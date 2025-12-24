ETV Bharat / bharat

नॉर्थ इंडिया से हो रही आंध्र प्रदेश में बच्चों की सप्लाई ! 28 नवजात बेचे गए, 12 गिरफ्तार

पैसे का लालच देकर गैंग बच्चों को खरीदता है और उन्हें बेचने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा लाता है. ( ETV Bharat )

दिल्ली की किरण शर्मा और मुंबई की कविता अपने एजेंट के जरिए बच्चों को विजयवाड़ा भेजती थीं. पुलिस को पता चला कि आगरा और मुंबई से और मेंबर काम कर रहे थे.

गैंग के मेंबर प्रेग्नेंट औरतों और नई मांओं से कॉन्टैक्ट करते थे. उन लोगों को पहचानते थे, जो गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पाल नहीं सकती थीं. वे फोन नंबर देते थे और उन मांओं को यकीन दिलाते थे कि उनके “रिश्तेदार” के बच्चे नहीं हैं और गोद लेने के लिए तैयार हैं. फिर बच्चों को ले जाकर जरूरतमंद लोगों को बेच देते थे.

हॉस्पिटल में नेटवर्क: सरोजिनी बच्चों को विजयवाड़ा लाने के लिए गुजरात, दिल्ली और मुंबई के गैंग के साथ कोऑर्डिनेट करती थी. गौर करें तो उसे विजयवाड़ा और हैदराबाद में इस तरह के पहले के केस में अरेस्ट किया गया था और वह एक महीने पहले ही जेल से रिहा हुई थी. इसके बाद उसने फिर से बच्चों की ट्रैफिकिंग शुरू कर दी. बीते डेढ़ साल में इस गैंग ने 28 बच्चों को बेचा है.

मुख्य आरोपी, बलगम सरोजिनी ने इस नेटवर्क के साथ एक एग्रीमेंट किया और विजयवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में एजेंट नियुक्त किए, ताकि वे बिना बच्चे वाले जोड़ों की पहचान कर सकें. उसने उनसे लाखों रुपये लिए किए और बच्चों को सौंप दिया. अब तक इस मामले में विजयवाड़ा पुलिस ने नॉर्थ इंडियन गैंग के सदस्यों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है.

अमरावती (आंध्र प्रदेश): नॉर्थ इंडिया से चलने वाला एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट, गरीब परिवारों को टारगेट कर रहा है. खासकर उन परिवारों को, जिनके कई बच्चे हैं और जो उनका पेट पालने में असमर्थ हैं. ऐसे लोगों को थोड़े से पैसे का लालच देकर ये गैंग बच्चों को खरीदता है और उन्हें बेचने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा लाता है.

हर स्टेप और रोल के हिसाब से कमीशन: बच्चे को बेचने के हर स्टेज पर कमीशन दिया जाता था. बच्चे नॉर्थ इंडियन गैंग सरोजिनी को सौंप देता था, और पेमेंट बेचने के बाद ही किया जाता था. हर बच्चे को ₹1 से ₹4 लाख में बेचा जाता था. इसमें से सरोजिनी ने ₹50,000 लिए और ₹2.5 लाख नॉर्थ इंडियन गैंग को भेज दिए. ये लोग कुछ दिनों तक बच्चों की देखभाल करते थे. देखभाल करने वालों को ₹5,000-₹10,000 दिए जाते थे, जबकि बातचीत करने वालों को हर डील के लिए ₹20,000 मिलते थे.

कई केस: मुख्य आरोपी कई फर्टिलिटी सेंटर के लिए एजेंट के तौर पर काम करती थी, एग डोनर और सरोगेसी के लिए तैयार महिलाओं को लाती थीं और कमीशन कमाती थीं. इस कड़ी में सरोजिनी ने सरोगेसी और एग डोनर को डॉ. नम्रता से मिलवाया.

सरोजिनी के खिलाफ विजयवाड़ा के नुन्ना पुलिस स्टेशन और हैदराबाद के मेडिपल्ली और गोपालपुरम में पहले भी केस दर्ज हैं. एक और आरोपी, विजयलक्ष्मी के खिलाफ मंगलगिरी, एलुरु, कोडडा, जंगों और सूर्यापेट पुलिस स्टेशनों में 5 केस दर्ज हैं. फरीना के खिलाफ दो केस हैं. एक नुन्ना में और एक हैदराबाद में. वहीं नंदिनी के खिलाफ हैदराबाद में एक केस है.

WhatsApp पर बच्चों की फोटो शेयर: दूसरे राज्यों से लाए गए बच्चों की फोटो WhatsApp के जरिए होने वाले खरीदारों के साथ शेयर की जाती थीं. जब वे मान गए, तो बातचीत शुरू हुई. डील पक्की होने के बाद, पैसे के बदले बच्चा उन्हें दे दिया गया. बिकने तक, बच्चों को विजयवाड़ा और सत्तेनापल्ली में एजेंट के पास रखा गया. जब खरीदार खुश हो गए और उन्होंने कन्फर्म कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तो वे बच्चों को अपने साथ ले गए.

पुलिस का बयान: कमिश्नर ऑफ पुलिस (CP) राजशेखर बाबू ने कहा, "हमने इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को पहले भी पकड़ा था, लेकिन उन्होंने वही काम फिर से शुरू कर दिया. हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. हमने बालगाम सरोजिनी और दूसरों को गिरफ्तार किया और 6 बच्चों को बचाया. वे दिल्ली और मुंबई से लगभग ₹1 लाख में बच्चे खरीदते हैं और उन्हें यहां ₹5 लाख तक में बेचते हैं. वे पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहे हैं."