BSF ने IB के पास बांग्लादेशी नागरिक को दबोचा; इंक्वॉयरी से निकलेगा सच

BSF ने बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ कर बॉर्डर पुलिस पोस्ट (BPP), गजनसू (PS कनाचक) को सौंप दिया है. पूछताछ जारी है.

Bangladeshi national
BSF ने बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा. (ANI)
author img

By ANI

Published : January 1, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
जम्मू (जम्मू और कश्मीर): बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के गजनसू इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) के पास एक 19 साल के बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है.

J-K पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति की पहचान शरीफुल इस्लाम भुइयां, बेटे मोजिबुल हक भुइयां के तौर पर हुई है. 19 साल का यह युवक बांग्लादेश के कोमिला जिले के अद्रा का रहने वाला है.

BSF ने बांग्लादेशी नागरिक को बॉर्डर पुलिस पोस्ट (BPP), गजनसू (PS कनाचक) को सौंप दिया है और आगे की पूछताछ जारी है.

इस बीच, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) जल्द ही कश्मीर बॉर्डर के अपने मुश्किल इलाकों और जम्मू की जरूरी सिक्योरिटी पोस्ट के साथ-साथ राजस्थान के बड़े रेगिस्तानी इलाकों में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल (LC) पर 'ऑपरेशन 'सर्द हवा' (ठंडी हवा) शुरू करेगी.

इसका मकसद घने सर्दियों के कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करना है.

BSF के अधिकारियों ने ANI को बताया कि ऑपरेशन अगले महीने तय सही समय पर शुरू किया जाएगा और जनवरी के आखिर तक चलेगा. इसमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले इस जरूरी समय में बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा.

नाम न बताने की शर्त पर ANI से बात करते हुए, जम्मू में तैनात एक अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन 'सर्द हवा' का मुख्य मकसद घुसपैठ की कोशिशों को रोकना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में घना कोहरा और धुंध ऐसी एक्टिविटीज के लिए अच्छे हालात बनाते हैं.

अधिकारी ने कहा, "'ऑपरेशन सर्द हवा' के दौरान भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर ज़्यादा चौकसी और पेट्रोलिंग के साथ कड़े सिक्योरिटी उपाय अपनाए जाते हैं." ऑपरेशन 'सर्द हवा' सर्दियों में होने वाली एक सालाना सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जो BSF जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर करती है.

इसमें कश्मीर सेक्टर के मुश्किल हिस्से, जम्मू में खास सिक्योरिटी पोस्ट और थार रेगिस्तान शामिल हैं. इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री (IB) और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के जरूरी हिस्से भी शामिल हैं.

इस ऑपरेशन का मकसद घने कोहरे के दौरान घुसपैठ, स्मगलिंग और गैर-कानूनी बॉर्डर क्रॉस मूवमेंट का पता लगाना है. इसके लिए निगरानी बढ़ाई जाती है, ज़्यादा लोगों को तैनात किया जाता है और थर्मल इमेजिंग सिस्टम जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है.

यह आमतौर पर जनवरी में, रिपब्लिक डे के आसपास किया जाता है और गर्मियों में काउंटर-इनफिल्ट्रेशन ड्राइव के साथ-साथ चलता है, जिसे ऑपरेशन गरम हवा (हॉट विंड) के नाम से जाना जाता है.

