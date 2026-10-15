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रामोजी फिल्म सिटी देखने पहुंचे ब्रिटेन के राजनयिक और मेयर, विश्वस्तरीय सुविधाएं देख कही यह बड़ी बात

डेलीगेशन के सदस्य RFC में एन्जॉय करते हुए. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: दुनिया भर में अपनी बेमिसाल भव्यता और आधुनिक तकनीकी कौशल के लिए मशहूर रामोजी फिल्म सिटी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. बुधवार को यहां 'यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल' के 'ग्रेट नॉर्थ मिशन' के तहत ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर, यॉर्कशायर के मेयरों और यूके की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया. वे भारत के साथ रचनात्मक सहयोग और साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने आए थे.

ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने की सराहना