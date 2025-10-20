ETV Bharat / bharat

दीपावली पर बहन को लाने गया भाई, कार ने बाइक को मारी टक्कर, तीन की मौत

तेलंगाना के आसिफाबाद में दीपावली मनाने के लिए घर आ रहे भाई-बहन और एक बच्चे की सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई.

brother-sister and five-year-old child died in road accident in Asifabad Telangana on eve of Diwali
तेलंगाना: कार ने बाइक को मारी टक्कर, भाई-बहन और 5 साल के बच्चे की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 2:43 PM IST

आसिफाबाद: तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में एक दुखद घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, दीपावली मनाने के लिए दो बच्चों समेत चार लोग दोपहिया वाहन से जा रहे थे. इस दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में पांच का बच्चा भी शामिल है.

ग्रामीणों के अनुसार, वानकिडि मंडल के बेंडारा निवासी चेंदरी बापैया और शांताबाई का बेटा जगन (26) अपनी बहन अनसूर्या (32) को त्योहार पर लाने के लिए कागजनगर मंडल के वंजारी गांव स्थित उसके घर गया था. रविवार दोपहर वह अपनी बहन और उसके दो बच्चों प्रज्ञाशील (5) और हरिका के साथ दोपहिया वाहन पर निकला. इसी क्रम में, आसिफाबाद मंडल के मोथुगुड़ा फ्लाईओवर पर, कागजनगर की ओर से एक तेज रफ्तार कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी.

उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद जगन, अनसूर्या और प्रज्ञाशील वाहन से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. तीन वर्षीय हरिका घायल हो गई और उसे 108 एम्बुलेंस के जरिये स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और वहां से मंचेरियल रेफर कर दिया गया.

मामले की जानकारी मिलने पर पीड़ितों के परिवार के सदस्य और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने एक घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने मांग की कि जब तक कार के चालक को पकड़कर नहीं लाया जाता, तब तक शवों को नहीं हटाया जाएगा. बड़ी संख्या में वाहनों को रोक दिया गया. स्थानीय पुलिस अधिकारी सीआई बालाजी वरप्रसाद पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और पीड़ित के परिवार के सदस्यों को समझाया. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए आसिफाबाद अस्पताल ले जाया गया.

ROAD ACCIDENT IN ASIFABAD
DIWALI CELEBRATIONS
TELANGANA NEWS
ROAD ACCIDENT

