कोयंबटूर के विष्णु राम ब्रिटिश संसद में सम्मानित, ड्रग्स के बारे में साइकिल के जरिए जागरुकता फैलाई
सामाजिक कार्यकर्ता जीडी विष्णु राम दक्षिण भारत से अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस अवॉर्ड के लिए चुना गया था.
Published : June 29, 2026 at 7:40 PM IST
कोयंबटूर (तमिलनाडु) : सामाजिक कार्यकर्ता जीडी विष्णु राम को साइकिलिंग के जरिए ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ब्रिटिश संसद में सम्मानित किया गया.
तमिलनाडु के कोयंबटूर के रहने वाले राम ने हाल ही में धनुषकोडी से कोयंबटूर तक लगभग 500 किलोमीटर साइकिल चलाकर सिर्फ 15.8 घंटे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.
राम दक्षिण भारत से इस अवॉर्ड के लिए चुने गए अकेले व्यक्ति थे. यह अवॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन्स में एक समारोह के दौरान दिया गया, जिसमें 10 से अधित देशों के सफलता लेने वालों ने हिस्सा लिया.
लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 26 जून को हाउस ऑफ कॉमन्स में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां राम दक्षिण भारत से अवार्ड पाने वाले अकेले व्यक्ति थे.
यह अवॉर्ड उनके ड्रग-फ्री समाज बनाने के जागरूकता अभियान के लिए सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान मानी जाती है, जिससे भारत, तमिलनाडु और खासकर कोयंबटूर का नाम रोशन हुआ है.
उन्होंने कहा, "यह पहचान मेरे सामाजिक जागरूकता के सफर की एक नई शुरुआत है. मैं साइकिल अभियान के जरिए सामाजिक जागरुकता बढ़ाने और युवाओं को स्वस्थ्य और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए बढ़ावा देने की कोशिश करता रहूंगा."
राम का प्लान है कि वे 2,026 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे ताकि नशा-मुक्त तमिलनाडु और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जोर-शोर से जागरूकता फैलाई जा सके. उन्होंने कहा, "मेरी यात्रा मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा उठाए गए नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा के प्रयासों का समर्थन करेगी."
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