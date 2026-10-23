कोबरा के साथ रात भर सोते रहे भाई-बहन, सुबह तकिये के नीचे देखकर अटक गई सांसें
सुबह तकिये के नीचे कोबरा को देखकर सबके रोंगेट खड़े हो गए.
Published : October 23, 2026 at 11:56 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आयी है. इसके बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए. एक कोबरा सांप के साथ भाई-बहन पूरी रात सोते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी. एक बार कुछ गड़बड़ महसूस हुआ लेकिन फिर उसे चूहा समझ कर फिर से सो गए.
एक पूरा परिवार गुरुवार सुबह तब डर गया जब बेडरूम में तकिये के नीचे एक कोबरा मिला. यह घटना बगलागुंटे के भैरवेश्वर नगर में एक घर पर हुई. बुधवार रात को परिवार जब सोने जा रहा था तो एक कमरे की खिड़की खुली रह गई थी. इसी खिड़की से एक कोबरा घर में घुस आया और उस बिस्तर पर चढ़ गया जहाँ भाई-बहन सो रहे थे. जब वे गहरी नींद में थे, तो साँप उन दोनों के ऊपर चढ़ गया.
हालांकि भाई-बहनों ने उस समय यह मानकर कि यह एक चूहा है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. स्नेक रेस्क्यूअर नागेंद्र ने बताया कि गुरुवार सुबह जब वे उठे और बिस्तर ठीक करना शुरू किया, तो तकिए के नीचे एक विशाल कोबरा देखा.
स्नेक एक्सपर्ट ने समय पर रेस्क्यू किया
तकिये के नीचे सांप देखकर परिवार डर गया, और तुरंत जाने-माने स्नेक रेस्क्यूअर नागेंद्र से कॉन्टैक्ट किया. कॉल आने पर नागेंद्र मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ा और हेसरघट्टा रिजर्व फ़ॉरेस्ट में छोड़ दिया. इससे एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे परिवार को राहत मिली.
लोगों ने रात में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की सलाह दी. नागेंद्र ने कहा कि अगर घर में सांप घुस जाए तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि तुरंत अनुभवी स्नेक रेस्क्यू करने वालों को बुलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सोते वक्त सांप काटने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है. रात को सोत वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है. ये भी बताया कि सांप रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि लोग सो रहे होते हैं तो उसे खतरा कम महसूस होता है.