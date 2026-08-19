जॉन ब्रिटास ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्री से ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया
राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने चौबीसों घंटे मदद की व्यवस्था, तेजी से कूटनीतिक दखल और मुआवजे की मांग की है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : August 19, 2026 at 7:51 AM IST
नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से आग्रह किया कि वे संघर्ष वाले और ज्यादा जोखिम वाले समुद्री इलाकों में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए राजनयिक और कांसुलर व्यवस्थाओं को मजबूत करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर जोखिम बढ़ रहे हैं.
जयशंकर को लिखे एक पत्र में जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत संवाददाता के पास है, सीपीआई(एम) नेता ने फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर, अदन की खाड़ी और काला सागर में काम करने वाले भारतीय नाविकों के सामने आने वाले खतरों का जिक्र किया. उन्होंने गायब होने, घायल होने, मौत, बीच में ही छोड़ दिए जाने, हिरासत में लिए जाने, सुरक्षित निकालने और स्वदेश वापसी जैसे मामलों में सरकार की ओर से तुरंत दखल सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संस्थागत इंतज़ाम करने की मांग की.
ब्रिटास ने कोच्चि के युवा ट्रेनी डेक ऑफिसर शिंटन बेनी का मामला भी खास तौर पर उठाया. बेनी, मित्सुई ओएसके लाइन्स द्वारा संचालित जापान के झंडे वाले जहाज़ 'विक्टोरियस ऐस' पर काम करते हुए 12 अगस्त से लापता बताए जा रहे हैं. बताया जाता है कि जब बेनी लापता हुए, तब यह जहाज दक्षिण अफ्रीका से सिंगापुर की ओर जा रहा था.
सांसद ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर बेनी का पता लगाने और जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा व ठिकाने का पता करने के लिए सभी जरूरी राजनयिक और कांसुलर कदम तेजी से उठाए.
भारतीय नाविकों को मौत या चोट के लिए मुआवजा और कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाली अन्य वाजिब रकम दिलाने के लिए डिप्लोमैटिक मदद को मजबूत करने की भी उतनी ही जरूरत है. विदेशों में मौजूद जहाज के मालिकों, एम्प्लॉयर्स, मैनेजरों या इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ क्लेम करने में परिवारों को अक्सर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
ऐसा तब और ज़्यादा होता है जब जहाज विदेशी झंडे वाले हों, संबंधित पक्ष अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में हों, या फिर प्रतिबंधों और विवादित या नियमों का पालन न करने वाले पीएंडआई (प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी) इंश्योरेंस इंतज़ामों की वजह से नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाता है.
ब्रिटास ने अपने पत्र में कहा, 'विदेश मंत्रालय संबंधित भारतीय मिशनों के जरिए विदेशों में मौजूद जहाज के मालिकों, जहाज मैनेजरों और एम्प्लॉयर्स के साथ ऐसे मामलों को उठाने और वाजिब मुआवजे, मौत पर मिलने वाले लाभ, वेतन और कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाली अन्य रकम का जल्द निपटारा कराने में अहम भूमिका निभा सकता है.'
खतरों के बड़े पैमाने पर जोर देते हुए ब्रिटास ने राज्यसभा में पूछे गए अपने सवाल पर सरकार के जवाब का जिक्र किया. इस जवाब के मुताबिक इस साल पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 16 भारतीय नागरिकों (जिनमें 10 नाविक शामिल हैं) की मौत हो चुकी है और 75 भारतीय घायल हुए हैं.
मौत के जो मामले सामने आए उनमें से आठ ओमान में, चार यूएई में, दो कुवैत में और एक-एक सऊदी अरब और इराक में हुए. घायलों के मामले यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और इजराइल से सामने आए. ब्रिटास ने कहा कि 16 मौतों में से 10 नाविकों की थी. यह बात उन लोगों के सामने आने वाले बहुत ज़्यादा खतरों को उजागर करती है जो सशस्त्र संघर्ष के बीच भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जारी रखे हुए हैं.
भारत दुनिया में समुद्री कर्मचारियों (सीफेरर्स) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है. तीन लाख से ज़्यादा भारतीय समुद्री कर्मचारी वैश्विक समुद्री वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं. इसी संदर्भ में सांसद ने एक ऐसे सिंगल, साफ तौर पर पहचाने जा सकने वाले और 24x7 काम करने वाले 'डिस्ट्रेस कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म' (आपातकालीन संपर्क व्यवस्था) की मांग की, जिसके जरिए समुद्री कर्मचारी, उनके परिवार या अधिकृत प्रतिनिधि तुरंत सरकार या संबंधित भारतीय मिशन से संपर्क कर सकें.
उन्होंने मिशन-स्तर पर समुद्री मामलों में बेहतर तालमेल और रेड सी, पर्शियन गल्फ और ब्लैक सी में यात्रा करने वाले भारतीय समुद्री कर्मचारियों के लिए एक कॉमन और आसानी से उपलब्ध कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने की भी मांग की. ब्रिटास ने बताया कि मौत के 16 मामलों में से अब तक सिर्फ पांच में ही मुआवजा दिया गया है. इससे कई पीड़ित परिवार अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में मजबूत की गई 'सीफेरर्स वेलफेयर फंड स्कीम' (जिसमें युद्ध जैसे या ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों में मौत या स्थायी विकलांगता के लिए 10 लाख रुपये की एकमुश्त मदद शामिल है) एम्प्लॉयर, जहाज के मालिक या बीमा कंपनी द्वारा कानूनी या अनुबंध के तहत दिए जाने वाले मुआवजे की जगह नहीं ले सकती.
सांसद ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह भारतीय मिशनों को ऐसे मामलों पर बारीकी से नजर रखने और मुआवजे व अन्य वाजिब बकाया राशि का तेजी से निपटारा करने में मदद करने का निर्देश दे.