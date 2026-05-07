BRO का 67वां स्थापना दिवस: 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता में योगदान को देश कर रहा सलाम
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में BRO द्वारा दुर्गम इलाकों में बनाए गए बुनियादी ढांचे का बड़ा हाथ रहा.
Published : May 7, 2026 at 10:06 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्लीः सीमा सड़क संगठन (BRO) गुरुवार, 7 मई को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर 'ऑपरेशन सिंदूर' में BRO के योगदान को याद किया गया. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में BRO द्वारा दुर्गम इलाकों में बनाए गए बुनियादी ढांचे का बड़ा हाथ रहा. इन सड़कों और पुलों की वजह से सैनिकों की तेजी से तैनाती, भारी सैन्य उपकरणों को लाने-ले जाने और सीमावर्ती इलाकों तक रसद (सप्लाई) पहुंचाना आसान हो गया.
मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सीमाओं पर हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों की अहमियत को साबित किया है. खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में, जहां खराब मौसम और कठिन रास्ते बड़ी चुनौती होते हैं. BRO के सड़क नेटवर्क ने सेना की आवाजाही और तैयारी को हर समय बनाए रखने में मदद की.
#DeshKaBRO #67thBRODay #AlwaysForward— 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐚𝐝𝐬 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (@BROindia) May 7, 2026
On the 67th Raising Day of the Border Roads Organisation, we pay solemn tribute to all brave hearts, who made the supreme sacrifice in the line of duty. Their courage and dedication continue to inspire generations of BRO personnel.
We also… pic.twitter.com/4sWi0W9SWi
पिछले साल दिसंबर में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन (BRO) की 125 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को देश को समर्पित किया. ये परियोजनाएं 2 केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) और 7 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम) में फैली हुई हैं. कुल 5,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन 28 सड़कों, 93 पुलों और 4 अन्य निर्माणों का उद्घाटन BRO के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.
हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान, सिंह ने पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए BRO के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इससे न केवल सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिला है.
उन्होंने आगे कहा, "BRO ने न केवल सेना की आवाजाही को आसान बनाया है, बल्कि सीमा पर रहने वाले लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है." सिंह ने यह भी बताया कि BRO को अब भारत-म्यांमार सीमा के लगभग 1,600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे सीमा प्रबंधन और बेहतर हो जाएगा.
#BROIndia#Operration Sindoor— 𝐁𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐚𝐝𝐬 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (@BROindia) May 7, 2026
BRO salutes the courage, precision and unwavering resolve of the Indian Armed Forces during Operation Sindoor.
In every mission that safeguards the Nation, BRO remains steadfast in its commitment to ensuring seamless connectivity and strategic… pic.twitter.com/9OrMhkVHdO
सीमा सड़क संगठन की उपलब्धियां
1960 में स्थापित BRO ने अब तक 64,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 1,179 पुल, 22 हवाई पट्टियां और 7 सुरंगें बनाई हैं. इससे न केवल सेना की तैयारी मजबूत हुई है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों का विकास भी हुआ है. बैठक में उत्तरी सीमा पर सड़कें बनाने में BRO की अहम भूमिका पर विशेष जोर दिया गया.
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि BRO का योगदान सिर्फ निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है. मंत्रालय के अनुसार, "BRO के कर्मचारी बेहद खराब मौसम और 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम करते हैं, जहां कड़कड़ाती ठंड, बर्फबारी और भूस्खलन का हमेशा खतरा रहता है. इन चुनौतियों के बावजूद, BRO की टीमें बुनियादी ढांचा तैयार करती हैं जो सेना और आम नागरिकों, दोनों के काम आता है."
'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान ये सड़कें और पुल सीमा की अग्रिम चौकियों तक पहुंचने में बहुत मददगार साबित हुए. रक्षा अधिकारियों ने बताया कि BRO द्वारा बनाए गए इस बुनियादी ढांचे की वजह से सेना की तैनाती में लगने वाला समय कम हुआ और संवेदनशील इलाकों में किसी भी स्थिति का तुरंत जवाब देने की क्षमता बढ़ी.
लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में BRO द्वारा बनाई गई सड़कों ने उन इलाकों तक पहुंच आसान बना दी है जो पहले कटे हुए थे. इससे सैनिकों की तैनाती और निगरानी के काम में भी बड़ी मदद मिली है.
प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बी.के. खन्ना ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "आधुनिक युद्ध काफी हद तक रसद (सप्लाई) और आवाजाही की रफ्तार पर निर्भर करता है. इसलिए बुनियादी ढांचे (सड़कों-पुलों) का विकास करना सिर्फ विकास का काम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है. इस नजरिए से, BRO सशस्त्र बलों के लिए एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' बनकर उभरा है."
खन्ना ने आगे बताया कि सैन्य उपयोग के अलावा, BRO की परियोजनाओं ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को भी बदल दिया है. अब उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और व्यापार की सुविधाएं बेहतर हो गई हैं. कई गांव जो बर्फबारी या खराब रास्तों की वजह से महीनों तक दुनिया से कटे रहते थे, अब 'ऑल-वेदर' (हर मौसम में चालू रहने वाली) सड़कों से जुड़ गए हैं.
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