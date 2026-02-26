ETV Bharat / bharat

भारत-पाक सीमा पर बड़ी कार्रवाई, हथियार और कारतूस से भरे ड्रोन को BSF ने मार गिराया

बीकानेर: अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर नापाक कोशिश की गई है, लेकिन बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैदी और पुलिस के अलर्ट के चलते सीमा पार से नापाक कोशिश नाकाम हो गई. गुरुवार को बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा के पास एक चीनी ड्रोन में पांच पिस्तौल और 325 कारतूस का पैकेट बरामद किया गया है. इस ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया और ड्रोन के गिरने के बाद उसकी तलाशी में यह मामला सामने आया. खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला और प्रशिक्षु आरपीएस रोहित और बीएसएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

सरहद पार से भेजे जा रहे हथियार : पिछले कुछ समय से सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से मादक पदार्थों की, खास तौर से हेरोइन की तस्करी ड्रोन के जरिए करने के मामले सामने आए थे, लेकिन यह पहली बार सामने आया है कि बीकानेर जिले से लगती सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों की भी तस्करी की कोशिश हुई हो.

