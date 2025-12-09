न बार्न्स कोर्ट, न राज भवन, अब लोकभवन कहलाएगी ये ब्रिटिश कालीन इमारत, यहीं हुआ था शिमला समझौता
आजादी के बाद वर्ष 1966 तक ब्रिटिश कालीन इमारत पंजाब सरकार की संपत्ति रही.
शिमला: ब्रिटिश काल में शिमला शहर देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है. यहां स्थित ऐतिहासिक इमारत बार्न्स कोर्ट की अपनी अलग पहचान है. आजादी के बाद ये इमारत इन दिनों राज भवन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब फिर से इसका नाम व पहचान बदल गई है. हिमाचल के राज्यपाल के निवास, सचिवालय व परिसर को अब राज भवन नहीं, बल्कि लोक भवन के रूप में जाना जाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस आशय का संवाद पत्र मिलने के बाद हिमाचल राज भवन के सचिवालय से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस अधिसूचना के अनुसार अब राज भवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा. ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होगा. उल्लेखनीय है कि बार्न्स कोर्ट वही इमारत है, जहां पर शिमला समझौता हुआ था. ये इमारत ट्यूडर शैली में निर्मित है और शिमला की पहचान से जुड़ी इमारतों में इसका खास महत्व है.
तीन लाख खर्च कर मिला था ये रूप
इस समय शिमला में राज भवन, जिसे अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, की वर्तमान पहचान तीन लाख रुपए खर्च करने के बाद आई है. पहले ये इमारत सिंगल स्टोरी थी. वर्ष 1879 से 1886 के दरम्यान इसका मौजूदा स्वरूप अस्तित्व में आया. इस पर तीन लाख रुपए खर्च हुए थे. निर्माण में टीक वुड यानी टीक की लकड़ी का प्रयोग किया गया. इमारत में सबसे पहले वर्ष 1832 में तत्कालीन भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ सर एडवर्ड बान्रस ने रहना शुरू किया था. उसके बाद ये इमारत अनेक ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ का निवास रही.
आजादी के बाद वर्ष 1966 तक ये इमारत पंजाब सरकार की संपत्ति रही. ये इमारत तब पंजाब सरकार का समर राज भवन कहलाती थी. पंजाब के री-ऑर्गेनाइजेशन के बाद वर्ष 1970 के दशक में ये भवन स्टेट गेस्ट हाउस-कम टूरिस्ट बंगलो के रूप में जानी गई. वर्ष 1972 में यहां भारत-पाक के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था. इतने पड़ाव पार करने के बाद अब ये इमारत लोक भवन कहलाएगी.
