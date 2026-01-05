ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन बोले- अनुच्छेद 370 हटाने की मांग मैंने 1992 में ही की थी
रविवार को जयपुर में एक ब्रिटिश संसद ने कश्मीर को लेकर अहम बात की.
Published : January 5, 2026 at 8:40 AM IST
जयपुर : ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले ही साल 1992 में की थी. जयपुर स्थित कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कश्मीर से जुड़े ऐतिहासिक और वर्तमान मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.
सांसद ब्लैकमैन ने कहा कि साल 1992 में, जब कश्मीरी पंडितों को उनके पैतृक घरों से जबरन बाहर निकाला गया, उसी समय उन्होंने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया था. उन्होंने बताया कि उस दौरान एक बड़े स्तर पर बैठक आयोजित कर यह संदेश दिया गया था कि धर्म और पहचान के आधार पर लोगों को उनके घरों से बेदखल करना गलत और अन्यायपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ पलायन केवल एक मानवीय संकट नहीं था, बल्कि यह आतंकवाद और कट्टरता का परिणाम था. बॉब ब्लैकमैन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हमेशा कश्मीर में होने वाली आतंकवादी घटनाओं की निंदा की है और पीड़ित समुदाय के साथ खड़े रहे हैं.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | At a Hi-Tea Programme at the Constitutional Club, British MP Bob Blackman said, " .... i didn't just call for the abrogation of article 370 back when prime minister modi put it in the manifesto and implemented it. i called for this back in 1992, when… pic.twitter.com/n7IJ4zVYsQ— ANI (@ANI) January 5, 2026
ब्रिटिश सांसद ने अपने संबोधन में पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर किए गए अवैध कब्जे का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे की आलोचना की है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि उनका मानना है कि जम्मू-कश्मीर का पूरा रियासती क्षेत्र भारत के अधीन एकीकृत होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से यही रुख अपनाया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए.
बॉब ब्लैकमैन जी ने इस दौरान उपस्थित श्रोताओं से संवाद किया। इस अवसर पर श्री राव राजेंद्र सिंह जी, विधायक श्री कैलाश वर्मा जी, @OFBJPUK के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह शेखावत जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती राखी राठौड़ जी सहित उपस्थित प्रबुद्ध जनों का सानिध्य मिला। 1/2 pic.twitter.com/enDNpVuSiX— Satish Poonia (@DrSatishPoonia) January 4, 2026
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने चुनावी घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा और बाद में इसे लागू करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वे इस निर्णय का समर्थन दशकों से करते आ रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान मौजूद श्रोताओं ने सांसद के विचारों को गंभीरता से सुना. इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक वर्गों से जुड़े लोग उपस्थित रहे. बॉब ब्लैकमैन के इस बयान को कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में एक अंतरराष्ट्रीय समर्थन के रूप में देखा जा रहा है.
विश्व शांति की कामना का मंत्र भारत - पूनिया : भाजपा नेता और हरियाणा की प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि, भारत के विश्व के कल्याण के लिए और विश्व शांति की कामना का जो एक बड़ा मंत्र है, इस मंत्र को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद बॉब ब्लैकमैन ने गुंजायमान किया. पूनिया ने कहा कि, भारत और ब्रिटेन के मजबूत संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सांसद बॉब ब्लैकमैन विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, जनकल्याणकारी नीतियों और मजबूत निर्णयों की ब्रिटिश संसद में मजबूत आवाज बनने के साथ-साथ दुनिया के विभिन्न मंचों पर भी प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व एवं भारत की बात मुखरता से रखते हैं.
कार्यक्रम में सतीश पूनिया, सांसद राव राजेंद्र सिंह, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा लंदन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत, विधायक कैलाश वर्मा, भाजपा राजस्थान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़, पूर्व मेयर पंकज जोशी, युवा मोर्चा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे .