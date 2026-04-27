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बीआरएस स्थापना दिवस : केटीआर बोले, '25 साल पूरे होना किसी क्रांति से कम नहीं'

हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने सोमवार को पार्टी की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इसे एक "क्रांति" बताया. उन्होंने इस मौके पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को हार्दिक बधाई दी.

एक पोस्ट में के.टी. रामाराव ने लिखा, "खून खौल रहा है, एक जाति ने झंडा फहराया... एक नया स्वरूप अपनी 25 साल की यात्रा पूरी कर रहा है! स्व-राजनीतिक अस्तित्व का झंडा शान से लहरा रहा है... रजत जयंती के समापन का दृश्य! एक शानदार लंबी यात्रा जिसने 25 वसंत ऋतुओं का मील का पत्थर पार कर लिया है! बीआरएस एक राजनीतिक दल नहीं है... यह एक क्रांति है! पार्टी कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया योद्धाओं, प्रशंसकों और नेताओं को हार्दिक वर्षगांठ की बधाई."

बीआरएस नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री की प्रशंसा की. रेड्डी ने कहा, "बीआरएस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, मैं हमारे पार्टी अध्यक्ष, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री, केसीआर गारू को हार्दिक बधाई देता हूं. मैं इस अवसर पर सभी पार्टी नेताओं और तेलंगाना की जनता को भी हार्दिक बधाई देता हूं. एक दशक के शासन ने इस देश को दिखाया है कि विकास का क्या अर्थ है. केसीआर के नेतृत्व में, 2014 से 2023 के बीच 10 वर्षों में, तेलंगाना ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं... पिछले ढाई वर्षों से, कांग्रेस शासन के तहत, तेलंगाना की जनता शासन के तरीके से पूरी तरह निराश है."

पार्टी की स्थापना 27 अप्रैल, 2001 को के चंद्रशेखर राव (केसीआर) द्वारा तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के रूप में की गई थी. बाद में 2022 में, इसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कर दिया गया. पार्टी ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अपने 26वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है.