हरियाणा में राजस्थान की युवती ने किया सुसाइड, मौके पर मिला सुसाइड नोट, DU में BSC फाइनल ईयर की थी छात्रा
BSC Student Suicide In Rewari: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली राजस्थान निवासी छात्रा ने रेवाड़ी में खुदकुशी कर ली है.
Published : November 4, 2025 at 6:59 PM IST
रेवाड़ीः राजस्थान निवासी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल ईयर की 20 वर्षीय स्टूडेंट ने रेवाड़ी के एक होटल में खुदकुशी कर ली. खुदकुशी से पहले छात्रा ने एक सुसाइड नोट कमरे में छोड़ा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है. वहीं सुसाइड नोट सहित हत्या के अन्य कारणों की जांच की जा रही है.
सुबह 10 बजे करना था चेक आउट: होटल के एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि "लड़की सोमवार दोपहर में होटल में रूम लेके रुकी थी. आज (मंगलवार) सुबह 10:00 बजे रूम को चेक आउट करना था. जब सुबह काफी समय तक रूम नहीं खुला. इसके बाद होटल मालिक ने रूम को खुलवाने का प्रयास किया लेकिन रूम नहीं खुला. होटल मालिक ने इसकी सूचना शहर थाना पुलिस को दी. शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे को तोड़ा. अंदर देखा तो लड़की खुदकुशी कर चुकी था. पुलिस की ओर से इस बारे में परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. मौके से सुसाइड नोट मिला है."
झुंझुनू की रहने वाली है निकिता: मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली निकिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट थी. वो दिल्ली में किराए पर ही रहती थी. होटल स्टाफ ने बताया कि सोमवार दोपहर 3 बजे के करीब निकिता ने आईडी जमा करा कर रूम नंबर 306 को बुक किया था. वो कमरे में अकेली आई थी. मंगलवार को सुबह 11 बजे चेक आउट करना था. जब चेक आउट नहीं किया, तो स्टाफ ने गेट खटखटाया. काफी देर बाद भी जब निकिता ने दरवाजा नहीं खोला, तो अनहोनी की आशंका की सूचना स्टाफ ने पुलिस को दी.
पुलिस का क्या कहना है? शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया है कि "आज सूचना मिली कि एक होटल में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और होटल के कमरे का गेट तुड़वाया. निकिता नाम की लड़की खुदकुशी कर चुकी थी. मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है. इस बारे में परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है."