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लंदन से आ रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट चेन्नई में लैंड करते समय पक्षी से टकराई, सभी यात्री सुरक्षित

प्लेन को इंस्पेक्शन और रिपेयर के लिए 'रिमोट बे' में लाया गया. वहीं चेन्नई से लंदन की ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई.

Chennai International Airport
चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (file photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 6:01 PM IST

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चेन्नई: लंदन से आ रही ब्रिटिश एयरवेज की एक फ़्लाइट सोमवार को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते समय एक पक्षी से टकरा गई. विमान में 236 लोग सवार थे, जिसमें 224 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे. बताया जाता है कि सुबह करीब 3:30 बजे चेन्नई में लैंडिंग के समय पक्षी उससे टकरा गया. जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करने की तैयारी कर रहा था, उसके पायलटों ने धीरे-धीरे उसकी ऊंचाई और स्पीड कम कर दी.

विमान चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी एक पक्षी उसके अगले हिस्से से टकराकर इंजन कंपार्टमेंट में फंस गया. हालांकि, पायलटों ने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से लैंड करा लिया. सभी यात्रियों के सुरक्षित रूप से उतरने के तुरंत बाद, फ्लाइट सेफ्टी टीम और इंजीनियरिंग टीम प्लेन के अंदर गई और उसकी अच्छी तरह से जांच की.

यह बात सामने आई कि पक्षी के टकराने से एयरक्राफ्ट को थोड़ा नुकसान हुआ है. हालांकि, एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है और रिपेयर और मेंटेनेंस का काम पूरा होने के बाद ही इसे उड़ने लायक घोषित किया जा सकता है.

एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्शन और रिपेयर के लिए चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 'रिमोट बे' में लाया गया. इस घटना के बाद आज सुबह चेन्नई से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई. फ्लाइट से यात्रा करने वाले सभी 228 यात्रियों को चेन्नई के अलग-अलग होटलों में ठहराया गया. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट के रवाना होने का समय बाद में बताया जाएगा.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने गुइंडी इलाके के आसपास, खासकर रेस कोर्स के पास, पक्षियों की बढ़ी हुई गतिविधियों की ओर इशारा किया, जहां प्रस्तावित इको पार्क के लिए खुदाई के काम से पक्षियों के आने का शक है.

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