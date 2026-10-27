दिल्ली में 1 नवंबर से BS-IV वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, परिवहन विशेषज्ञ ने सरकार के फैसले को बताया 'काल्पनिक शॉर्टकट'
दिल्ली-एनसीआर में 1 नवंबर से BS-IV श्रेणी के वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले पर परिवहन जगत में रोष.
Published : October 27, 2026 at 3:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की आहट के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर लगने वाले प्रतिबंधों पर एक बार फिर बड़ा विवाद छिड़ गया है. 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में BS-IV श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार और CAQM के फैसले को परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने सिरे से खारिज कर दिया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में पूर्व उपायुक्त ने इस नीति को वैज्ञानिक तर्कों से दूर महज एक 'काल्पनिक शॉर्टकट' करार दिया, जिससे प्रदूषण तो कम नहीं होगा, लेकिन आम जनता और व्यापारियों की कमर जरूर टूट जाएगी.
50 लाख गाड़ियों पर मंडराया संकट
परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने कहा कि इस प्रतिबंध का दायरा बहुत बड़ा है, जिससे दिल्ली व एनसीआर के लाखों वाहन चालक प्रभावित होंगे. पिछले वर्षों में पंजीकृत बीएस-IV गाड़ियों व एनसीआर तथा अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक और निजी वाहनों को मिलाकर लगभग 50 लाख वाहन इस प्रतिबंध की सीधी चपेट में आएंगे. यह भारी-भरकम रोक दिल्ली की पूरी सप्लाई चेन को चरमरा देगी. इसके साथ ही नौकरी, रोजगार, व्यापार व दैनिक आजीविका के सिलसिले में रोजाना एनसीआर व अन्य पड़ोसी राज्यों से दिल्ली आने-जाने वाले कामगारों, नौकरीपेशा लोगों व कारोबारियों का आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित होगा. जब पड़ोसी क्षेत्रों से वाहनों का मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इसका सीधा व बेहद नकारात्मक असर दिल्ली के कुल व्यापार और तमाम आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा. हालांकि दिल्ली में जो बीएस-IV श्रेणी के वाहन हैं. उनके चलने की अनुमति होगी. दिल्ली से बाहर के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.
प्रतिबंध लैब टेस्ट का छलावाः छिकारा
सरकार व सीएक्यूएम द्वारा बीएस-IV वाहनों को प्रतिबंधित करने के पीछे का तर्क लैबोरेटरी के मास-इमीशन टेस्ट पर आधारित है. लैब सेटिंग्स में इंजन को पीक लोड (अत्यधिक भार, तीव्र गति या पहाड़ी ढलानों पर चढ़ाई) की चरम स्थितियों में परखा जाता है. जहां बीएस-VI इंजनों के उन्नत आफ्टर-ट्रीटमेंट सिस्टम बेहतर आंकड़े दिखाते हैं. लेकिन अनिल छिकारा ने तकनीकी पहलू रखते हुए स्पष्ट किया है कि दिल्ली की भौगोलिक व व्यावहारिक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है.
अनिल छिकारा ने बताया कि दिल्ली एक पूरी तरह समतल मैदानी इलाका है, जहां कोई पहाड़ी ढलान या लंबी दूरी के हाई-स्पीड फ्रेट कॉरिडोर नहीं हैं. शहरी ट्रैफिक की भीड़भाड़ व कड़े स्पीड लिमिट्स के कारण गाड़ियां हमेशा लो-स्पीड और लो-लोड (कम गति और कम भार) क्रूजिंग स्थितियों में चलती हैं. जब एक बीएस-IV वाहन आधुनिक व स्वच्छ ईंधन के साथ इन कम-भार वाली परिस्थितियों में चलता है, तो उसके वास्तविक टेलपाइप एमिशन (निकलने वाला धुआं) बीएस-VI श्रेणी वाहन के लगभग बराबर ही होते हैं. प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) का नियमित डेटा भी यही साबित करता है कि कम लोड पर दोनों श्रेणी के वाहनों की धुएं की सघनता में नगण्य अंतर होता है. प्रयोगशाला के उन पीक-लोड प्रोफाइलों के आधार पर बीएस-IV वाहन मालिकों को दंडित करना पूरी तरह अवैज्ञानिक है, जो दिल्ली की सड़कों पर कभी लागू ही नहीं होते हैं.
