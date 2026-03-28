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बिहार में 25 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त, पुलिसकर्मी चला रहा तस्करी का नेटवर्क !

पटना में तैयार किया जा रहा था स्मैक : गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र के खेमनीचक स्थित एक मकान में छापेमारी की. यहां से स्मैक तैयार करने में उपयोग होने वाला ‘कट’ (पत्थर व पाउडर सहित) 16 किलोग्राम, 3.500 किलोग्राम पाउडर, मिक्सर ग्राइंडर, 3 डिजिटल तराजू, चेक और अन्य उपकरण बरामद किए गए.

तस्करी का अंतरराष्ट्रीय खेल : छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. उनकी पहचान समस्तीपुर निवासी जितेंद्र कुमार और अगमकुआं थाना क्षेत्र निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है. प्रारंभिक तलाशी में 1.681 किलोग्राम तैयार ब्राउन शुगर, 2.15 लाख रुपये नकद, 7 मोबाइल फोन और एक टेम्पो बरामद किया गया.

करोड़ों की ब्राउन शुगर जब्त : पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है जिसमें बताया गया है कि 21 किलो से ज्यादा की ब्राउन शुगर को पुलिस ने तस्करों से जब्त किया है. आलमगंज और रामकृष्ण नगर इलाके में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की जहां ये ब्राउन शुगर के साथ 2.15 लाख रुपए के साथ एक पिस्टल, कट्टा और मैग्जीन को पुलिस ने बरामद किया है.

"पुलिस को 21.181 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है. आलमंगज से 1.686 किलो ब्राउन शुगर जब्त की गई है जबकि बाकी की खेप रामकृष्ण नगर के एक कमरे में छिपा कर रखी गई थी. पुलिस ने मौके से 2.15 लाख रुपए के साथ पिस्टल, कट्टा और मैग्जीन बरामद किया है."- कार्तिकेय के. शर्मा, एसएसपी, पटना

पुलिसकर्मी नेटवर्क का मास्टरमाइंड : पकड़े गये तस्करों में एक तस्कर का नाम पहले भी ब्राउन शुगर बरामदगी में आ चुका है. जबकि जांच में यह बात सामने आई है कि इस रैकेट में बिहार पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है जो लंबे समय से बिना बताए ड्यूटी पर नहीं आ रहा है. वह फरार है.

पुलिस विभाग में हड़कंप : पुलिसकर्मी की इन्वाल्मेंट सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. पकड़े गए दोनों तस्करों से पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी यूपी से तस्करी का सामान लाना और पैसे के लेनदेन को संभालता है.

25 करोड़ का ब्राउन शुगर जब्त : फिलहाल पकड़ी गई खेप की कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है. एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. उन्होंने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

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