पढ़ाई का जुनून... यहां ई रिक्शा पर सज रही जीजा-साले की दुकान, सरकारी नौकरी पाने की जिद
मजबूरी में लोग टूट जाते हैं और लक्ष्य भूलकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन नालंदा के जीजा-साले ने इसे चुनौती के रूप में लिया..पढ़ें-
Published : January 15, 2026 at 7:20 AM IST
नालंदा : कहते हैं, जब रास्ते बंद हो जाएं, तो हौसले अपना रास्ता खुद बना लेते हैं. नालंदा के दो युवाओं (जीजा-साले) ने इसे सच कर दिखाया है. एक तरफ सरकारी नौकरी की जिद है, तो दूसरी तरफ सिर पर 10 लाख का कर्ज और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए जब शहर में दुकान लेने के पैसे नहीं बचे, तो इन युवाओं ने ई-रिक्शा (टोटो) को ही 'चलता-फिरता साइबर कैफे' बना दिया.
टोटो में साइबर कैफे : नालंदा जिले में नूरसराय प्रखंड के आयुष कुमार और रहुई प्रखंड के कुंदन पटेल की यह जोड़ी आज बिहार शरीफ की सड़कों पर मिसाल बनी हुई है. वे न केवल अपना पेट पाल रहे हैं, बल्कि ई रिक्शा को साइबर कैफे हट बनाकर डिजिटल इंडिया को गांव के अंतिम घर तक पहुंचा रहे हैं.
कुंदन पटेल की भावुक करने वाली कहानी : रहुई प्रखंड के गैबी गांव निवासी 28 वर्षीय कुंदन पटेल की कहानी भावुक कर देने वाली है. पिता किसान थे, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और मां का साया भी सिर से उठ गया. पिता के इलाज में परिवार पर 10 लाख रुपए का कर्ज बोझ हो गया. कुंदन रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए अब भी पढ़ाई भी करते हैं.
"माता-पिता के जाने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई. मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन पेट पालना भी जरूरी था. शहर में साइबर कैफे खोलने गया तो रूम का किराया और एडवांस इतना ज्यादा था, कि मेरी औकात से बाहर था. तभी दिमाग में आया कि क्यों न ई-रिक्शा पर ही कैफे शुरू किया जाए. इससे रेंट भी बचेगा और हम उन बुजुर्गों तक पहुंच पाएंगे जो दुकान तक नहीं आ सकते हैं.''- कुंदन कुमार, साइबर कैफे संचालक
'लोको पायलट' बनने की जिद : कुंदन ने एमए (हिंदी ऑनर्स) और आईटीआई (मैकेनिक डीजल) की पढ़ाई की है. ई-रिक्शा चलाने के बाद जो समय मिलता है, उसमें वे रेलवे की तैयारी करते हैं. उनका सपना रेलवे ड्राइवर (लोको पायलट) बनने का है. वे कहते हैं, 'हालात चाहे जैसे हों, मैं हार नहीं मानूंगा. कर्ज भी उतारना है, और सरकारी नौकरी भी लेनी है. इसलिए टोटो पर साइबर कैफे चलाते हैं'
'हौसले बुलंद हैं' : इस काम में कुंदन का साथ उनके जीजा 29 वर्षीय आयुष कुमार दे रहे हैं. नूरसराय के बारा बिगहा गांव के रहने वाले आयुष ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है. वे टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते थे. लेकिन मजबूरी ने सपनों पर पानी फेर दिया.
मजबूरी से टूटे सपने : आयुष दो भाइयों में सबसे छोटे हैं. 2014 में इनकी शादी हो चुकी है. प्राथमिक शिक्षा नालंदा जिले से ही प्राप्त किया, उसके बाद वे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा की थी. बड़े भाई हैवी व्हीकल ड्राइवर हैं, जिससे परिवार का जीविकोपार्जन चलाते हैं.
"आर्थिक तंगी ने सपने तोड़ दिए. 14 हजार की नौकरी के लिए फैक्ट्री में काम किया, फिर ढाई साल प्लंबर का काम किया. 2018 में पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि बाल-बच्चों की जिम्मेदारी थी. अब साले साहब के साथ मिलकर यह काम शुरू किया है. हम रोजाना 500 से 1000 रुपए कमा लेते हैं, जिससे घर का खर्च चल जाता है.''- आयुष कुमार, कुंदन कुमार के जीजा
फेसबुक पर लाइव आकर करते हैं काम : इनके काम करने का तरीका भी हाईटेक है. ये जिस गांव में जाते हैं, वहां से फेसबुक पर 'लाइव' आ जाते हैं. लोग इनका नंबर देखते हैं और कॉल कर बुला लेते हैं. उस गांव जाकर काम करते हैं. ये गांव-गांव जाकर जैसे जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, विधवा पेंशन, बिजली बिल और बुजुर्गों की केवाईसी करते हैं.
दरवाजे पर देते हैं साइबर कैफे सर्विस : कुंदन बताते हैं कि उनका साइबर कैफे गांव में जाकर लोगों का समय और पैसे दोनों बचाता है. खासकर बुजुर्गों को अब बाजार और शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनके दरवाजे पर ही जीजा-साले की साइबर कैफे पहुंचकर बायोमेट्रिक और फॉर्म भर देते ही जिससे काम आसान हो जाता है.
