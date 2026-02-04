ETV Bharat / bharat

प्राइवेट पार्ट में डालकर मिर्च तड़पाया, महिला की निर्मम हत्या , आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दी मौत

गरियाबंद : किसी के चरित्र पर उंगली उठाना कितना भयावह हो सकता है,इसका जीता जागता उदाहरण गरियाबंद में देखने को मिला.यहां एक महिला अपने ही रिश्तेदार दो महिलाओं की चरित्र पर लगातार कमेंट करती थी. पहले तो दोनों महिलाओं ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन इसके बाद भी कमेंट्स नहीं रुके तो दोनों महिलाओं ने इंसानियत की हदें पार करते हुए वो किया जिसे देखने के बाद हर किसी का दिल दहल उठा है.

कहां पर हुई है वारदात ?

ये पूरा मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के गरिबा गांव का है.जहां पर सुमित्रा नेताम नाम की महिला को बेरहमी से मारा गया. जिस महिला की मौत हुई है उसे गांव की ही दो महिलाओं ने मारा है. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो शुरुआत में हत्या का जो कारण सामने आया वो हैरान कर देने वाला था.पुलिस के मुताबिक सुमित्रा गांव की ही दो महिलाओं सुगतिन नेताम और ईतवारिन बाई के चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती थी. ये महिलाएं रिश्ते में मृतिका सुमित्रा की जेठानी हैं.पहले तीनों के बीच काफी लगाव था,लेकिन बीच में सुगतिन और ईतवारिन से सुमित्रा की अनबन हो गई. इसके बाद से ही सुमित्रा आए दिन दोनों महिलाओं को देखने पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती थी.



बेरहमी से ली जान

गांव में बदनामी का डर और समाज में इज्जत खोने के डर ने दोनों महिलाओं की मानसिक स्थिति पर असर डाला.दोनों महिलाओं ने सुमित्रा से अपमान का बदला लेने की ठानी. सुगतिन और ईतवारिन अपमान का बदला लेने की नीयत से सुमित्रा के घर पहुंची.घर खेत के बीच में ही सुनसान इलाके में था. सुमित्रा को घर पर अकेला पाकर दोनों ने पहले मारपीट की. इसके बाद जब सुमित्रा बेसुध हो गई तो उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर और ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया. इस बेरहमी से सुमित्रा दर्द से चीखने लगी. सुमित्रा की चीख और दर्द भी सुगतिन और ईतवारिन के गुस्से को शांत नहीं कर पाई. फिर दोनों ने मिलकर दर्द में तड़पती महिला को डंडों से पीटा और आखिर में उसके सीने पर चढ़कर कूद गई. सुमित्रा इतनी प्रताड़ना महिला नहीं झेल पाई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.