ETV Bharat / bharat

'एक रुपया लगाओ 20 कमाओ..' विदेशी सब्जी की खेती से लखपति हो रहे खंजाहारपुर के किसान, जानें फार्मिंग के टिप्स

ब्रोकली की खेती कर गयाजी के किसान लखपति हो रहे हैं. कम लागत में 20 गुना मुनाफा कमा रहे हैं, जानिए खेती के तरीके.

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
खंजाहारपुर गांव ब्रोकली की खेती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 28, 2025 at 7:13 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी: बिहार का खंजाहारपुर गांव की पहचान ब्रोकली की खेती से है. इस गांव के करीब 100 किसान इसकी खेती करते हैं. कम लागत में अच्छा मुनाफा के कारण किसान इसे ज्यादा पंसद कर रहे हैं. आसपास के गांव में इसकी खेती शुरू हो गयी है.

छप्परफाड़ मुनाफा: ब्रोकली की खेती करने वाले उमेश कुमार कहते हैं कि गांव में करीब 100 एकड़ में इसकी खेती होती है. इन्होंने 5 कट्ठे में खेती की थी, जिसमें इन्हें काफी मुनाफा हुआ. अब उमेश कुमार खेती को विस्तार देने की तैयारी में हैं. कहते हैं कि एक ब्रोकली की कीमत कम से कम 20-30 रुपये होती है. कीमत बढ़ने पर यह 30 से 40 रुपये और कभी 50 रुपये तक पहुंच जाती है.

खंजाहारपुर गांव ब्रोकली की खेती (ETV Bharat)

"इस बार हमने 5 कटठे से भी अधिक भूमि में ब्रोकली की खेती लगाई है. खेती में विस्तार करने की सोच रहे हैं. एक कट्ठा में कम से कम 600-700 ब्रोकली निकलते हैं, जिसका वजन 6-7 क्विंटल होता है." -उमेश कुमार, किसान

'ब्रोकली वाला गांव': उमेश बताते हैं कि इसका स्वाद अच्छा होने के कारण डिमांड अधिक है. पहले इस गांव में फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती होती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर किसान ब्रोकली की खेती करते हैं. खनजहापुर को ब्रोकली वाले गांव के नाम के रूप में भी लोग जानने लगे हैं.

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

एक रुपया लागत में 20 रुपये मुनाफा: उमेश बताते हैं कि इसकी खेती से मुनाफा अधिक है. एक रुपये की लागत में 20 रुपये का मुनाफा है. एक कट्ठा में ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपये खर्च होता है. जबकि मुनाफा कम से कम 20 गुणा होता है. मान लें एक कट्ठा में एक हजार खर्च होते हैं तो कम से कम 20 हजार रुपये की बिक्री होती है.

"एक एकड़ में करीब 5 लाख रुपए का शुद्ध इनकम निश्चित है. इस तरह यह कारोबार किसानों को लखपति भी बना रहा है. आसपास के गांव में भी इसकी खेती हो रही है." -उमेश कुमार, किसान

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
खंजाहारपुर गांव में ब्रोकली की खेती (ETV Bharat)

बोधगया से खेती की शुरुआत: कुछ साल पहले तक यह विदेशियों की पहली पसंद थी. किंतु अब बिहार में भी लोग खा रहे हैं.' किसान संजय कुमार बताते हैं कि शुरू में ब्रोकली की खेती की बोधगया में हुई थी. बोधगया में कुछ मोनेस्ट्री के द्वारा किसानों को बीज दिया गया था. इसके बाद यहां के लोग भी इसकी खेती करने लगे.

"विदेशियों के बीच काफी डिमांड रही है. अब बिहार के लोग भी इसे खा रहे हैं, क्योंकि इसके फायदे के बारे में जैसे-जैसे लोगों को चल रहा है, वैसे-वैसे इसका सेवन करने लगे हैं, इसे खाने लगे हैं. इतनी डिमांड है कि हमलोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं." -संजय कुमार, किसान

'सप्लाई कम पड़ रही': संजय बताते हैं कि गया के अलावे झारखंड-टाटा तक इसकी डिमांड होती है. संजय आधा एकड़ में इसकी खेती लगाई गई है. वे बताते हैं कि इसकी खेती में कम मुनाफे के चांस कम होते हैं. अभी बाजार इतना बना हुआ है, कि इसकी सप्लाई कम पड़ जा रही है.

