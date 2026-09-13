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रावला बॉर्डर क्षेत्र में 30 करोड़ की हेरोइन-अफीम बरामद, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई थी खेप

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ना'पाक' साजिश नाकाम. बीएसएफ और पुलिस ने 30 करोड़ की हेरोइन-अफीम बरामद की. जानिए पूरा मामला...

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30 करोड़ की हेरोइन-अफीम बरामद (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 1:03 PM IST

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श्रीगंगानगर: जिले के रावला बॉर्डर क्षेत्र में BSF और पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. 14 KND निवासी किसान संतराम बिश्नोई के खेत से रस्सी से बंधे संदिग्ध पैकेट बरामद हुए, जिनमें 5 किलो 615 ग्राम हेरोइन और 508 ग्राम अफीम मिली. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस अब ड्रोन के जरिए खेप पहुंचाने वाले नेटवर्क और डिलीवरी लेने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है.

कांस्टेबल की सूचना पर खेत में पहुंची पुलिस टीम : रावला थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि 12 और 13 सितंबर की मध्यरात्रि को कांस्टेबल ओमप्रकाश से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की. थाना अधिकारी बलवंत कुमार, पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र कुमार और पुलिस टीम संतराम बिश्नोई निवासी 14 KND के खेत में पहुंचे. तलाशी के दौरान खेत से संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किए गए.

पुलिस के मुताबिक, बरामद खेप में 5 किलो 615 ग्राम हेरोइन और 508 ग्राम अफीम शामिल है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह मादक पदार्थ पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए खेत में गिराया गया था. खेत में रस्सी से बंधे पैकेट मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

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बरामद हेरोइन-अफीम के साथ पुलिस की टीम (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें : श्रीगंगानगर: 470 ग्राम हेरोइन के साथ युवक हिरासत में, कार्रवाई के दौरान पिता ने किया आत्महत्या का प्रयास

30 करोड़ रुपये बताई जा रही कीमत : पुलिस के अनुसार, बरामद हेरोइन और अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 करोड़ रुपये है. सीमा क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद होने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तस्करी नेटवर्क की जांच तेज कर दी है. अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि खेप किसके इशारे पर पहुंचाई गई थी और इसे लेने के लिए कौन लोग आने वाले थे.

डिलीवरी लेने वाले आरोपियों की तलाश जारी : थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की डिलीवरी लेने वाले आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस टीम संदिग्ध लोगों और संभावित स्थानीय संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही है. साथ ही, सीमा क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

पढ़ें : श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई हेरोइन और अफीम बरामद, दो गिरफ्तार

मौके पर थाना अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस कार्रवाई जारी है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की जा रही इस कार्रवाई का उद्देश्य नशे की खेप से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाना और आरोपियों को गिरफ्तार करना है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

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