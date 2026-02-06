ETV Bharat / bharat

BRS विधायक दलबदल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को दिया आखिरी मौका

तेलंगाना स्पीकर ने कहा कि राज्य में नगर निगम चुनाव हैं और लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा.

BRS MLAs defection case Supreme Court gives last opportunity to Telangana speaker
सुप्रीम कोर्ट (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को आखिरी मौका देते हुए कहा कि अगर वह BRS के 10 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में अन्य अयोग्यता याचिकाओं पर तीन सप्ताह के अंदर फैसला नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले में सुनवाई की. जस्टिस करोल ने स्पीकर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से कहा, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे रील न बनाएं. यही हो रहा है. ऐसा न करें. जो हो रहा है, वह एक नया व्यवसाय (industry) है."

स्पीकर के वकील ने कहा कि एक मामले में फैसला हो चुका है और उनके मुवक्किल दो अन्य मामलों में फैसला लेने वाले हैं.

फैसला लेने में देरी का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि राज्य में नगर निगम चुनाव हैं और सभी लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा. इस पर, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों की तरफ से हुए पेश वकील ने कहा कि स्पीकर ने पहले भी समय मांगा था और इस बारे में अब तक उनकी सिर्फ एक मीटिंग हुई है.

पीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई में स्पीकर ने तीन हफ्ते मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें यह देखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था कि कोई प्रगति हुई है या नहीं. पीठ ने कहा, "हमें उम्मीद है कि स्पीकर सकारात्मक फैसला लेंगे, ऐसा न होने पर हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे."

बीते 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को चार हफ्ते या छह हफ्ते का समय देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्हें दो हफ्ते में BRS विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले की स्थिति के बारे में बताना चाहिए, जो सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

पीठ ने स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर, 2025 को तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने बीआरएस के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के उसके निर्देश का पालन नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया था.

पिछले साल 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिया था. BRS नेताओं की अर्जी पर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और अन्य को नोटिस जारी करते हुए अपने पहले के निर्देशों का पालन न करने को "सबसे बड़ी अवमानना" माना था.

