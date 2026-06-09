मोबाइल पर बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी बहन, छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से काटकर ले ली जान
पुलिस ने अपनी बहन की हत्या करने के आरोप में छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहन पूछताछ कर रही है.
Published : June 9, 2026 at 10:50 PM IST
तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): तिरुनेलवेली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक छोटे भाई ने मोबाइल पर बॉयफ्रेंड से बात करने के विवाद में अपनी सगी बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस, आगे की कार्रवाई कर रही है.
मामूली सी बात और खौफनाक अंजाम
यह घटना सोमवार रात की है. घटना के वक्त घर के माता-पिता पीछे गोशाले में मवेशियों को चारा दे रहे थे. 23 वर्षीय युवती घर के अंदर अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी. 21 साल के छोटे भाई ने जब उसे काफी देर से फोन पर बात करते देखा, तो उसने इसका विरोध किया. देखते ही देखते दोनों के बीच की बहस इतनी बढ़ गई कि भाई ने गुस्से में आकर अपनी सगी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.
अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम
चीख-पुकार सुनकर जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक लड़की खून से लथपथ होकर गिर चुकी थी. आनन-फानन में उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आरोपी का बड़ा भाई चेन्नई के एक कपड़े की दुकान में काम करता है. जबकि, आरोपी युवक एक होटल में कैशियर था. युवती भी एक निजी कंपनी में काम करती थी.
दूल्हे ढूंढ रहे थे परिजन
पुलिस ने बताया कि परिवार वाले बेटी के लिए अच्छे दूल्हे की तलाश कर रहे थे. जबकि, युवती कथित तौर पर किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में थी. इसे लेकर उसके भाई ने पहले भी चेतावनी दी थी. रविवार रात को भाई ने अपनी बहन को मोबाइल फोन पर पुरुष मित्र से बात करते हुए देखा. इसके बाद उनके बीच तीखी बहस हुई.
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