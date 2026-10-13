झारखंड: अंधविश्वास में खूनी खेल! भाई ने दो सगी बहनों को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर थाने पहुंचकर किया सरेंडर
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अंधविश्वास में दो सगी बहनों की हत्या कर दी गई है.
Published : October 13, 2026 at 4:30 PM IST
पूर्वी सिंहभूम: झारखंड में अंधविश्वास में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. यह दिल दहलाने वाली घटना पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड में सोमवार को घटी है. अंधविश्वास और तांत्रिक क्रियाओं के संदेह में एक भाई ने अपनी ही दो सगी बहनों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.
भाई ने कर दी बहनों की हत्या
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी भाई ने बीती रात गांव में ओझा-गुणी को बुलाया था. इस तांत्रिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ में शामिल होने के लिए उसने अपनी दोनों बहनों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया था. बताया जाता है कि पूजा-पाठ संपन्न होने के बाद दोनों बहनें सोने चली गईं. इसी दौरान, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरोपी भाई ने सो रही दोनों बहनों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
थाना पहुंचकर आरोपी ने किया सरेंडर
हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अगले दिन बेहद शातिर तरीके से आत्मसमर्पण की योजना बनाई. उसने गांव के ही एक युवक से कहा कि उसकी तबीयत खराब है और उसे धालभूमगढ़ में डॉक्टर के पास जाना है. युवक उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर धालभूमगढ़ ले आया. थाने के पास पहुंचकर आरोपी ने बहाना बनाया कि अभी डॉक्टर के बैठने का समय नहीं हुआ है और उसे थाने में थोड़ा काम है. युवक उसे गेट के बाहर छोड़कर वापस लौट गया. आरोपी सीधे थाने के अंदर गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया.
पुलिस की जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि घटना के पीछे मुख्य वजह अंधविश्वास था या आरोपी की मानसिक स्थिति से जुड़ा कोई कारण. इसकी पुष्टि चिकित्सकीय जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस हत्या के सभी संभावित कारणों और अन्य पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है.
वहीं, घटना के संबंध में घाटशिला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) आनंद विकास लगोरी ने बताया कि शुरुआती जांच में तीनों भाई-बहनों के बीच आपसी विवाद की बात भी सामने आ रही है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.
जागरुकता अभियान भी बेअसर
इस दर्दनाक घटना पर दुख जताते हुए पूर्व मुखिया ने कहा कि प्रखंड प्रशासन की ओर से अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पंचायत स्तर पर लगातार जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं. इसके बावजूद सुदूर ग्रामीण अंचलों में ऐसी घटनाएं होना समाज के लिए बेहद चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर ग्रामीण स्तर पर जागरुकता को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है.
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