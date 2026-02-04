प्राइवेट पार्ट में डालकर मिर्च तड़पाया, महिला की निर्मम हत्या , आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दी मौत
गरियाबंद में महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है.आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालकर उसे कई घंटे तड़पाया.
Published : February 4, 2026 at 4:06 PM IST
गरियाबंद : किसी के चरित्र पर उंगली उठाना कितना भयावह हो सकता है,इसका जीता जागता उदाहरण गरियाबंद में देखने को मिला.यहां एक महिला अपने ही रिश्तेदार दो महिलाओं की चरित्र पर लगातार कमेंट करती थी. पहले तो दोनों महिलाओं ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन इसके बाद भी कमेंट्स नहीं रुके तो दोनों महिलाओं ने इंसानियत की हदें पार करते हुए वो किया जिसे देखने के बाद हर किसी का दिल दहल उठा है.
कहां पर हुई है वारदात ?
ये पूरा मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के गरिबा गांव का है.जहां पर सुमित्रा नेताम नाम की महिला को बेरहमी से मारा गया. जिस महिला की मौत हुई है उसे गांव की ही दो महिलाओं ने मारा है. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो शुरुआत में हत्या का जो कारण सामने आया वो हैरान कर देने वाला था.पुलिस के मुताबिक सुमित्रा गांव की ही दो महिलाओं सुगतिन नेताम और ईतवारिन बाई के चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती थी. ये महिलाएं रिश्ते में मृतिका सुमित्रा की जेठानी हैं.पहले तीनों के बीच काफी लगाव था,लेकिन बीच में सुगतिन और ईतवारिन से सुमित्रा की अनबन हो गई. इसके बाद से ही सुमित्रा आए दिन दोनों महिलाओं को देखने पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती थी.
बेरहमी से ली जान
गांव में बदनामी का डर और समाज में इज्जत खोने के डर ने दोनों महिलाओं की मानसिक स्थिति पर असर डाला.दोनों महिलाओं ने सुमित्रा से अपमान का बदला लेने की ठानी. सुगतिन और ईतवारिन अपमान का बदला लेने की नीयत से सुमित्रा के घर पहुंची.घर खेत के बीच में ही सुनसान इलाके में था. सुमित्रा को घर पर अकेला पाकर दोनों ने पहले मारपीट की. इसके बाद जब सुमित्रा बेसुध हो गई तो उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर और ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया. इस बेरहमी से सुमित्रा दर्द से चीखने लगी. सुमित्रा की चीख और दर्द भी सुगतिन और ईतवारिन के गुस्से को शांत नहीं कर पाई. फिर दोनों ने मिलकर दर्द में तड़पती महिला को डंडों से पीटा और आखिर में उसके सीने पर चढ़कर कूद गई. सुमित्रा इतनी प्रताड़ना महिला नहीं झेल पाई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के सरपंच दिनाचंद्र मरकाम ने थाना को जानकारी दी. थाना प्रभारी और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया.इसके बाद पंचनामा बनाने के बाद परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
मैनपुर विकासखंड के गरिबा गांव का मामला है.जहां पर सुमित्रा शराब के नशे में गांव की दो महिलाओं सुगतिन और ईतवारिन के चरित्र को लेकर टिप्पणी करती थी.इससे आक्रोशित दोनों महिलाओं ने सुमित्रा को पीटकर मार डाला.इस प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है - धीरेंद्र पटेल, एएसपी
गांव में हुई इस निर्मम वारदात से आक्रोश का माहौल है. महिला के परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देने का अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है क्या.फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा है.
