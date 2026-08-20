हाई स्कूल शिक्षक के किराये घर के अंदर ब्राउन शुगर बनाने की यूनिट मिली, दो गिरफ्तार
सरकारी शिक्षक के घर के अंदर ब्राउन शुगर बनाने की फैक्ट्री होने की बात सामने आने से पूरे इलाके में हलचल मच गई.
Published : August 20, 2026 at 5:43 PM IST
जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ रात भर छापेमारी की. इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई. यहां रेड के दौरान एक सरकारी हाई स्कूल टीचर के किराये के घर के अंदर ब्राउन शुगर बनाने की फैक्ट्री होने की बात सामने आई. मामले में शिक्षक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
डूआर्स इलाका लंबे समय से नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक अहम कॉरिडोर रहा है. पुलिस अक्सर सीक्रेट टिप्स के आधार पर सिलीगुड़ी से मालबाजार जाते समय ब्राउन शुगर, याबा टैबलेट और कफ सिरप जैसी प्रतिबंधित चीजें पकड़ती है. हालांकि, इस बार पुलिस खुद हैरान रह गई.
जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा इलाके में चौछरिया पेट्रोल पंप के पास एक हाई स्कूल शिक्षक के किराये घर के अंदर एक छोटे स्तर पर ब्राउन शुगर बनाने की यूनिट मिली. इस खबर से पूरे इलाके में हलचल मच गई.
पुलिस ने पूरी गोपनीयता के साथ छापेमारी की
पुलिस ने ऑपरेशन को लेकर पूरी गोपनीयता बनाए रखा. यहां तक कि शुरुआती चरण में छोटे अधिकारियों को भी रेड के बारे में पता नहीं था. जिला पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी बिनापानी ने कहा, "हमने इंटरनल इंटेलिजेंस पर काम किया. अब हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ा सिंडिकेट इसमें शामिल है." गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को गुरुवार को जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस ने पूरी जांच के लिए उनकी कस्टडी की मांग की है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि, रंजीत सिकदर नाम का यह शख्स लंबे समय से एक स्थानीय हाई स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा है. उस पर लोकल ड्रग्स के धंधे में शामिल होने के आरोप हैं. स्थानीय इंद्रनील रॉय ने कहा, "यह सोचना चौंकाने वाला है कि एक टीचर ऐसे धंधे में शामिल हो सकता है." यह आदमी मालदा जिले के बामनगोला का रहने वाला है, जहां वह कई साल पहले ड्रग्स से जुड़े जुर्म में जेल भी जा चुका है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्टेट टास्क फोर्स (STF) ने कुछ समय पहले जिला पुलिस को ड्रग्स के धंधे के बारे में जानकारी दी थी. तब से जिला पुलिस रंजीत सिकदर पर नजर रखे हुए थी. एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक बड़ी टीम ने बुधवार रात करीब 9:30 बजे रंजीत सिकदर के किराए के घर पर छापा मारा. इस छापेमारी में मालबाजार के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) सुदीप्ता सरकार, नागराकाटा के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज के साथ मौके पर पहुंचे.
इसके बाद, एम. श्रीनिवास (अपर पुलिस अधीक्षक, हेडक्वार्टर और रूरल) और सौतोम बनर्जी नागराकाटा पहुंचे. मालबाजार पुलिस स्टेशन के आईसी और एनडीपीएस मामलों के एक्सपर्ट ऑफिसर बेलजर भूटिया को मौके पर बुलाया गया. हालांकि, शुरुआती जांच में 8.39 लाख रुपये कैश और कुछ नकली नोट के अलावा कुछ नहीं मिला. इसके बाद एसएसबी की 46वीं बटालियन को इसकी जानकारी दी गई. जिसके बाद एसएसबी के अधिकारी अपने ट्रेंड स्निफर डॉग, 'मॉर्फी' के साथ मौके पर पहुंचे.
छापेमारी के दौरान ट्रेंड स्निफर डॉग मॉर्फी और पुलिस अधिकारियों को लगभग 67 ग्राम ब्राउन शुगर बनाने के लिए काफी कच्चा माल बरामद हुआ. ब्राउन शुगर बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए. ब्राउन शुगर बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला खास सफेद कपड़ा और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला खास प्लास्टिक सामान मौके पर मिला.
इसके बाद, इस पूरे मामले में रंजीत शिकदर को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान, पुलिस ने कूच बिहार के पुंडीबाड़ी निवासी धीरज महतो को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को शक है कि धीरज महतो बरामद पैसों से ब्राउन शुगर खरीदने के लिए रंजीत शिकदर के पास आया था.
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