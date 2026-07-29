खाना देने में हुई देरी.. तो देवर ने भाभी का सिर काटकर बरगद के पेड़ से लटकाया
बिहार के जहानाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है,जहां देवर ने भाभी का सिर धड़ से अलग कर दिया. पढ़ें पूरी खबर
Published : July 29, 2026 at 5:43 PM IST
जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले के परसा बिगहा थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव में बुधवार को घटी एक घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. जानकारी के अनुसार, भोजन देने में कथित देरी होने पर एक युवक ने दिनदहाड़े अपनी ही भाभी की निर्मम हत्या कर दी. आरोप है कि युवक ने धारदार गंडासा से हमला कर भाभी का सिर धड़ से अलग कर दिया और कटे हुए सिर को गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ पर टांग दिया. इस वीभत्स घटना से पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है.
देवर ने भाभी का सिर काटा : मृतका की पहचान लगभग 25 वर्षीय अंशु देवी के रूप में हुई है. ग्रामीणों के अनुसार, घटना के समय अंशु देवी घर पर अकेली थीं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य खेत में धान की रोपनी करने गए थे. इसी दौरान उनका छोटा देवर कुणाल कुमार खेत से घर पहुंचा और भोजन मांगा.
सिर बरगद के पेड़ पर लटकाया: बताया जाता है कि खाना परोसने में थोड़ी देर होने पर वह गुस्से में आ गया और घास काटने वाले धारदार गंडासा से अंशु देवी की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कटे हुए सिर को गांव के बाहर स्थित बरगद के पेड़ पर टांगकर शव के पास आकर बैठ गया.
ग्रामीणों में मची चीख-पुकार: पेड़ पर सिर लटका देख ग्रामीणों में चीख-पुकार मच गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही परस बीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव और कटे हुए सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही आरोपी कुणाल कुमार को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.
"घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. प्रथम दृष्टया मामला खाना देने देरी होने का प्रतीत हो रहा है. युवक ने भाभी की गला रेतकर हत्या कर दी है. आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताक्ष की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई की जा रही है."- सर्व नारायण, एसएचओ, परसा बिगहा थाना, जहानाबाद
'घर पर नहीं था कोई': पंचायत जनप्रतिनिधि प्रशांत ने बताया कि खबर मिली कि देवर ने भौजाई पर जानवर के चारा काटने वाले गंडासी से वार कर दिया. घटनास्थल पर आकर देखा कि सिर कटा हुआ है. सारे लोग धान की रोपनी करने खेत गए थे. घर में कोई नहीं था.
"जब आरोपी सिर पेड़ पर टांग रहा था तो ग्रामीणों ने उसे देख लिया और शोर मचाया. तब महिला के पति, सास-ससुर को जानकारी मिली. पुलिस आई है. एफएसएल की टीम आई है. देवर बोल रहा है कि खाना मांगे नहीं दी तो मार दिए. सुनते हैं कि युवक सुखा नशा करता था."- प्रशांत, पंचायत समिति सदस्य
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