कानूनी पहलुओं की भी अनदेखी का आरोप
अनिल छिकारा ने बताया कि वाहन जीवनचक्र प्रतिबंधों की शुरुआत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के वर्ष 2014-15 के 'वर्धन कौशिक मामले' के ऐतिहासिक आदेशों से हुई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के 'एमसी मेहता मामले' में बरकरार रखा था. हालांकि, समय के साथ कानूनी व न्यायिक रुख में तकनीकी प्रगति को स्वीकार करते हुए बड़े बदलाव आए हैं. नागरिकों पर पड़ने वाले गंभीर आर्थिक व सामाजिक प्रभावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख को संशोधित किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रवर्तन एजेंसियां बीएस-IV या बीएस-VI मानकों का पालन करने वाले पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (जैसे जब्ती या ईंधन देने से इनकार) न करें.
सुप्रीम कोर्ट ने केवल बीएस-3 या उससे पुराने वाहनों के लिए एंड-ऑफ-लाइफ (जीवनकाल समाप्ति) के निर्देश दिए थे और बीएस-4 वाहनों के संबंध में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया था. दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर इनका पुनः पंजीकरण रोका है, जबकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 और MORTH के तहत पंजीकरण विस्तार का प्रावधान है. इस प्रकार दिल्ली के प्रवेश द्वार पर बीएस-IV वाहनों की एंट्री रोकना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई न्यायिक सुरक्षा की भावना के विपरीत है व केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (CMVR) के तहत प्रदत्त संघीय अधिकारों का हनन है.
नीतियों में हैं बुनियादी खामियों का भी आरोप
अनिल छिकारा ने इस नीति के दोहरे मानदंडों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यदि उद्देश्य वास्तव में वाहन प्रदूषण को कम करना है, तो यह चुनिंदा प्रतिबंध नीति अपनी ही विश्वसनीयता खो देती है. दिल्ली में कारों की तुलना में दोपहिया वाहन लगभग तीन गुना अधिक संख्या में हैं. इनमें से अधिकांश पुराने इंजन कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं, जिससे भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. सबसे बड़े फ्लीट सेगमेंट को पूरी तरह छूट देना व अपेक्षाकृत नए व अनुपालन कर रहे चार-पहिया वाहनों को निशाना बनाना पर्यावरणीय तर्क के खिलाफ है.
अनिल छिकारा ने असली प्रदूषण के स्रोतों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों पर जमी धूल का उड़ना, बड़े पैमाने पर औद्योगिक कचरा, पार्कों व खुले स्थानों में पत्तों व कचरे को जलाना, सर्दियों में लोगों द्वारा अलाव जलाना और खुले में लकड़ी या चूल्हों का उपयोग प्रदूषण के असली व बहुत बड़े कारण हैं. त्योहारों पर पटाखों की अनुमति दी जाती है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल मानित मानकों पर चल रहे बीएस-IV वाहनों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
कमजोर होती ऑन-रोड पुलिसिंग और प्रशासनिक खानापूर्ति
प्रदूषण नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर वास्तविक व सक्रिय निगरानी की आवश्यकता होती है, जिससे बिना उम्र के भेदभाव के सीधे सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पकड़ा जा सके. लेकिन इसके विपरीत प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है. प्रदूषण की जांच करने वाली समर्पित ऑन-ग्राउंड टीमों को या तो समाप्त कर दिया गया है या अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया गया है, जिससे सक्रिय भौतिक प्रवर्तन में भारी कमी आई है. वाहन की वास्तविक तकनीकी स्थिति या टेलपाइप आउटपुट जांचने के बजाय सिर्फ निर्माण वर्ष के आधार पर प्रतिबंध लगाना केवल एक प्रशासनिक शॉर्टकट व खानापूर्ति है. अनिल छिकारा ने यह भी मांग की है कि जिन सलाहकारों ने सरकार को इस तरह के भ्रामक व अवैज्ञानिक सुझाव दिए हैं, उनकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए साथ ही उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
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