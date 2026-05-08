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बीआरओ के प्रोजेक्ट वर्तक ने पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक सेवा के 66 साल पूरे किए

बीआरओ के प्रोजेक्ट वर्तक ने पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक सेवा के 66 साल पूरे किए ( ETV Bharat )

अपनी शुरुआत से ही, इस प्रोजेक्ट ने भारत-चीन बॉर्डर पर दूर-दराज और स्ट्रेटेजिक रूप से सेंसिटिव इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है. पिछले कई दशकों में प्रोजेक्ट वर्तक ने अरुणाचल प्रदेश और असम के मुश्किल पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और ऊंचाई वाले इलाकों में कई मुश्किल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के काम किए हैं.

डिफेंस स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि स्थापना दिवस का जश्न 7 मई को मनाया गया. साल 1960 में प्रोजेक्ट टस्कर के नाम से शुरू हुई इस यूनिट का नाम बाद में प्रोजेक्ट वर्तक रखा गया और यह बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के सबसे शुरुआती और सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया.

तेजपुर: सीमा सड़क संगठन (BRO) की ऐतिहासिक पहल, 'वर्तक' नाम के एक प्रोजेक्ट ने असम के तेजपुर में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया. इस प्रोजेक्ट ने नॉर्थईस्ट फ्रंटियर में जरूरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में छह दशकों से ज्यादा समय तक लगातार सेवा दी है.

पूर्वोत्तर भारत में बीआरओ के प्रोजेक्ट वर्तक (ETV Bharat)

इसकी बड़ी कामयाबियों में से एक है, भालुकपोंग-तवांग के अहम हिस्से का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, जिसमें बोमडिला, सेला पास और रूपा जैसे मुश्किल हिस्से शामिल हैं. टेंगा, सैपर कैंप और खिरमू में मौजूद टास्क फोर्स के जरिए काम करते हुए यह प्रोजेक्ट अभी स्ट्रेटेजिक सड़कों के एक बड़े नेटवर्क की देखरेख करता है, जो रक्षा की तैयारी और सीमावर्ती इलाकों में आम लोगों की आवाजाही, दोनों के लिए जरूरी है.

अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट वर्तक अभी 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की देखभाल कर रहा है. इसमें बुमला, यांग्त्से और नागुला जैसे जरूरी बॉर्डर इलाकों तक जाने वाले रास्ते भी शामिल हैं. बीआरओ के लोग लगातार मेंटेनेंस, रेस्टोरेशन और सर्दियों में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के जरिए इन बर्फीले और दूर-दराज के इलाकों में बिना रुकावट कनेक्टिविटी पक्का करते रहते हैं. स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा, यह संगठन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एक अहम मानवीय भूमिका भी निभाता है.

बीआरओ की टीमें रेगुलर तौर पर पूरे उत्तर-पूर्वी इलाके में भूस्खलन, बाढ़ और दूसरी रुकावटों से प्रभावित सड़कों को ठीक करने में लगी रहती हैं. स्थापना दिवस का जश्न बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे बीआरओ के लोगों के कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म और धीरज को दिखाता है.

अधिकारियों ने फिर से कहा कि प्रोजेक्ट वर्तक राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के सपोर्ट में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पूरे उत्तर-पूर्व में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कमिटेड है.