अमृतसर में 'आप' नेता ने सगे भाई को गोलियों से भूना! घरेलू विवाद से जुड़ा है मामला
एसपी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
Published : November 10, 2026 at 3:47 PM IST
अमृतसर (पंजाब): अमृतसर ग्रामीण जिले के कंबोह पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पंडोरी वड़ैच गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने ही सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. खबरों के मुताबिक, यह वारदात एक घरेलू विवाद के कारण हुई.
मारे गए व्यक्ति की पहचान सिमरनदीप सिंह उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है. आरोपी का नाम किरनदीप सिंह बताया जातै है. बताया जा रहा है कि आरोपी किरनदीप सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है और ब्लॉक समिति का सदस्य है.
मौके पर पहुंची पुलिस टीम
घटना की सूचना मिलते ही एसपी रमनदीप सिंह और डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम स्थिति का जायजा लेने तुरंत मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर मीडिया से बात करते हुए एसपी रमनदीप सिंह ने कहा, "पुलिस को पंडोरी वड़ैच गांव में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच से पता चला है कि किरनदीप सिंह और सिमरनदीप सिंह के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था."
एसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि हाल ही में दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर किरनदीप ने अपने भाई सिमरनदीप पर दो गोलियां चला दीं. सिमरनदीप को गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई."
एसपी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. एसपी ने कहा कि फिलहाल छापेमारी की जा रही है, आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मृतक का आपराधिक इतिहास
मृतक सिमरनदीप सिंह उर्फ प्रिंस के खिलाफ भी गंभीर आरोप सामने आए हैं. पूछताछ में पता चलता है कि वह ड्रग्स के सेवन और उसकी बिक्री में शामिल था. इसके अलावा, यह भी खबर है कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. जब एसपी रमनदीप सिंह से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मृतक के खिलाफ लगे आरोपों और उसके पुराने रिकॉर्ड की गहनता से जांच की जा रही है.
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