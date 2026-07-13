ETV Bharat / bharat

लंदन से आ रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट चेन्नई में लैंड करते समय पक्षी से टकराई, सभी यात्री सुरक्षित

चेन्नई: लंदन से आ रही ब्रिटिश एयरवेज की एक फ़्लाइट सोमवार को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते समय एक पक्षी से टकरा गई. विमान में 236 लोग सवार थे, जिसमें 224 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे. बताया जाता है कि सुबह करीब 3:30 बजे चेन्नई में लैंडिंग के समय पक्षी उससे टकरा गया. जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करने की तैयारी कर रहा था, उसके पायलटों ने धीरे-धीरे उसकी ऊंचाई और स्पीड कम कर दी.

विमान चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी एक पक्षी उसके अगले हिस्से से टकराकर इंजन कंपार्टमेंट में फंस गया. हालांकि, पायलटों ने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से लैंड करा लिया. सभी यात्रियों के सुरक्षित रूप से उतरने के तुरंत बाद, फ्लाइट सेफ्टी टीम और इंजीनियरिंग टीम प्लेन के अंदर गई और उसकी अच्छी तरह से जांच की.

यह बात सामने आई कि पक्षी के टकराने से एयरक्राफ्ट को थोड़ा नुकसान हुआ है. हालांकि, एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है और रिपेयर और मेंटेनेंस का काम पूरा होने के बाद ही इसे उड़ने लायक घोषित किया जा सकता है.