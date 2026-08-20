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हाई स्कूल शिक्षक के किराये घर के अंदर ब्राउन शुगर बनाने की यूनिट मिली, दो गिरफ्तार

जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ रात भर छापेमारी की. इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई. यहां रेड के दौरान एक सरकारी हाई स्कूल टीचर के किराये के घर के अंदर ब्राउन शुगर बनाने की फैक्ट्री होने की बात सामने आई. मामले में शिक्षक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

डूआर्स इलाका लंबे समय से नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक अहम कॉरिडोर रहा है. पुलिस अक्सर सीक्रेट टिप्स के आधार पर सिलीगुड़ी से मालबाजार जाते समय ब्राउन शुगर, याबा टैबलेट और कफ सिरप जैसी प्रतिबंधित चीजें पकड़ती है. हालांकि, इस बार पुलिस खुद हैरान रह गई.

जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा इलाके में चौछरिया पेट्रोल पंप के पास एक हाई स्कूल शिक्षक के किराये घर के अंदर एक छोटे स्तर पर ब्राउन शुगर बनाने की यूनिट मिली. इस खबर से पूरे इलाके में हलचल मच गई.

पुलिस ने पूरी गोपनीयता के साथ छापेमारी की

पुलिस ने ऑपरेशन को लेकर पूरी गोपनीयता बनाए रखा. यहां तक ​​कि शुरुआती चरण में छोटे अधिकारियों को भी रेड के बारे में पता नहीं था. जिला पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी बिनापानी ने कहा, "हमने इंटरनल इंटेलिजेंस पर काम किया. अब हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ा सिंडिकेट इसमें शामिल है." गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को गुरुवार को जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस ने पूरी जांच के लिए उनकी कस्टडी की मांग की है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि, रंजीत सिकदर नाम का यह शख्स लंबे समय से एक स्थानीय हाई स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा है. उस पर लोकल ड्रग्स के धंधे में शामिल होने के आरोप हैं. स्थानीय इंद्रनील रॉय ने कहा, "यह सोचना चौंकाने वाला है कि एक टीचर ऐसे धंधे में शामिल हो सकता है." यह आदमी मालदा जिले के बामनगोला का रहने वाला है, जहां वह कई साल पहले ड्रग्स से जुड़े जुर्म में जेल भी जा चुका है.