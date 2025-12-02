ETV Bharat / bharat

अंग्रेजों का 'गूगल मैप' था सागर का लाल पत्थर, भारत के शहरों को कनेक्ट करने की बताता था दूरी

वर्तमान में जीरो प्वाइंट सागर शहर स्थित एमईएस के ऑफिस के नजदीक बना हुआ है. इसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनवाया गया था. उस समय देश के उत्तरी और दक्षिणी छोर को यह मार्ग जोड़ता था. जीरो प्वाइंट बनवाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य था कि उस स्थान से आसपास बसे स्थानों की दूरी का पता लगाना होता है. इस पत्थर पर उस स्थान से रास्ते में आने वाले शहरों, गांवों की दूरी लिखी होती थी. इससे बिट्रिश सेना को आवागमन करने में सुविधा हुआ करती थी. उस दौरान दूरी को मील में नापा जाता था, जो अब किलोमीटर में मापी जाती है. आज भी सेना इस जीरो प्वाइंट का उपयोग आवागमन में करती है.

सागर: आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 15 साल पहले 1842-43 के बुंदेला विद्रोह ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था. नतीजा ये हुआ था कि अंग्रेजों ने सागर में छावनी और जेल की स्थापना के साथ यहां डेरा डाल लिया था. आज भी सागर की सैन्य छावनी का देश की प्रमुख सैन्य छावनियों में शुमार है. तब अंग्रेज सेना की सुविधा के लिए यहां कई तरह के निर्माण कार्य किए गए थे. इनमें से एक जीरो प्वाइंट (जीरो माइल) का निर्माण कराया था. इसे मील के पत्थर के नाम से भी जाना जाता था.

बुंदेला विद्रोह के कारण सागर में बनी ब्रिटिश छावनी

वैसे तो आजादी के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से 1857 की क्रांति को जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित विद्रोह 1842 में हुआ था. जो बुंदेला विद्रोह के नाम से दर्ज है. अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था में बदलाव, बड़े पैमाने पर राजस्व वसूली और शोषण के खिलाफ बुंदेलखंड से जुडे़ नर्मदांचल के समुदायों ने विद्रोह कर दिया था. इस विद्रोह की अगुवाई नरहट के मधुकर शाह और चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला ने किया था. जिसमें बड़े पैमाने पर बुंदेला, गोंड, लोधी और कुर्मी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे.

सागर जेल में बनी है मधुकर शाह की समाधि

इसका नतीजा ये हुआ कि सागर में सैन्य छावनी स्थापित की गयी और 1943 में यहां जेल भी बनाई गई. इसी जेल में मधुकर शाह को फांसी दी गयी थी. सागर केंद्रीय जेल में आज भी उनकी समाधि बनी हुई है. बुंदेलखंड के मिजाज को भांपते हुए सागर में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सेना का जमावड़ा किया और छावनी स्थापित की गई, जो आज भी मौजूद है.

सागर छावनी से रखी जाती थी बुंदेलखंड पर नजर

सागर में छावनी स्थापित कर अंग्रेजों ने पूरे बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों पर अपनी पैठ बढ़ाना शुरू कर दिया था. ताकि बुंदेला विद्रोह जैसा दूसरा विद्रोह न पनप पाए. इसके लिए सागर में स्थाई रूप से छावनी बनाई गई. सागर में ब्रिटिश सेना के आवागमन के लिए स्टेशन, चर्च और कई तरह के निर्माण किए गए. सागर एक ऐसा इलाका था, जो एक तरह से देश के बीचो बीच था. यहां से कानपुर, झांसी, नागपुर और अन्य इलाकों में मूवमेंट आसानी से किया जा सकता था. तब आज के एनएच 44 का वजूद नहीं था, लेकिन एनएच 26 के नाम से उस समय एक सड़क थी, जो नागपुर-झांसी मार्ग के नाम से भी जानी जाती थी. यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती थी.

अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया जीरो माइल स्टोन (ETV Bharat)

एनएच 26 पर स्थापित है जीरो प्वाइंट

आज देश का सबसे लंबा हाईवे एनएच 44 है. ये हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो सागर जिले से गुजरता है. जिले में ही इसकी लंबाई करीब 130 किमी है. ब्रिटिश सेना द्वारा उस समय आवागमन के लिए सागर में इसी मार्ग पर जीरो प्वाइंट की स्थापना की गई थी. इसमें सागर के आसपास के बड़े कस्बों और बड़े शहरों के साथ आसपास की छावनियों की दूरी बताई गई थी. जिसमें जबलपुर, झांसी और नागपुर प्रमुख सैन्य छावनियां थीं. तब शहरों या कस्बों की दूरी मील में नापी जाती थी. इस जीरो प्वाइंट में आज भी मील में ही आसपास के शहरों की दूरी लिखी हुई है. साथ ही ये बताया गया है कि कहां किस शहर या कस्बे से होकर पहुंचा जा सकता है.

जीरो प्वाइंट पर क्या कहते हैं जानकार

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर पीएचडी कर चुके आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. भरत शुक्ला कहते हैं कि "सागर प्वाइंट जीरो की बात करें, तो यह एनएच 26 पर ब्रिटिश सेना द्वारा बनाया गया था. तब एनएच 26 उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता था. अब इसकी जगह पर एनएच 44 उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है. 18 वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब सागर में सैन्य छावनी स्थापित की जा चुकी थी. तब सेना की मदद के लिए सागर प्वाइंट जीरो बनाया गया था.

उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला मार्ग (ETV Bharat)

इसकी खास बात यह है कि इसमें सागर से निकलने वाले मार्गों की जानकारी दी गई है. अब दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, लेकिन तब दूरी मील में मापी जाती थी. इसके अलावा सागर प्वाइंट जीरो में सागर छावनी से नजदीक की छावनी जैसे झांसी और जबलपुर जैसी छावनी की दूरी भी बताई गई है. देखा जाए तो यह करीब 150 साल से पुराना माइल स्टोन है. यह उस समय के सागर के आसपास के कस्बे और बड़े शहरों की दूरी बताता है. सेना आज भी इसी के आधार पर आवागमन करती है."