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रावला बॉर्डर क्षेत्र में 30 करोड़ की हेरोइन-अफीम बरामद, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई थी खेप

30 करोड़ की हेरोइन-अफीम बरामद ( ETV Bharat Sriganganagar )