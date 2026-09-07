BRS विधायकों ने टी-शर्ट उतारकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस पर गलत बर्ताव का आरोप
BRS विधायक हरीश राव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विधानसभा सत्र में शामिल होने आए उनकी पार्टी के विधायकों के साथ गलत बर्ताव किया.
Published : September 7, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ. BRS नेताओं ने नारे लिखी काली टी-शर्ट पहनकर विधानसभा परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने BRS के विधायकों और MLC को विधानसभा गेट पर रोक दिया. इसके बाद पूर्व मंत्री हरीश राव और कई विधायक अपनी टी-शर्ट उतारकर बनियान में ही प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान पुलिस और बीआरएस नेताओं के बीच कहासुनी हो गई. बाद में पुलिस ने हरीश राव और दूसरे BRS विधायकों को हिरासत में ले लिया. खबर है कि प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी बेहोश हो गए.
हरीश राव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विधानसभा सत्र में शामिल होने जा रहे उनकी पार्टी के विधायकों के साथ बुरा बर्ताव किया. वह इस बात से गुस्से में थे कि सरकार BRS विधायकों को विधानसभा में घुसने से रोकने के लिए ऐसे कदम उठा रही है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य विपक्षी पार्टी के बिना सदन में बहस कराने की कोशिश कर रही थी.
बीआरएस विधायक हरीश राव ने कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी टी-शर्ट पहनकर संसद में गए थे. जब वे टी-शर्ट पहनकर संसद गए थे.. तो क्या हम उसी तरह विधानसभा में नहीं जा सकते...? काली टी-शर्ट से क्या फर्क पड़ता है.. सरकार को तो बस अपने वादे पूरे करने हैं. हमें विरोध करने का अधिकार है. अगर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की साड़ी खींची जाती है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए..?"
दूसरी तरफ, बीआरएस विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी विधानसभा के गेट पर फूट-फूट कर रोने लगीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया.
बीआरएस विधायक सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की और कहा कि वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते. उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री ने पुलिस को BRS विधायकों का गला घोंटने का आदेश दिया था?
BRS की महिला विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने विधानसभा गेट पर हुई घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी साड़ी खींची गई... आज विधानसभा में जो घटना हुई वह बहुत बुरी है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटना नहीं देखी गई.
उन्होंने कहा, "आज विधानसभा में महिला विधायक का अपमान किया गया. आज विधानसभा के इतिहास का एक काला दिन है. यह महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है. पुलिस ने हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया."
BRS विधायकों के विरोध पर खैरताबाद जोन की डीसीपी शिल्पावली ने कहा कि अंदर प्रवेश करने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि विधानसभा परिसर में BRS विधायकों ने जो काली टी-शर्ट पहनी थी, उस पर आपत्तिजनक शब्द लिखे थे.
डीसीपी ने कहा, "काली टी-शर्ट पहनना कोई अपराध नहीं है. उन पर लिखे शब्दों की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया. पुलिस ने BRS विधायकों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया. हम BRS नेताओं के पुलिस के बर्ताव के बारे में लगाए जा रहे आरोपों की जांच करेंगे. हम विधानसभा गेट के पास हुई घटना से जुड़े वीडियो की जांच करेंगे. पुलिस ने सिर्फ स्पीकर के कहने पर कार्रवाई की."
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