रामोजी फिल्म सिटी देखने पहुंचे ब्रिटेन के राजनयिक और मेयर, विश्वस्तरीय सुविधाएं देख कही यह बड़ी बात
'यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल' के ग्रेट नॉर्थ मिशन के तहत ब्रिटिश राजनयिकों और मेयरों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया.
Published : October 15, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद: दुनिया भर में अपनी बेमिसाल भव्यता और आधुनिक तकनीकी कौशल के लिए मशहूर रामोजी फिल्म सिटी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. बुधवार को यहां 'यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल' के 'ग्रेट नॉर्थ मिशन' के तहत ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर, यॉर्कशायर के मेयरों और यूके की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया. वे भारत के साथ रचनात्मक सहयोग और साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने आए थे.
ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने की सराहना
अपनी रामोजी फिल्म सिटी यात्रा के दौरान, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर सुतपा चौधरी ने कहा कि वह यहां की विश्वस्तरीय सुविधाओं और इसे फिल्म निर्माण व पर्यटन दोनों के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के तरीके से बेहद प्रभावित हुईं.
चौधरी इस खास मिशन का हिस्सा थीं, जिसमें वेस्ट यॉर्कशायर की मेयर ट्रेसी ब्रेबिन और यॉर्क व नॉर्थ यॉर्कशायर के मेयर डेविड स्केथ शामिल थे. रामोजी फिल्म सिटी के वरिष्ठ प्रतिनिधि एवी राव ने इस पूरे प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया.
होटल सितारा में बैठक और परिसर का दौरा
होटल सितारा में हुई एक बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल को एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया गया. जिसमें, रामोजी फिल्म सिटी की खासियतों और झलकियों को पेश किया गया था. इसके बाद, इस समूह और क्रिएटिव इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने परिसर का दौरा किया. वहां वे फिल्म सिटी की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली उन्नत तकनीक, कलात्मकता और रचनात्मक विशेषज्ञता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए.
भारत के साथ रचनात्मक साझेदारी पर जोर
इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने यूके और भारत के उद्योग जगत के बीच रचनात्मक सहयोग और कौशल के आदान-प्रदान के अवसरों पर भी चर्चा की. प्रतिनिधियों ने भारत के साथ साझेदारी करने को लेकर अपना भारी उत्साह दिखाया, क्योंकि भारत मनोरंजन के क्षेत्र के प्रति गहरा लगाव रखने वाला देश है.
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस यात्रा से उन्हें इस विश्व प्रसिद्ध फिल्म सिटी में मौजूद बड़े बुनियादी ढांचे और फिल्म निर्माण की विभिन्न संभावनाओं को करीब से समझने में मदद मिली है.
क्या होता है डिप्टी हाई कमिश्नर का पद?
भारत में 'डिप्टी हाई कमिश्नर' ब्रिटिश सरकार का एक वरिष्ठ क्षेत्रीय राजनयिक होता है, जो राजधानी दिल्ली के मुख्य दूतावास के अधीन काम करते हुए देश के एक खास हिस्से या राज्यों की जिम्मेदारी संभालता है.
भारत के बड़े आकार को देखते हुए ब्रिटेन ने चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में ये उप-कार्यालय (डिप्टी हाई कमीशन) खोले हैं. सुतपा चौधरी इसी चेन्नई कार्यालय की प्रमुख हैं, जो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में ब्रिटेन के व्यापार, निवेश, पर्यटन और स्थानीय सरकारों के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को सीधे संभालती हैं.
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