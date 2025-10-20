ETV Bharat / bharat

दीपावली पर बहन को लाने गया भाई, कार ने बाइक को मारी टक्कर, तीन की मौत

आसिफाबाद: तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में एक दुखद घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, दीपावली मनाने के लिए दो बच्चों समेत चार लोग दोपहिया वाहन से जा रहे थे. इस दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में पांच का बच्चा भी शामिल है.

ग्रामीणों के अनुसार, वानकिडि मंडल के बेंडारा निवासी चेंदरी बापैया और शांताबाई का बेटा जगन (26) अपनी बहन अनसूर्या (32) को त्योहार पर लाने के लिए कागजनगर मंडल के वंजारी गांव स्थित उसके घर गया था. रविवार दोपहर वह अपनी बहन और उसके दो बच्चों प्रज्ञाशील (5) और हरिका के साथ दोपहिया वाहन पर निकला. इसी क्रम में, आसिफाबाद मंडल के मोथुगुड़ा फ्लाईओवर पर, कागजनगर की ओर से एक तेज रफ्तार कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी.

उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद जगन, अनसूर्या और प्रज्ञाशील वाहन से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. तीन वर्षीय हरिका घायल हो गई और उसे 108 एम्बुलेंस के जरिये स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और वहां से मंचेरियल रेफर कर दिया गया.