यूपी में बड़ी वारदात; एक परिवार के चार लोगों की दिनदहाड़े निर्मम हत्या
एटा में बुजुर्ग पति-पत्नी और मां-बेटी की हत्या से फैली सनसनी, पुलिस की कई टीमें जांच में जुटीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 5:40 PM IST
एटाः जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आयी है. नगर कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गयी. बुजुर्ग दंपति के अलावा उनकी पुत्रवधू और नातिन का शव खून से लथपथ मिला है. हत्या करने के बाद आरोपी घर को बाहर से बंद कर और पंखा चालू कर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक हत्या की वजह और करने वालों का कोई सुराग नहीं लग सका है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है.
पुलिस के मुताबिक, एटा नगर कोतवाली के नगला प्रेमी गांव में रहने वाले बुजुर्ग गंगा सिंह, पत्नी श्यामा देवी, पुत्रवधू रत्ना सिंह और नातिन ज्योति की बेरहमी से हत्या की गई है. घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब गंगा सिंह का नाती देवांश सोमवार दोपहर दो बजे स्कूल से लौट कर आया. देवांश ने आवाज लगायी तो कोई हलचल नहीं हुई. इसके बाद जब उसने कमरे में देखा तो पंखा चल रहा था और गंगा सिंह का शव नीचे और अन्य लोगों के शव ऊपरी मंजिल में खून से लथपथ पड़े थे. यह देखते ही देवांश जब चिल्लाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए. सभी को लहूलुहान देखकर इलाके में सनसनी फैल गयी. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई.
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो श्यामा देवी की सांस चल रही थी, उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि यहां डॉक्टरों ने उन्हें भी मृतक घोषित कर दिया. इन चारों पर पहले किसी भारी वस्तु के प्रहार किया गया और धारदार हथियार से काटा गया है. पुलिस को मौके से ब्लेड के टुकड़े भी मिले हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पाण्डेय भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना के संबंध में देवांश के साथ ही पड़ोसियों से जानकारी ली. अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने बताया कि नगला प्रेमी में चार लोगों की हत्या की गयी है. आसपास लगे सीसीटीवी के जरिये हत्यारों का पता लगाया जा रहा है. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
