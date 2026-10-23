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कोबरा के साथ रात भर सोते रहे भाई-बहन, सुबह तकिये के नीचे देखकर अटक गई सांसें

बेंगलुरु में कोबरा के साथ रात भर सोते रहे भाई-बहन ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आयी है. इसके बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए. एक कोबरा सांप के साथ भाई-बहन पूरी रात सोते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी. एक बार कुछ गड़बड़ महसूस हुआ लेकिन फिर उसे चूहा समझ कर फिर से सो गए.

एक पूरा परिवार गुरुवार सुबह तब डर गया जब बेडरूम में तकिये के नीचे एक कोबरा मिला. यह घटना बगलागुंटे के भैरवेश्वर नगर में एक घर पर हुई. बुधवार रात को परिवार जब सोने जा रहा था तो एक कमरे की खिड़की खुली रह गई थी. इसी खिड़की से एक कोबरा घर में घुस आया और उस बिस्तर पर चढ़ गया जहाँ भाई-बहन सो रहे थे. जब वे गहरी नींद में थे, तो साँप उन दोनों के ऊपर चढ़ गया.