न बार्न्स कोर्ट, न राज भवन, अब लोकभवन कहलाएगी ये ब्रिटिश कालीन इमारत, यहीं हुआ था शिमला समझौता

ब्रिटिश कालीन इमारत बार्न्स कोर्ट कहलाएगी लोकभवन ( ETV Bharat GFX )