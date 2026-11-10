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अमृतसर में 'आप' नेता ने सगे भाई को गोलियों से भूना! घरेलू विवाद से जुड़ा है मामला

घटनास्थल पर जांच करने पहुंची पुलिस. ( ETV Bharat )

अमृतसर (पंजाब): अमृतसर ग्रामीण जिले के कंबोह पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पंडोरी वड़ैच गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने ही सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. खबरों के मुताबिक, यह वारदात एक घरेलू विवाद के कारण हुई.

मारे गए व्यक्ति की पहचान सिमरनदीप सिंह उर्फ ​​प्रिंस के रूप में हुई है. आरोपी का नाम किरनदीप सिंह बताया जातै है. बताया जा रहा है कि आरोपी किरनदीप सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और ब्लॉक समिति का सदस्य है.