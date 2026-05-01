एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अकरम का 1100 करोड़ की जमीन का क्या है मामला? भाई ने लगाया ये आरोप
शामली के बदमाश अकरम का लूट की घटना के बाद बुधवार देर रात देहरादून में एनकाउंटर हुआ था, उसके परिवार की पहली प्रतिक्रिया आई है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 1, 2026 at 5:04 PM IST
शामली/देहरादून: बुधवार रात देहरादून में लूट का आरोपी अकरम नाम का एक बदमाश एनकाउंटर में मारा गया था. उत्तर प्रदेश के शामली निवासी इस बदमाश के एनकाउंटर पर उसके घरवालों ने सवाल उठाए हैं. बदमाश अकरम के परिवार वालों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
देहरादून एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अकरम पर दर्ज थे 14 मुकदमे: बुधवार देर रात देहरादून पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शामली के थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव बुंटा निवासी अकरम को मुठभेड़ में मार गिराया था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अकरम के खिलाफ हत्या, डकैती और लूट जैसे संगीन अपराधों के एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. इस पर 2015 में शामली के झिंझाना थाने में लूट का मुकदमा है. इसके अलावा 2014 में देहरादून के बालावाला में हुए अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी होने के साथ ही कुल 14 मुकदमे दर्ज थे.
बदमाश अकरम के घरवालों की पहली प्रतिक्रिया आई: वहीं, अकरम के पिता ने बताया कि उनका बेटा करीब 5 दिन पहले गांव भाटू में कोल्हू पर मजदूरी कर रहा था. 15 दिन काम करने के बाद वहां से चला गया था. परिवार के मुताबिक, अकरम पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के साथ सहारनपुर के गांव खाता खेड़ी में रह रहा था. अकरम के भाई मुकर्रम ने बताया कि अकरम किसी मुकदमे में पेशी के सिलसिले में देहरादून गया था. गुरुवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने फोन कर उन्हें जानकारी दी कि पुलिस ने अकरम का एनकाउंटर कर दिया है.
अकरम ने भाई ने 1100 करोड़ की जमीन का विवाद बताया: मुकर्रम ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि-
यह पूरी घटना जमीन विवाद से जुड़ी है. जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, वह हमारे बहनोई के नाम है, लेकिन उस पर किसी अन्य का कब्जा है. बाजार रेट के अनुसार वर्तमान समय में उस जमीन की कीमत करीब 1100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. एक-दो दिन में उसके लेनदेन की संभावना थी. हमारा आरोप है कि इसी जमीन के विवाद के चलते अकरम का एनकाउंटर किया गया है. हम पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हैं.
-मुकर्रम, एनकाउंटर में मारे गए बदमाश अकरम का भाई-
9 साल पहले अकरम का भाई असलम भी एनकाउंटर में मारा गया था: गौरतलब है कि इससे पहले अकरम के भाई असलम का भी आपराधिक इतिहास रहा था. वर्ष 2017 में शामली की बाबरी थाना पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया था. असलम पर भी लूट, फिरौती और डकैती जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज थे.
अकरम की मुठभेड़ में मौत के बाद नया मोड़ तब आया जब उसका शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया. आरोप है कि परिवार के लोग देहरादून अस्पताल पहुंचे और पुलिस से शव देने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया. इसके बाद गुरुवार देर रात अकरम को देहरादून के ही कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. परिवार और अकरम के छोटे भाई मुकर्रम का कहना है कि वे उसे गांव लाकर वहीं पर कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया.
एसपी ने कहा मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में रखें अपना पक्ष: एनकाउंटर में मारे गए शामली के बदमाश अकरम के घरवालों के आरोपों को लेकर ईटीवी भारत ने एसपी सिटी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि-
पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के साथ सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच की जा रही है. अगर किसी को अपना पक्ष रखना है, तो वह मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट में रख सकते हैं.
-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी, देहरादून-
ये है पूरा मामला: गौरतलब है कि बुधवार देर रात देहरादून के प्रेमनगर इलाके में पुलिस और लूट के आरोपी इनामी बदमाश अकरम के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में थाना प्रभारी नरेश राठौड़ को गोली लगी थी, जिससे वो घायल हो गए थे. वहीं पुलिस टीम पर हमला करने का आरोपी कुख्यात बदमाश अकरम भी एनकाउंटर में मारा गया था. पुलिस का दावा था कि बदमाश अकरम और उसकी गैंग से सदस्यों ने इससे पहले पौंधा रोड पर एक कारोबारी को गोली मारकर नकदी लूटी थी. उसी घायल कारोबारी ने पुलिस को फोन करके उसके साथ हुई घटना की सूचना दी थी. इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की पीछा किया तो अपने को घिरता देख अकरम ने थाना प्रभारी को गोली मार दी थी.
ये भी पढ़ें:
- देहरादून मुठभेड़ की इनसाइड स्टोरी, आरोपी पर दर्ज थे 14 मुकदमे, पेशी पर आया था दून
- देहरादून में लुटेरों ने थानाध्यक्ष को मारी गोली, एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर
- नशा तस्कर को पकड़ने गई टीम पर पथराव, एक सिपाही का फूटा सिर, घटनास्थल पर फोर्स तैनात
- रुद्रपुर में स्मैक के साथ एक महिला गिरफ्तार, दबिश के दौरान पुलिस पर किया पथराव
- रुद्रपुर में पुलिस टीम पर पथराव करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, घटना में हेड कांस्टेबल का फूटा था सिर