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जॉन ब्रिटास ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्री से ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया

सीपीआई(एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास (कटआउट) और ओमान की खाड़ी में एक व्यापारी जहाज ( ANI- IANS )

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से आग्रह किया कि वे संघर्ष वाले और ज्यादा जोखिम वाले समुद्री इलाकों में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए राजनयिक और कांसुलर व्यवस्थाओं को मजबूत करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर जोखिम बढ़ रहे हैं. जयशंकर को लिखे एक पत्र में जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत संवाददाता के पास है, सीपीआई(एम) नेता ने फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर, अदन की खाड़ी और काला सागर में काम करने वाले भारतीय नाविकों के सामने आने वाले खतरों का जिक्र किया. उन्होंने गायब होने, घायल होने, मौत, बीच में ही छोड़ दिए जाने, हिरासत में लिए जाने, सुरक्षित निकालने और स्वदेश वापसी जैसे मामलों में सरकार की ओर से तुरंत दखल सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संस्थागत इंतज़ाम करने की मांग की. ब्रिटास ने कोच्चि के युवा ट्रेनी डेक ऑफिसर शिंटन बेनी का मामला भी खास तौर पर उठाया. बेनी, मित्सुई ओएसके लाइन्स द्वारा संचालित जापान के झंडे वाले जहाज़ 'विक्टोरियस ऐस' पर काम करते हुए 12 अगस्त से लापता बताए जा रहे हैं. बताया जाता है कि जब बेनी लापता हुए, तब यह जहाज दक्षिण अफ्रीका से सिंगापुर की ओर जा रहा था. सांसद ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर बेनी का पता लगाने और जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा व ठिकाने का पता करने के लिए सभी जरूरी राजनयिक और कांसुलर कदम तेजी से उठाए. भारतीय नाविकों को मौत या चोट के लिए मुआवजा और कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाली अन्य वाजिब रकम दिलाने के लिए डिप्लोमैटिक मदद को मजबूत करने की भी उतनी ही जरूरत है. विदेशों में मौजूद जहाज के मालिकों, एम्प्लॉयर्स, मैनेजरों या इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ क्लेम करने में परिवारों को अक्सर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसा तब और ज़्यादा होता है जब जहाज विदेशी झंडे वाले हों, संबंधित पक्ष अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में हों, या फिर प्रतिबंधों और विवादित या नियमों का पालन न करने वाले पीएंडआई (प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी) इंश्योरेंस इंतज़ामों की वजह से नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाता है. ब्रिटास ने अपने पत्र में कहा, 'विदेश मंत्रालय संबंधित भारतीय मिशनों के जरिए विदेशों में मौजूद जहाज के मालिकों, जहाज मैनेजरों और एम्प्लॉयर्स के साथ ऐसे मामलों को उठाने और वाजिब मुआवजे, मौत पर मिलने वाले लाभ, वेतन और कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलने वाली अन्य रकम का जल्द निपटारा कराने में अहम भूमिका निभा सकता है.'