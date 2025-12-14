ETV Bharat / bharat

बिहार में चेतक की नस्ल के घोड़ों को नई जिंदगी! किसी की ट्रेन जैसी रफ्तार.. तो कोई 65 इंच लंबा, मिलिए अलास्का, रोजा और विरुद्ध से

घोड़ों के नाम और उनकी खासियत: बृजेंद्र चौबे के पास पृथ्वीराज, विरुद्ध, अलास्का, रोजा, वीरा और भीमाक्षी नाम के घोड़े हैं. विरुद्ध 65 इंच लंबा है और उदयपुर राजघराने से लाया गया। अलास्का हाईवे पर 80-85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है. रोजा और वीरा 22 फीट तक छलांग लगा सकती हैं.

चेतक की नस्ल का गौरवशाली इतिहास: काठियावाड़ी घोड़े गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की प्रसिद्ध नस्ल है. महाराणा प्रताप का चेतक भी इसी नस्ल का था, जिसने हल्दीघाटी युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई थी। ये घोड़े वफादार, सहनशील और युद्ध कौशल में निपुण होते हैं. गुजरात में भी इनकी संख्या घट रही है, ऐसे में बिहार में इनका संरक्षण सराहनीय है.

बिहार में चेतक की नस्ल के घोड़ों को नई जिंदगी (ETV Bharat)

गिर गाय से लेकर काठियावाड़ी नस्ल के 6 घोड़ें: बृजेंद्र कुमार चौबे ने सबसे पहले गुजरात से दो गिर गायें लाकर संरक्षण शुरू किया था. आज उनकी गौशाला में 200 से अधिक गिर गायें हैं. इसी सफलता के बाद उन्होंने काठियावाड़ी घोड़ों की ओर रुख किया. वर्तमान में उनके पास छह शुद्ध नस्ल के काठियावाड़ी घोड़े हैं, जिनमें चार घोड़ियां और दो घोड़े शामिल हैं.

गया: बिहार के गया में प्राचीन भारतीय नस्ल के घोड़ों के संरक्षण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है. यहां मटिहानी गांव में बृजेंद्र कुमार चौबे महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक वाली काठियावाड़ी नस्ल के घोड़ों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं. गुजरात मूल की इस नस्ल के घोड़े अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, लेकिन बिहार में इनकी संख्या बढ़ रही है.

युद्ध स्तर की कड़ी ट्रेनिंग: ये घोड़े युद्ध जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं. राजस्थान से आए दो विशेषज्ञ ट्रेनर रोजाना घंटों ट्रेनिंग देते हैं. इनकी रफ्तार और छलांग देखते बनती है. बृजेंद्र का मानना है कि ये घोड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं और भविष्य में बिहार का गौरव बढ़ाएंगे.

घोड़ों को मिलता है विशेष आहार और रखरखाव (ETV Bharat)

विशेष आहार और रखरखाव: इन घोड़ों को गिर गाय का कीमती दूध (महीने में 500 लीटर), किशमिश, मुनक्का, अश्वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी-बूटियां खिलाई जाती हैं. रखरखाव महंगा है, लेकिन गिर गौशाला होने से संभव हो पाता है. तीन घोड़ियां गर्भवती हैं, जल्द संख्या नौ हो जाएगी.

गया में काठियावाड़ी नस्ल के 6 घोड़े (ETV Bharat)

ब्लडलाइन और कुंडली का ध्यान: बृजेंद्र सभी घोड़ों की पांच पीढ़ियों का रिकॉर्ड रखते हैं. शुद्ध ब्लडलाइन वाले इन घोड़ों की कुंडली भी बनाई जाती है, ठीक गिर गायों की तरह. इससे नस्ल की शुद्धता और मजबूती बनी रहती है.

घोड़ों को मिलता है गिर गाय का कीमती दूध (ETV Bharat)

अब जयंती लाने की तैयारी: बृजेंद्र अब असम से जयंती नाम की हाथी लाने की योजना बना रहे हैं. उनका उद्देश्य प्राचीन नस्लों का संरक्षण कर पर्यावरण और स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाना है. घुड़सवारी से आत्मविश्वास बढ़ता है, यही उनका संदेश है.

22 फीट ऊंची छलांग लगाती रोजा (ETV Bharat)

10 साल से गाय और घोड़ों पर अध्ययन!: बृजेंद्र कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में पशु-पक्षियों से दूरी बढ़ रही है. पिछले 10 साल से गाय और अब घोड़ों पर अध्ययन कर रहे हैं. इससे आर्थिक, स्वास्थ्य और मानसिक लाभ होता है. विरुद्ध जैसे घोड़े बिहार का गौरव बनेंगे.

65 इंच लंबा है विरुद्ध (ETV Bharat)

"बिहार में शायद ही कोई है जो काठियावाड़ी या किसी भी घोड़े की नस्ल पर काम करते हैं. काठियावाड़ी घोड़ा गुजरात के सौराष्ट्र की नस्ल है. महाराणा प्रताप का चेतक भी काठियावाड़ी नस्ल का था. चेतक के नस्ल की तरह हमारे पास घोड़े-घोड़ियां हैं. यह फाइटर घोड़े युद्ध में सक्षम है. रोजा नाम की घोड़ी ढाल की तरह काम करती है. मैंने अध्ययन किया कि गुजरात से भी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े विलुप्त हो रहे हैं. ऐसे में बिहार में इनके संरक्षण और संवर्द्धन पर काम कर रहा हूं. इन्हें रोज गिर गाय का दूध, किशमिश, मुनक्का अश्वगंधा, शताबरी, जड़ी-बूटियां भोजन में दी जाती हैं."- बृजेंद्र कुमार चौबे, प्रधान संचालक, राधा कृष्ण वैदिक गिर गौशाला

रोज होती है घोड़ों की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

प्राचीन नस्लों की रक्षा जरूरी: बिहार में काठियावाड़ी घोड़ों का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है. गुजरात से लुप्त हो रही नस्ल को बिहार में नई जिंदगी मिल रही है. बृजेंद्र चौबे का जुनून साबित करता है कि व्यक्तिगत प्रयास से बड़ी विरासत बचाई जा सकती है.

अलास्का की हाईवे पर होती है 80-85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार (ETV Bharat)

