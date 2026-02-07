ETV Bharat / bharat

'गांधी' फिल्म के 'नेहरू' की पत्नी अब बनीं भारत की बेटी! 80 साल की उम्र में मिली नागरिकता

त्रिशूर (केरल): पद्मश्री विजेता पेपिता सेठ अब आधिकारिक तौर पर भारत की नागरिक बन गई हैं. त्रिशूर कलेक्ट्रेट में आयोजित एक समारोह में, जिला कलेक्टर अर्जुन पांडियन ने पेपिता को उनकी नागरिकता के दस्तावेज सौंपे. पेपिता ने अपनी ब्रिटिश नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता हासिल की है. पेपिता ने अपनी लेखनी और कैमरे के जरिए केरल की कला और सांस्कृतिक पहचान को दुनिया भर में पहुंचायी है.

80 साल की उम्र में भारतीय नागरिकता मिलने पर, पेपिता ने इसे गर्व का पल बताया. उन्होंने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि इस देश ने मुझे अपनी बेटी के तौर पर अपनाया है. अब, मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा." डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्जुन पांडियन ने नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स सौंपे जाने को एक खास पल बताया. असिस्टेंट कलेक्टर स्वाति मोहन राठौड़ भी कलेक्ट्रेट में हुए समारोह में मौजूद थीं.

ब्रिटेन से गुरुवायूर तक का सफर

लंदन के सफ़्फ़ोक में जन्मी पेपिता का भारत का सफर काफी रोचक है. उनके दादा एक ब्रिटिश सैनिक थे. अपने दादा की डायरी से भारत के बारे में पढ़ने का मौका मिला. 27 साल की उम्र में इस देश की यात्रा करने की प्रेरणा मिली. बाद में वह केरल पहुंचीं, जहां उन्होंने स्थानीय त्योहारों, रीति-रिवाजों, हाथियों और थेय्यम को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया.

त्रिशूर को अपना घर बनाया

चार दशकों से ज़्यादा समय तक, उन्होंने केरल के रीति-रिवाजों और कला के रूपों को करीब से देखा और आखिरकार त्रिशूर को अपना घर बना लिया. पेपिता सेठ उन कुछ विदेशियों में से हैं जिन्हें गुरुवायुर मंदिर के रीति-रिवाजों को करीब से पढ़ने और मंदिर परिसर में जाने की इजाजत मिली थी. गुरुवायुर केशवन की मुस्त के दौरान कीचड़ और ताड़ के पत्ते फेंकते हुए उनकी खींची एक तस्वीर ने दुनिया भर का ध्यान खींचा. 1981 में, उन्हें हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार केरल के मंदिरों में जाने की इजाजत मिली.