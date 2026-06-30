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महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की ओर से दलीलें पूरी, बरी करने की मांग की

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर की ओर से दलीलें रखी गई. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने इस मामले में महिला पहलवानों की ओर से दलीलें रखने के लिए कल यानि 1 जुलाई की तिथि नियत करने का आदेश दिया.

आज बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें बरी करने की मांग की. कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था.

कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.