BSF ने IB के पास बांग्लादेशी नागरिक को दबोचा; इंक्वॉयरी से निकलेगा सच

BSF ने बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा. ( ANI )

जम्मू (जम्मू और कश्मीर): बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के गजनसू इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) के पास एक 19 साल के बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है. J-K पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति की पहचान शरीफुल इस्लाम भुइयां, बेटे मोजिबुल हक भुइयां के तौर पर हुई है. 19 साल का यह युवक बांग्लादेश के कोमिला जिले के अद्रा का रहने वाला है. BSF ने बांग्लादेशी नागरिक को बॉर्डर पुलिस पोस्ट (BPP), गजनसू (PS कनाचक) को सौंप दिया है और आगे की पूछताछ जारी है. इस बीच, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) जल्द ही कश्मीर बॉर्डर के अपने मुश्किल इलाकों और जम्मू की जरूरी सिक्योरिटी पोस्ट के साथ-साथ राजस्थान के बड़े रेगिस्तानी इलाकों में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल (LC) पर 'ऑपरेशन 'सर्द हवा' (ठंडी हवा) शुरू करेगी. इसका मकसद घने सर्दियों के कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करना है. BSF के अधिकारियों ने ANI को बताया कि ऑपरेशन अगले महीने तय सही समय पर शुरू किया जाएगा और जनवरी के आखिर तक चलेगा. इसमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले इस जरूरी समय में बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा.