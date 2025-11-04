ETV Bharat / bharat

हरियाणा में राजस्थान की युवती ने किया सुसाइड, मौके पर मिला सुसाइड नोट, DU में BSC फाइनल ईयर की थी छात्रा

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा ने किया सुसाइड ( Etv Bharat )

रेवाड़ीः राजस्थान निवासी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल ईयर की 20 वर्षीय स्टूडेंट ने रेवाड़ी के एक होटल में खुदकुशी कर ली. खुदकुशी से पहले छात्रा ने एक सुसाइड नोट कमरे में छोड़ा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है. वहीं सुसाइड नोट सहित हत्या के अन्य कारणों की जांच की जा रही है. सुबह 10 बजे करना था चेक आउट: होटल के एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि "लड़की सोमवार दोपहर में होटल में रूम लेके रुकी थी. आज (मंगलवार) सुबह 10:00 बजे रूम को चेक आउट करना था. जब सुबह काफी समय तक रूम नहीं खुला. इसके बाद होटल मालिक ने रूम को खुलवाने का प्रयास किया लेकिन रूम नहीं खुला. होटल मालिक ने इसकी सूचना शहर थाना पुलिस को दी. शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे को तोड़ा. अंदर देखा तो लड़की खुदकुशी कर चुकी था. पुलिस की ओर से इस बारे में परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. मौके से सुसाइड नोट मिला है."