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
खंजाहारपुर गांव में ब्रोकली की खेती (ETV Bharat)

ब्रोकली खाने से लखपति बनना तय: किसान नेता इंद्रदेव विद्रोही खेती के जानकार हैं. कहते हैं कि खनजहांपुर में 100 किसान 100 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं. इसमें खर्च नहीं के बराबर है, लेकिन मुनाफा अधिक है. इसकी खेती से लखपति बनना तय है, क्योंकि इतना मुनाफा किसी और फसल में नहीं है.

"यहां सीजन का करीब एक करोड़ का कारोबार होता है. बोधगया में विदेशियों के आने के कारण इसकी डिमांड ठंड के सीजन में काफी रहती है. खनजहांपुर गांव में इसकी खेती खूब हो रही है." - इंद्रदेव विद्रोही, किसान नेता

ब्रोकली खाने से स्वास्थ्य लाभ: जिले के मानपुर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार बताते हैं कि ब्रोकली खाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है. इसमें प्रचूर मात्रा में फाइबर, विटामिटन C, K, A और B कॉम्प्लेक्स, एंटीऑक्सीडेंट होता है. इससे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद, पाचन तंत्र मजबूत, वजन नियंत्रण करने में मदद, आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है. कैंसर जैसे बीमारी से होने वाले जोखिम को कम करता है.

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह बेहद फायदेमंद है. इसमें 2.6 प्रतिशत फाइबर होता है. पाचन तंत्र के लिए यह बेहद उपयोगी है. ओमेगा 6 भी पाया जाता है. आज के समय में लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं. ऐसे वक्त समय में ब्रोकली खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद है." -डॉक्टर अशोक कुमार, कृषि वैज्ञानिक

ज्यादा खाने से नुकसान: हालांकि इसके कुछ नुकसान भी है. ऐसे में लोगों को खाने में ध्यान देना चाहिए. इसके ज्यादा सेवन से पेट की समस्या हो सकती है. जैसे गैस, सूजन और पेट दर्द, रक्त पतला करने वाली दवाओं पर असर, थायराइड के मरीज को नुकसान होता है. खराब ब्रोकली नहीं खाना चाहिए, इससे एलर्जी हो सकती है. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं ज्यादा नहीं खाना चाहिए.

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

खेती के लिए सुझाव: डॉक्टर अशोक कुमार बताते हैं कि ब्रोकली की खेती मुनाफे वाली है. उत्पादन की दृष्टि से यह किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है. ब्रोकली 40 से 60 दिनों में लगभग तैयार हो जाता है. इसकी खेती के लिए मौसम अनकूल होना चाहिए. ठंड के मौसम में इसकी खेती अच्छी होती है. अधिकतम तापमान 12-20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए. ग्रीन हाउस में पूरे साल खेती की जा सकती है.

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

खेती के लिए जरूरी बातें: कृषि वैज्ञानिक के अनुसार इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है. खेत में जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि खेत में पानी जमने के कारण पौधे खराब हो सकते हैं. रोपाई से पहले खेत में गहरी जुताई जरूरी है. यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. ऐसे में जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए.

इन बातों का रखें ध्यान: ब्रोकली की रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 20-25 टन गोबर देना चाहिए. रोपाई के समय 45-60 सेमी पौधों के बीच की दूरी होनी चाहिए. 60 सेमी पंक्ति की दूरी जरूरी है, क्योंकि इसका पत्ता फैलता है. रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ज्यादा पानी देने से पौधे गल जाएंगे. थोड़ा बड़ा होने पर खरपतवार हटाकर जड़ में खाद देकर मिट्टी चढ़ाना जरूरी होता है. इसके बाद जड़ों में पानी और किटनाशक का छिड़काव करना चाहिए.

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"खेती के लिए बलूआही मिट्टी और दोमठ मिट्टी उपयुक्त है. जहां पानी की निकासी हो, वही खेती करनी चाहिए. खेत समतल होना चाहिए. अब गांव में इसकी खेती काफी प्रचलित हो रही है. मानपुर के इलाके में भी इसकी खेती होने लगी है." - डॉक्टर अशोक कुमार, कृषि वैज्ञानिक

Broccoli Farming In Khanjahapur Village Gayaji
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

भारत के कई राज्यों में खेती: कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि आमतौर पर यह विदेशी सब्जी है. इसकी उत्पत्ति इटली में हुई थी. चीन के अलावे भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इसकी खेती ज्यादा होती है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BROCCOLI FARMING IN KHANJAHAPUR
KHANJAHAPUR VILLAGE GAYAJI
ब्रोकली की खेती
ब्रोकली खाने के फायदे
BROCCOLI FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.