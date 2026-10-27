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दिल्ली में 1 नवंबर से BS-IV वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, परिवहन विशेषज्ञ ने सरकार के फैसले को बताया 'काल्पनिक शॉर्टकट'

दिल्ली में प्रदूषण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की आहट के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर लगने वाले प्रतिबंधों पर एक बार फिर बड़ा विवाद छिड़ गया है. 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में BS-IV श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार और CAQM के फैसले को परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने सिरे से खारिज कर दिया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में पूर्व उपायुक्त ने इस नीति को वैज्ञानिक तर्कों से दूर महज एक 'काल्पनिक शॉर्टकट' करार दिया, जिससे प्रदूषण तो कम नहीं होगा, लेकिन आम जनता और व्यापारियों की कमर जरूर टूट जाएगी.

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