यह खास खुफिया जानकारी मिली थी कि चार से पांच अज्ञात लोग सीमा पार मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं.
Published : November 23, 2026 at 9:45 PM IST
तेजपुर: असम के कछार जिले में सोमवार तड़के भारत-बांग्लादेश सीमा के पास संदिग्ध मवेशी तस्करों का पीछा करते समय सीमा सुरक्षा बल (BSF) का एक जवान कथित तौर पर बराक नदी में कूदने के बाद लापता हो गया. लापता जवान की पहचान के. वेणु के रूप में हुई है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. उनकी तलाश के लिए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की मदद से एक खोज अभियान शुरू किया गया है.
सूत्रों के अनुसार, यह घटना हरिनगर सीमा क्षेत्र में हुई. BSF को यह खास खुफिया जानकारी मिली थी कि चार से पांच अज्ञात लोग सीमा पार मवेशियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, BSF के दो जवान- हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव और कांस्टेबल के. वेणु - संदिग्ध तस्करों को रोकने के लिए आगे बढ़े.
हालांकि, जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें ललकारा, तो आरोपी बचने के लिए कथित तौर पर नदी में कूद गए. उन्हें पकड़ने की कोशिश में दोनों BSF जवान भी पानी में उतर गए. जहां हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव सुरक्षित रूप से नदी के किनारे वापस लौटने में सफल रहे, वहीं कांस्टेबल के. वेणु नदी में लापता हो गए.
कछार पुलिस ने बताया कि हरिनगर बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) के कंपनी कमांडर ने उन्हें फोन पर इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद SDRF की एक टीम मौके पर पहुंची और तलाश अभियान शुरू किया. कछार के एसएसपी पार्थ प्रतिम दास ने कहा कि लापता BSF जवान का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है.
इस घटना ने असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर संदिग्ध सीमा पार तस्करी की गतिविधियों का सामना करते समय सुरक्षाबलों को होने वाले खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया है.
भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF जवानों से जुड़ी यह दूसरी घटना है और इसने सीमा सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. एक हफ्ते पहले, मेघालय के दावकी सीमा क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने एक BSF जवान को पकड़ लिया था और उसे सिलहट जिले ले गए थे. बाद में दोनों देशों के सीमा बलों के बीच हुई फ्लैग मीटिंग के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.
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